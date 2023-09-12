Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики – экскурсии в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики» в Нальчике, цены от 1125 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
На автобусе
13 часов
134 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
2500 ₽ за человека
Чудеса чегемских водопадов
На автобусе
4 часа
209 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
17 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
Пешая
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Сегодня в 14:30
Завтра в 07:00
6000 ₽ за экскурсию
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Тайны древнего Иристона
На автобусе
12 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
    Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики»

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  4. Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
  5. Тайны древнего Иристона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
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  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
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