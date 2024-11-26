Показать всёБалкарский государственный драматический театр имени К. КулиеваЭльбрусЧегемские водопадыСеверная Осетия
Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
16 апр в 07:00
8500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00воскресенье в 12.00 (без терминального источника)
17 апр в 10:00
20 апр в 12:00
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
17 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: среда/суббота/воскресенье в 7.00
16 апр в 07:00
19 апр в 07:00
1880 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Черекскую теснину и голубые озера Нальчика
Побывайте в Черекской теснине и насладитесь видами Голубых озер. Узнайте увлекательные истории и легенды, наслаждаясь красотой природы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: понедельник/среда в 14.00
16 апр в 14:00
21 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения26 ноября 2024В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год
- 4499999422 октября 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Балкарский государственный драматический театр имени К. Кулиева»
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