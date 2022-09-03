Колыбель осетинского народа Величие природы во всех красках цветущих лугов, вечно холодных вершин, бурлящих водопадов и бушующих рек — лишь малая часть достопримечательностей Куртатинского ущелья. Эта местность является настоящей колыбелью осетинского народа, а также предлагает массу возможностей ознакомиться с национальной культурой. В первую очередь это касается древних следов предыдущих цивилизаций. Музей древности под открытым небом Даргавс притягивает магической силой, которой наполнены оборонительные башни, возвышающиеся над селением. Самыми известными из них считаются башни Мамсуровых и Аликовых. Интерес вызывает древнее средневековое кладбище и огромные семейные склепы, которые находятся над землей. Общая панорама города мертвых Даргавса довольно необычная, а сами сооружения являются образцами осетинского каменного зодчества. В одной экскурсии вы увидите сразу четыре ущелья:

Алагирское ущелье — наскальный памятник Георгия Победоносца • Куртатинское ущелье — Фиагдонский мужской монастырь, Крепость и церковь Дзивгис • Кобанское ущелье — мёртвый город Даргавс (97 памятника-скрепа, Охраняемые ЮНЕСКО) • Кармадонское ущелье — место гибель Сергея Бодрова и его команды Важно знать: Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные. Вход на территорию архитектурного комплекса «Даргавс» — 100 рублей.