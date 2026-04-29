Путешествие в Арктику только для вас: Мурманск, Териберка, северное сияние и локации на ваш выбор

Увидеть Кольский фьорд, погулять на снегоступах, полюбоваться Батарейским водопадом и горами Хибин
Приглашаем в необычную поездку: мы покажем вам как знаковые локации, так и места, куда редко добираются другие путешественники.

Вы осмотрите поражающую масштабами портовую инфраструктуру прибрежных посёлков, на снегоступах подниметесь на вершины
за невероятными видами северных просторов.

Побываете в легендарной Териберке, сделаете фото на фоне Батарейского водопада и пройдётесь по пляжу Драконьих яиц.

Программа путешествия зависит от вас: вы сможете выбрать, хотите ли отправиться на кладбище кораблей, выйти в открытое море в поисках китов, заглянуть на ферму с хаски и оленями — и это лишь малая часть активностей, которую мы предложим! В последний день, в зависимости от вашего желания, мы прогуляемся у реки Вудъяврйок, устроим экскурсию по Кировску, посетим горнолыжный комплекс или арт-парк «Таинственный лес».

Путешествие в Арктику только для вас: Мурманск, Териберка, северное сияние и локации на ваш выбор
Путешествие в Арктику только для вас: Мурманск, Териберка, северное сияние и локации на ваш выбор
Путешествие в Арктику только для вас: Мурманск, Териберка, северное сияние и локации на ваш выбор

Описание тура

Организационные детали

Дорога в Териберку периодически закрывается по погодным условиям. При относительно неблагоприятных условиях, решение о выезде принимается вечером, накануне перед выездом.

Необходимость, возможность и время морской прогулки обсуждаем предварительно за день до выезда.

Я не могу гарантировать встречу с китами, но сделаю всё, чтобы вы их увидели, либо сообщу о минимальных шансах. Наибольшая вероятность встретить китов — с апреля по август.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по прибрежным посёлкам, прогулка вдоль Кольского фьорда, подъём на снегоступах и северное сияние

По пути из аэропорта проведём для вас обзорную экскурсию по маршруту, сделаем остановки в живописных местах. Вы услышите историю Мурманска и про особенности его расположения на побережье Кольского залива.

После обеда отправимся к прибрежным посёлкам, чтобы почувствовать атмосферу северного края и увидеть грандиозную портовую инфраструктуру. Пройдёмся вдоль берега Кольского фьорда, поднимемся на снегоступах на одну или две вершины и насладимся видом арктических просторов.

При благоприятных условиях попытаемся увидеть северное сияние — одно из самых впечатляющих природных явлений Заполярья.

Экскурсия по прибрежным посёлкам, прогулка вдоль Кольского фьорда, подъём на снегоступах и северное сияниеЭкскурсия по прибрежным посёлкам, прогулка вдоль Кольского фьорда, подъём на снегоступах и северное сияниеЭкскурсия по прибрежным посёлкам, прогулка вдоль Кольского фьорда, подъём на снегоступах и северное сияниеЭкскурсия по прибрежным посёлкам, прогулка вдоль Кольского фьорда, подъём на снегоступах и северное сияние
2 день

Путешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступах

Путь в Териберку займёт около 3 часов. Мы увидим 57 огромных ветрогенераторов, а ещё сделаем остановку на перевале с видом на горную тундру и сейды.

По прибытии отправимся к пляжу Драконьих яиц, по пути осмотрим природное образование — гнездо Дракона. Затем преодолеем около 1,5 км к истоку Батарейского водопада. При желании и хорошей погоде поднимемся выше по Марсианским скалам к Поклонному кресту, откуда откроется вид на Териберкскую бухту и Птичий базар. Дойдём до грота с сохранившимися корабельными орудиями 1930-х годов. Самым подготовленным предложим прогулку на снегоступах до сопки с видом на губу Долгую.

До Батарейского водопада можно добраться на снегоходе. Поужинаем и обсудим планы. На выбор посетим «Кафе Дайверов» с дегустацией морских деликатесов, Кладбище кораблей, набережную Старой Териберки с арт-объектами, мини-ферму с хаски и оленями. Возможны вертолётная прогулка, исследование береговой линии вдоль Газпромовской дороги, айс-флоатинг, а также поездка к «Концу всех дорог» — в Корабельную бухту, к заброшенному аэродрому и Териберкской ГЭС.

По желанию организуем морскую прогулку на катере для наблюдения за китами, тюленями и дельфинами, либо наймём дайвера, чтобы он вылоловил для нас свежих морепродуктов, которые мы продегстируем.

На обратном пути попробуем увидеть северное сияние.

Путешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступахПутешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступах
3 день

Хибины, Кировск и активность на выбор

Путешествие от побережья Кольского залива до Хибинских гор займёт несколько часов. По дороге остановимся у этнопарка саамов, осмотрим карьерный самосвал и его площадку.

В Кировске поднимемся по канатной дороге на высоту 820 метров, затем совершим короткий подъём пешком по отрогу горы. После этого пообедаем — на выбор три локации: на вершине, в санатории со «шведским столом» или в ресторане в городе. За обедом выберем варианты отдыха: прогулку по набережной горной реки Вудъяврйок или по берегу озера Малый Вудъявр с посещением ледяных гейзеров. Для физически подготовленных возможен трек на снегоступах к склону горы Поачвумчорр.

Можно провести обзорную экскурсию по Кировску с посещением смотровой площадки рудника, горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр», Музея камня, Альпийского ботанического сада и городского парка у подножия горы. Дополнительно доступны бассейн с сауной и видами на гору Вудъяврчорр, арт-парк «Таинственный лес» и организация катания на лыжах или сноуборде.

Затем вернёмся в Мурманск.

Хибины, Кировск и активность на выборХибины, Кировск и активность на выборХибины, Кировск и активность на выборХибины, Кировск и активность на выборХибины, Кировск и активность на выборХибины, Кировск и активность на выборХибины, Кировск и активность на выборХибины, Кировск и активность на выбор

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту, в том числе от аэропорта/вокзала
  • Горячий чай и перекус
  • Помощь и консультация при бронировании жилья (отеля)
  • Экскурсии по программе
  • Поиск северного сияния
  • Треккинговые палки, снегоступы
  • Бронирование столика в кафе для обеда и ужина на выбор
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание - от 800 ₽
  • Сани в снежный период в Териберке - 1500 ₽
  • Входные билеты в случаях платного посещения локации (природный парк, канатный подъёмник на гору, снежная деревня, ботанический сад и т. п.) - от 300 ₽
  • Дополнительные активности (аренда снегохода, горных лыж и т. п.) - от 1000 ₽
  • В зимний период передвижение в природном парке на санях - 1500 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 8:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 238 туристов
Родился и вырос в Мурманске, знаю его историю и интересные места для посещения. Являюсь квалифицированным гидом. Организую экскурсии и туры по Русской Арктике — Мурманску, Териберке, Хибинам. Со мной вы сможете познакомиться с подводным миром — заняться дайвингом, насладиться горнолыжными трассами и зимними пейзажами, узнать о богатой истории региона и посетить интереснейшие локации.

10%
Скидка при заказе до 30 апреля
66000выгода 6600 ₽
от 59 400 ₽ за тур
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.