Сейчас в Нальчике в категории "Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1125 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 421 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5