Аудиогид
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
«Здесь нет экскурсовода, есть только проводник, который молча ведёт вас по улицам, переулкам и паркам»
Завтра в 07:00
10 авг в 07:30
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Нальчику
Увидеть город и себя глазами местной жительницы
Начало: На Кабардинской улице
«Мы погрузимся в историю появления Нальчика, пройдём по его первой улице, заглянем в уличный музей каменных артефактов и побываем в одном из крупнейших парков Кавказа — Атажукинском саду»
1 сен в 13:00
2 сен в 13:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
«И словно впустите город в себя: пройдёте по его улицам, услышите голоса прошлого и увидите настоящий Кавказ не с расстояния, а изнутри»
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Перед поездкой в Нальчик я долго на Трипстере изучала какие есть экскурсии в ближайшие регионы. Смотрела предложения разных гидов и
+6
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С Альбертом мы посетили экскурсию «Неповторимый Владикавказ из Нальчика». Экскурсия началась с истории края, о народах что здесь проживают. Об
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Б
Экскурсию организовал Альберт. Водитель приехал во время, машина комфорт, доехали быстро. В городе встретила экскурсовод Людмила. Приятная познавательная экскурсия. Красивый город. Самостоятельно за 2 часа посмотреть основные достопримечательности невозможно. Попробовали национальную кухню в кафе Фыдджынта(недорого и вкусно).
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Всего 14 отзывов в Нальчике в категории "Улицы и переулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Нальчике в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 4800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нальчика. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод