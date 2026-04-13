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Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Нальчика

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Нальчике, цены от 4800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
«Здесь нет экскурсовода, есть только проводник, который молча ведёт вас по улицам, переулкам и паркам»
Завтра в 07:00
10 авг в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Нальчику
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Нальчику
Увидеть город и себя глазами местной жительницы
Начало: На Кабардинской улице
«Мы погрузимся в историю появления Нальчика, пройдём по его первой улице, заглянем в уличный музей каменных артефактов и побываем в одном из крупнейших парков Кавказа — Атажукинском саду»
1 сен в 13:00
2 сен в 13:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
«И словно впустите город в себя: пройдёте по его улицам, услышите голоса прошлого и увидите настоящий Кавказ не с расстояния, а изнутри»
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Надежда
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела предложения разных гидов и
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читала отзывы путешественников. Одну из экскурсий решила выбрать "Неповторимый Владикавказ - из Нальчика" и мой выбор остановился на Альберте. У нас большой опыт поездок с индивидуальными гидами не только по нашей стране, но и в других странах, могу сказать, что на все 💯 довольна, что сделала правильный выбор. С первых минут поездки Альберт начал интересный рассказ про историю региона, в течении экскурсии мы узнали много нового. Альберт прекрасный рассказчик, отлично знает народный эпос. Отвечал на все наши вопросы. По нашей просьбе по пути во Владикавказ посетили Беслан. Экскурсией очень довольны. Рекомендую экскурсию "Неповторимый Владикавказ - из Нальчика" и гида Альберта.

Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела+6
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела
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Леонид
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
С Альбертом мы посетили экскурсию «Неповторимый Владикавказ из Нальчика». Экскурсия началась с истории края, о народах что здесь проживают. Об
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их истории. Экскурсия на троих человек-Считай персональная экскурсия. 👍Он же водитель он же отличный рассказчик, между тем надо отметить аккуратное вождение. 🤝Дорога хорошая, не утомляет. По пути заехали в Беслан. Прогулки по Владикавказу начали с немецкого костела, затем прошли на центральную улицу. Кусок европейской культуры на Кавказе🤝. Памятник основателю города, мечеть ставшей планетарием, действующая мечеть. Армянский храм, осетинский храм. Городской парк с прудами и лебедями. Набережная. Затем поехали в парк героического эпоса Осетии. Очень впечатляет. Дорого богато, но не достаточность наглядной информации восполнил Альберт. Комментарий по каждому памятнику, истории и свое мнение. Знать 🧑🏻🎓о вкладе Осетинского народа в мировую культуру не будучи носителем осетинской культуры это удивило и поразило нас💯. В Фыджине печки не прогрелись даже к обеденному периоду, поэтому пироги не готовили. Но хоть посмотрели. ☺️ Обедать поехали в еще одно туристическое место кафе Кона. Обслуживание быстро, еда на выбор. Пирог с мясом и сыром очень сытные. Супчики и салаты можно сказать были лишними.
Альберт универсал, мастер своего дела. Рекомендую. 💯👍

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Б
Неповторимый Владикавказ - из Нальчика
Экскурсию организовал Альберт. Водитель приехал во время, машина комфорт, доехали быстро. В городе встретила экскурсовод Людмила. Приятная познавательная экскурсия. Красивый город. Самостоятельно за 2 часа посмотреть основные достопримечательности невозможно. Попробовали национальную кухню в кафе Фыдджынта(недорого и вкусно).
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Всего 14 отзывов в Нальчике в категории "Улицы и переулки"

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. «Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику;
  2. Фотопрогулка по Нальчику;
  3. Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озера;
  2. Чегемские водопады;
  3. Эльбрус;
  4. Голубые озёра;
  5. Черекское ущелье;
  6. Чегемское ущелье;
  7. Приэльбрусье;
  8. Гижгит;
  9. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нальчика. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод