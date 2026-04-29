Путь в Териберку займёт около 3 часов. Мы увидим 57 огромных ветрогенераторов, а ещё сделаем остановку на перевале с видом на горную тундру и сейды.

По прибытии отправимся к пляжу Драконьих яиц, по пути осмотрим природное образование — гнездо Дракона. Затем преодолеем около 1,5 км к истоку Батарейского водопада. При желании и хорошей погоде поднимемся выше по Марсианским скалам к Поклонному кресту, откуда откроется вид на Териберкскую бухту и Птичий базар. Дойдём до грота с сохранившимися корабельными орудиями 1930-х годов. Самым подготовленным предложим прогулку на снегоступах до сопки с видом на губу Долгую.

До Батарейского водопада можно добраться на снегоходе. Поужинаем и обсудим планы. На выбор посетим «Кафе Дайверов» с дегустацией морских деликатесов, Кладбище кораблей, набережную Старой Териберки с арт-объектами, мини-ферму с хаски и оленями. Возможны вертолётная прогулка, исследование береговой линии вдоль Газпромовской дороги, айс-флоатинг, а также поездка к «Концу всех дорог» — в Корабельную бухту, к заброшенному аэродрому и Териберкской ГЭС.

По желанию организуем морскую прогулку на катере для наблюдения за китами, тюленями и дельфинами, либо наймём дайвера, чтобы он вылоловил для нас свежих морепродуктов, которые мы продегстируем.

На обратном пути попробуем увидеть северное сияние.