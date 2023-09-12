Показать всёНациональный музей Кабардино-Балкарской РеспубликиЭльбрусЧегемские водопадыСеверная Осетия
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
17 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 сентября 2023Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики»
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