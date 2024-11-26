В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год

С Сергей

Мы выбрали сначала один маршрут, но гид предложил нам немного другой, с более насыщенной программой, и мы не пожалели, что согласились. Очень завораживающие виды. Авто комфортабельное, с кондиционером. Водитель, он же гид, очень вежливый и приятный. Всем рекомендую.