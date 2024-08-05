Индивидуальная
до 1 чел.
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: Вторник, 10:30
Завтра в 10:30
22 апр в 10:30
10 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
17 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
19 апр в 11:00
26 апр в 11:00
1625 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 августа 2024Замечательная экскурсия. Нашим гидом был Мурат. Мы увидели много удивительных уголков, водопадов, озер. Действительно, будто побывали в сказке!
- ССергей7 июля 2024Мы выбрали сначала один маршрут, но гид предложил нам немного другой, с более насыщенной программой, и мы не пожалели, что согласились. Очень завораживающие виды. Авто комфортабельное, с кондиционером. Водитель, он же гид, очень вежливый и приятный. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Водопады Гедмишх»
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