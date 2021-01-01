Тайны древнего Иристона

Горы и ущелья Осетии - одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии

5
7 отзывов
Горы и ущелья Осетии — одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию по Древнему Иристону — колыбели осетинского народа среди первозданной природы, окутанной историями о далеком прошлом и старинными легендами.
Тайны древнего Иристона
Тайны древнего Иристона
Тайны древнего Иристона
Тайны древнего Иристона
Тайны древнего Иристона
Тайны древнего Иристона
Тайны древнего Иристона

Что вы увидите 🤩

  • Алагирское ущелье
  • Куртатинское ущелье
  • Кобанское ущелье
  • Кармадонское ущелье
Колыбель осетинского народа
Величие природы во всех красках цветущих лугов, вечно холодных вершин, бурлящих водопадов и бушующих рек — лишь малая часть достопримечательностей Куртатинского ущелья. Эта местность является настоящей колыбелью осетинского народа, а также предлагает массу возможностей ознакомиться с национальной культурой. В первую очередь это касается древних следов предыдущих цивилизаций.
Музей древности под открытым небом
Даргавс притягивает магической силой, которой наполнены оборонительные башни, возвышающиеся над селением. Самыми известными из них считаются башни Мамсуровых и Аликовых. Интерес вызывает древнее средневековое кладбище и огромные семейные склепы, которые находятся над землей. Общая панорама города мертвых Даргавса довольно необычная, а сами сооружения являются образцами осетинского каменного зодчества.

В одной экскурсии вы увидите сразу четыре ущелья:

  • Алагирское ущелье — наскальный памятник Георгия Победоносца
  • Куртатинское ущелье — Фиагдонский мужской монастырь, Крепость и церковь Дзивгис
  • Кобанское ущелье — мёртвый город Даргавс (97 памятника-скрепа, Охраняемые ЮНЕСКО)
  • Кармадонское ущелье — место гибель Сергея Бодрова и его команды

Важно знать:

    Для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся ваши паспортные данные
    🚩 Начало и место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал "Кабардинка"
     Что входит
    • Экскурсионное и транспортное обслуживание
    • Страховка пассажиров
     Что не входит
    • Питание
    • вход на территорию архитектурного комплекса "Даргавс" - 100 рублей
    Важная информация
    • Для оформления Вас в электронные списки
    • нам понадобятся ваши паспортные данные
    Время проведения: по субботам в 07:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Автоликон П.
    Автоликон П.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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