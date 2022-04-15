Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе

Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме

Индивидуальная
Земля Тре — так издавна именовали Кольский полуостров.

Сейчас это название закрепилось за Терским берегом Белого моря.

Здесь живут и чтут традиции потомки поморов — мореходов, рыбаков и охотников.

С уважением, любовью к родному дому, добрым отношением к нашим гостям с этими традициями познакомим вас мы — мама и дочь, авторы и исполнительницы этой программы.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тёплый вечер в семье поморов

Приглашаем в наш старый сельский дом с домоткаными половиками на деревянных полах и русской печью. Вас встретит Большуха (так у поморов называют старшую женщину в семье), усадит за стол и угостит ароматным чаем с местными травами — без чаепития разговоры и дела в наших краях не начинаются!

Жёнка-поморка проведёт для вас мастер-класс по изготовлению козули — традиционного местного оберега с 800-летней историей (козулю вы заберёте с собой на память о визите). А в это время Большуха раскатает тесто на пироги и при вас испечёт их в русской печи (кулебяки с рыбкой из Белого моря да сдобу с начинкой из ягод, которые сами в наших лесах собрали). Под истории края, сказки, забавы и песни народные вы с пылу с жару пирогов-то и отведаете!

У нас в гостях — как у любимых родственников. И мы будем очень рады встрече с вами в нашем радушном доме.

Организационные детали

  • Вечёрка проводится в старинном поморском селе Умбе. До места гости добираются самостоятельно.
  • Расстояние от Мурманска — 350 км, от Кандалакши — 100 км. Добраться можно рейсовым автобусом, маршрутным или индивидуальным такси. При необходимости мы организуем трансфер — расписание и стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
  • За дополнительную плату возможна дегустация с последующим приобретением местных деликатесов (варенье из лесных ягод, рыба), также будут представлены наши местные сувениры.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Умбе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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