Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко – экскурсии в Нальчике

Найдено 4 экскурсии в категории «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко» в Нальчике, цены от 1625 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
На автобусе
13 часов
134 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
16 апр в 09:00
20 апр в 09:00
2500 ₽ за человека
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
На микроавтобусе
10 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Тайны древнего Иристона
На автобусе
12 часов
67 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
19 апр в 07:00
26 апр в 07:00
2625 ₽ за человека
Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
На автобусе
7 часов
38 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Чегемские водопады и замок Шато-Эркен в Нальчике
Групповая экскурсия по Нальчику: Чегемские водопады, Чегемская теснина и Шато-Эркен ждут вас. Увидите фазанов и павлинов, прогуляетесь по территории замка
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинк»
Расписание: Суббота в 11:00
19 апр в 11:00
26 апр в 11:00
1625 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    16 августа 2024
    Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
    Живописнейший маршрут! Большую часть времени нас окружали горы. Гид Семён прекрасно знаком с местностью, показал нам самые лакомые места республики
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    + согласился остановиться на дополнительной локации. Времени хватило даже совершить впечатляющее восхождение на ближайшие горы. Во внедорожнике было максимально комфортно + панорамная крыша с открывающимся люком! Всем рекомендую именно этого гида

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А. Л. Ткаченко»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Величественный город Грозный + Аргун + Шали
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  3. Тайны древнего Иристона
  4. Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
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  5. Эльбрус
  6. Черекское ущелье
  7. Гижгит
  8. Чегемское ущелье
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
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