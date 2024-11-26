Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: Вторник, 10:30
Завтра в 10:30
22 апр в 10:30
10 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: среда/суббота/воскресенье в 7.00
16 апр в 07:00
19 апр в 07:00
1880 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Черекскую теснину и голубые озера Нальчика
Побывайте в Черекской теснине и насладитесь видами Голубых озер. Узнайте увлекательные истории и легенды, наслаждаясь красотой природы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: понедельник/среда в 14.00
16 апр в 14:00
21 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения26 ноября 2024В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год
- 4499999422 октября 2024Все понравилось
- ЕЕлена5 августа 2024Замечательная экскурсия. Нашим гидом был Мурат. Мы увидели много удивительных уголков, водопадов, озер. Действительно, будто побывали в сказке!
- ССергей7 июля 2024Мы выбрали сначала один маршрут, но гид предложил нам немного другой, с более насыщенной программой, и мы не пожалели, что согласились. Очень завораживающие виды. Авто комфортабельное, с кондиционером. Водитель, он же гид, очень вежливый и приятный. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Галерея «Панорама»»
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