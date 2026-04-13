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их истории. Экскурсия на троих человек-Считай персональная экскурсия. 👍Он же водитель он же отличный рассказчик, между тем надо отметить аккуратное вождение. 🤝Дорога хорошая, не утомляет. По пути заехали в Беслан. Прогулки по Владикавказу начали с немецкого костела, затем прошли на центральную улицу. Кусок европейской культуры на Кавказе🤝. Памятник основателю города, мечеть ставшей планетарием, действующая мечеть. Армянский храм, осетинский храм. Городской парк с прудами и лебедями. Набережная. Затем поехали в парк героического эпоса Осетии. Очень впечатляет. Дорого богато, но не достаточность наглядной информации восполнил Альберт. Комментарий по каждому памятнику, истории и свое мнение. Знать 🧑🏻🎓о вкладе Осетинского народа в мировую культуру не будучи носителем осетинской культуры это удивило и поразило нас💯. В Фыджине печки не прогрелись даже к обеденному периоду, поэтому пироги не готовили. Но хоть посмотрели. ☺️ Обедать поехали в еще одно туристическое место кафе Кона. Обслуживание быстро, еда на выбор. Пирог с мясом и сыром очень сытные. Супчики и салаты можно сказать были лишними.

Альберт универсал, мастер своего дела. Рекомендую. 💯👍