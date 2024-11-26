Галерея «Панорама» – экскурсии в Нальчике

Найдено 5 экскурсий в категории «Галерея «Панорама»» в Нальчике, цены от 1125 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
10 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд
7 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: Вторник, 10:30
Завтра в 10:30
22 апр в 10:30
10 000 ₽ за экскурсию
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На автобусе
11 часов
262 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: среда/суббота/воскресенье в 7.00
16 апр в 07:00
19 апр в 07:00
1880 ₽ за человека
Голубые озера и Черекская теснина - сокровища Кабардино-Балкарии
На автобусе
4 часа
112 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Черекскую теснину и голубые озера Нальчика
Побывайте в Черекской теснине и насладитесь видами Голубых озер. Узнайте увлекательные истории и легенды, наслаждаясь красотой природы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: понедельник/среда в 14.00
16 апр в 14:00
21 апр в 14:00
1125 ₽ за человека
Тайны древнего Иристона
На автобусе
12 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Галерея «Панорама»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
  2. Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд
  3. На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
  4. Голубые озера и Черекская теснина - сокровища Кабардино-Балкарии
  5. Тайны древнего Иристона
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Галерея «Панорама»" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1125 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 492 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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