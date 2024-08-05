Водопады Гедмишх – экскурсии в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопады Гедмишх» в Нальчике, цены от 1125 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: Вторник, 10:30
Завтра в 10:30
22 апр в 10:30
10 000 ₽ за экскурсию
Чудеса чегемских водопадов
На автобусе
4 часа
209 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
17 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Тайны древнего Иристона
На автобусе
12 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека
Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
На автобусе
7 часов
38 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
19 апр в 11:00
26 апр в 11:00
1625 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд
    Замечательная экскурсия. Нашим гидом был Мурат. Мы увидели много удивительных уголков, водопадов, озер. Действительно, будто побывали в сказке!
  • С
    Сергей
    7 июля 2024
    Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд
    Мы выбрали сначала один маршрут, но гид предложил нам немного другой, с более насыщенной программой, и мы не пожалели, что согласились. Очень завораживающие виды. Авто комфортабельное, с кондиционером. Водитель, он же гид, очень вежливый и приятный. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Водопады Гедмишх»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд
  2. Чудеса чегемских водопадов
  3. Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
  4. Тайны древнего Иристона
  5. Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  5. Эльбрус
  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
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  9. Аушигер
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
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