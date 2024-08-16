Сейчас в Нальчике в категории "Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко" можно забронировать 4 экскурсии от 1625 до 5000. Туристы уже оставили гидам 241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5