Показать всёКабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. ТкаченкоЭльбрусЧегемские водопадыСеверная Осетия
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
19 апр в 11:00
26 апр в 11:00
1625 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий16 августа 2024Живописнейший маршрут! Большую часть времени нас окружали горы. Гид Семён прекрасно знаком с местностью, показал нам самые лакомые места республики
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко»
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