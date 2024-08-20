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Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе

Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Земля Тре — так издавна именовали Кольский полуостров. Сейчас это название закрепилось за Терским берегом Белого моря. Здесь живут и чтут традиции потомки поморов — мореходов, рыбаков и охотников.

С уважением, любовью к родному дому, добрым отношением к нашим гостям с этими традициями познакомим вас мы — мама и дочь, авторы и исполнительницы этой программы.
5
3 отзыва
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе

Описание мастер-класса

Тёплый вечер в семье поморов

Приглашаем в наш старый сельский дом с домоткаными половиками на деревянных полах и русской печью. Вас встретит Большуха (так у поморов называют старшую женщину в семье), усадит за стол и угостит ароматным чаем с местными травами — без чаепития разговоры и дела в наших краях не начинаются!

Жёнка-поморка проведёт для вас мастер-класс по изготовлению козули — традиционного местного оберега с 800-летней историей (козулю вы заберёте с собой на память о визите). А в это время Большуха раскатает тесто на пироги и при вас испечёт их в русской печи (кулебяки с рыбкой из Белого моря да сдобу с начинкой из ягод, которые сами в наших лесах собрали). Под истории края, сказки, забавы и песни народные вы с пылу с жару пирогов-то и отведаете!

У нас в гостях — как у любимых родственников. И мы будем очень рады встрече с вами в нашем радушном доме.

Организационные детали

  • Вечёрка проводится в старинном поморском селе Умбе. До места гости добираются самостоятельно.
  • Расстояние от Мурманска — 350 км, от Кандалакши — 100 км. Добраться можно рейсовым автобусом, маршрутным или индивидуальным такси. При необходимости мы организуем трансфер — расписание и стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
  • За дополнительную плату возможна дегустация с последующим приобретением местных деликатесов (варенье из лесных ягод, рыба), также будут представлены наши местные сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Умбе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 169 туристов
Я вам рада! По образованию преподаватель истории, по профессии музейщик, по зову души автор туристических программ и маршрутов по Терскому берегу Белого моря и гид-экскурсовод. Проповедую познавательный туризм и заварной кофе. И ещё — я местная. Говорю и показываю то, чем живу и дорожу. Жду вас в гости, дорогие путешественники!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Г
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие воспоминания о Поморской вечёрке, как пироги "Большухи". Если вы хотите окунуться в поморский быт,
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узнать больше о традициях поморов, то вам однозначно нужно посетить этот гостеприимный дом и познакомиться с его радушными хозяйками. После вечёрки мы увезли с собой в копилку увлекательные поморские сказки, сувенир, сделанный своими руками, но под чутким руководством хозяйки, и очень забавную поморскую игру (играем до сих пор:)). Дети и мы будем еще долго вспоминать этот вечер. Огромная благодарность Ольге и "Большухе" за сохранение традиций, интересную подачу информации и наивкуснейший стол!! В этих людях - ДУША СЕВЕРА!

Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
Вот и осталось позади наше увлекательное путешествие в Умбу… А в наших сердцах остались самые горячие
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Вадим
Начну с того, что мой интерес к вечёрке вылился в отлично спланированное путешествие на все выходные. Ольга организовала нам трансферт из и в аэропорт, а это более 250 км. А
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ещё была у нас гидом на поездке в Варзугу. Но вернусь к вечёрке. После совершенно удивительной дороги сквозь грозу мы прибыли в Умбу. Ольга встретила нас у калитки дома в народном одеянии с удивительным ожерельем из полимерной глины, которые делает ее сестра - Татьяна. Провела нас в очень уютный деревенский дом полный скрипов, теплу от печки и котов. Коты к концу вечера разрешили себя немного погладить. Наш вечер начался с удивительного рассказа про народные украшения - обереги, которые мы делали своими руками. Даже у меня получилось. А потом нас угощали невероятными пирогами из русской печи. Куда там мишленовским ресторанам. Удивительная атмосфера и уют. Выходные были изумительные.

Начну с того, что мой интерес к вечёрке вылился в отлично спланированное путешествие на все выходные.
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М
Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно.
Пироги-просто пальчики оближешь! На все вопросы отвечают, про север знают все и немного больше!
Потрясающее представление. Очень разнообразно и интересно.
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Входит в следующие категории Мурманска

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