Горы и ущелья Осетии — одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.
Приглашаем вас на экскурсию по Древнему Иристону — колыбели осетинского народа среди первозданной природы, окутанной историями о далеком прошлом и старинными легендами.
Приглашаем вас на экскурсию по Древнему Иристону — колыбели осетинского народа среди первозданной природы, окутанной историями о далеком прошлом и старинными легендами.
Описание экскурсии
Колыбель осетинского народа Величие природы во всех красках цветущих лугов, вечно холодных вершин, бурлящих водопадов и бушующих рек — лишь малая часть достопримечательностей Куртатинского ущелья. Эта местность является настоящей колыбелью осетинского народа, а также предлагает массу возможностей ознакомиться с национальной культурой. В первую очередь это касается древних следов предыдущих цивилизаций. Музей древности под открытым небом Даргавс притягивает магической силой, которой наполнены оборонительные башни, возвышающиеся над селением. Самыми известными из них считаются башни Мамсуровых и Аликовых. Интерес вызывает древнее средневековое кладбище и огромные семейные склепы, которые находятся над землей. Общая панорама города мертвых Даргавса довольно необычная, а сами сооружения являются образцами осетинского каменного зодчества. В одной экскурсии вы увидите сразу четыре ущелья:
Алагирское ущелье — наскальный памятник Георгия Победоносца • Куртатинское ущелье — Фиагдонский мужской монастырь, Крепость и церковь Дзивгис • Кобанское ущелье — мёртвый город Даргавс (97 памятника-скрепа, Охраняемые ЮНЕСКО) • Кармадонское ущелье — место гибель Сергея Бодрова и его команды Важно знать: Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные. Вход на территорию архитектурного комплекса «Даргавс» — 100 рублей.
суббота в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алагирское ущелье
- Куртатинское ущелье
- Кобанское ущелье
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Страховка пассажиров
Что не входит в цену
- Питание
- Вход на территорию архитектурного комплекса / «Даргавс/» - 100 рублей
Место начала и завершения?
Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 121 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
30 августа мы посетили 12-часовую экскурсию" Тайны Древнего Иристона".
Мы были вдвоём с дочкой 11 лет. Выехали мы ранним утром из Нальчика в 7 часов и вернулись в 19-00.
По соотношению цена/качество
Мы были вдвоём с дочкой 11 лет. Выехали мы ранним утром из Нальчика в 7 часов и вернулись в 19-00.
По соотношению цена/качество
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А
30 августа мы посетили 12-часовую экскурсию" Тайны Древнего Иристона".
Мы были вдвоём с дочкой 11 лет. Выехали мы ранним утром из Нальчика в 7 часов и вернулись в 19-00.
По соотношению цена/качество
Мы были вдвоём с дочкой 11 лет. Выехали мы ранним утром из Нальчика в 7 часов и вернулись в 19-00.
По соотношению цена/качество
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Л
Экскурсия очень понравилась! Замечательные виды, уникальные памятники истории, вкусные осетинские пироги! Но самое главное - это наш чудесный гид Гаянэ! Настоящий профессионал! Знает историю, интересно рассказывает, дикламирует стихи! Мы слушали затаив дыхание! Благодаря ей мы влюбились в Северную Осетию, в традиции этой республики, человеческие отношения, почитание своих предков и сохранение памяти. Огромное спасибо!
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Г
Первый раз была на экскурсии в этих краях, виды не описать словами - это надо один раз увидеть и своими глазами, фотографии не передают всей красоты увиденного.
С погодой повезло сначала
С погодой повезло сначала
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В
Это одна из самых лучших экскурсий, на которой я была! А ездить я люблю)
Насыщенная, интересная, потеряла счёт, сколько раз мы выходили из автобуса и сколько мест посетили! И всё это
Насыщенная, интересная, потеряла счёт, сколько раз мы выходили из автобуса и сколько мест посетили! И всё это
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В
Это одна из самых лучших экскурсий, на которой я была! А ездить я люблю)
Насыщенная, интересная, потеряла счёт, сколько раз мы выходили из автобуса и сколько мест посетили! И всё это
Насыщенная, интересная, потеряла счёт, сколько раз мы выходили из автобуса и сколько мест посетили! И всё это
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