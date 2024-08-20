Земля Тре — так издавна именовали Кольский полуостров. Сейчас это название закрепилось за Терским берегом Белого моря. Здесь живут и чтут традиции потомки поморов — мореходов, рыбаков и охотников. С уважением, любовью к родному дому, добрым отношением к нашим гостям с этими традициями познакомим вас мы — мама и дочь, авторы и исполнительницы этой программы.

Описание мастер-класса

Тёплый вечер в семье поморов

Приглашаем в наш старый сельский дом с домоткаными половиками на деревянных полах и русской печью. Вас встретит Большуха (так у поморов называют старшую женщину в семье), усадит за стол и угостит ароматным чаем с местными травами — без чаепития разговоры и дела в наших краях не начинаются!

Жёнка-поморка проведёт для вас мастер-класс по изготовлению козули — традиционного местного оберега с 800-летней историей (козулю вы заберёте с собой на память о визите). А в это время Большуха раскатает тесто на пироги и при вас испечёт их в русской печи (кулебяки с рыбкой из Белого моря да сдобу с начинкой из ягод, которые сами в наших лесах собрали). Под истории края, сказки, забавы и песни народные вы с пылу с жару пирогов-то и отведаете!

У нас в гостях — как у любимых родственников. И мы будем очень рады встрече с вами в нашем радушном доме.

Организационные детали