Вы осмотрите поражающую масштабами портовую инфраструктуру прибрежных посёлков, на снегоступах подниметесь на вершины
Описание тура
Организационные детали
Дорога в Териберку периодически закрывается по погодным условиям. При относительно неблагоприятных условиях, решение о выезде принимается вечером, накануне перед выездом.
Необходимость, возможность и время морской прогулки обсуждаем предварительно за день до выезда.
Я не могу гарантировать встречу с китами, но сделаю всё, чтобы вы их увидели, либо сообщу о минимальных шансах. Наибольшая вероятность встретить китов — с апреля по август.
Программа тура по дням
Экскурсия по прибрежным посёлкам, прогулка вдоль Кольского фьорда, подъём на снегоступах и северное сияние
По пути из аэропорта проведём для вас обзорную экскурсию по маршруту, сделаем остановки в живописных местах. Вы услышите историю Мурманска и про особенности его расположения на побережье Кольского залива.
После обеда отправимся к прибрежным посёлкам, чтобы почувствовать атмосферу северного края и увидеть грандиозную портовую инфраструктуру. Пройдёмся вдоль берега Кольского фьорда, поднимемся на снегоступах на одну или две вершины и насладимся видом арктических просторов.
При благоприятных условиях попытаемся увидеть северное сияние — одно из самых впечатляющих природных явлений Заполярья.
Путешествие в Териберку: пляж Драконьих яиц, Батарейский водопад, прогулка на снегоступах
Путь в Териберку займёт около 3 часов. Мы увидим 57 огромных ветрогенераторов, а ещё сделаем остановку на перевале с видом на горную тундру и сейды.
По прибытии отправимся к пляжу Драконьих яиц, по пути осмотрим природное образование — гнездо Дракона. Затем преодолеем около 1,5 км к истоку Батарейского водопада. При желании и хорошей погоде поднимемся выше по Марсианским скалам к Поклонному кресту, откуда откроется вид на Териберкскую бухту и Птичий базар. Дойдём до грота с сохранившимися корабельными орудиями 1930-х годов. Самым подготовленным предложим прогулку на снегоступах до сопки с видом на губу Долгую.
До Батарейского водопада можно добраться на снегоходе. Поужинаем и обсудим планы. На выбор посетим «Кафе Дайверов» с дегустацией морских деликатесов, Кладбище кораблей, набережную Старой Териберки с арт-объектами, мини-ферму с хаски и оленями. Возможны вертолётная прогулка, исследование береговой линии вдоль Газпромовской дороги, айс-флоатинг, а также поездка к «Концу всех дорог» — в Корабельную бухту, к заброшенному аэродрому и Териберкской ГЭС.
По желанию организуем морскую прогулку на катере для наблюдения за китами, тюленями и дельфинами, либо наймём дайвера, чтобы он вылоловил для нас свежих морепродуктов, которые мы продегстируем.
На обратном пути попробуем увидеть северное сияние.
Хибины, Кировск и активность на выбор
Путешествие от побережья Кольского залива до Хибинских гор займёт несколько часов. По дороге остановимся у этнопарка саамов, осмотрим карьерный самосвал и его площадку.
В Кировске поднимемся по канатной дороге на высоту 820 метров, затем совершим короткий подъём пешком по отрогу горы. После этого пообедаем — на выбор три локации: на вершине, в санатории со «шведским столом» или в ресторане в городе. За обедом выберем варианты отдыха: прогулку по набережной горной реки Вудъяврйок или по берегу озера Малый Вудъявр с посещением ледяных гейзеров. Для физически подготовленных возможен трек на снегоступах к склону горы Поачвумчорр.
Можно провести обзорную экскурсию по Кировску с посещением смотровой площадки рудника, горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр», Музея камня, Альпийского ботанического сада и городского парка у подножия горы. Дополнительно доступны бассейн с сауной и видами на гору Вудъяврчорр, арт-парк «Таинственный лес» и организация катания на лыжах или сноуборде.
Затем вернёмся в Мурманск.
Что включено
- Трансферы по маршруту, в том числе от аэропорта/вокзала
- Горячий чай и перекус
- Помощь и консультация при бронировании жилья (отеля)
- Экскурсии по программе
- Поиск северного сияния
- Треккинговые палки, снегоступы
- Бронирование столика в кафе для обеда и ужина на выбор
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Проживание
- Питание - от 800 ₽
- Сани в снежный период в Териберке - 1500 ₽
- Входные билеты в случаях платного посещения локации (природный парк, канатный подъёмник на гору, снежная деревня, ботанический сад и т. п.) - от 300 ₽
- Дополнительные активности (аренда снегохода, горных лыж и т. п.) - от 1000 ₽
- В зимний период передвижение в природном парке на санях - 1500 ₽ с человека