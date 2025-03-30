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местных жителей, любимые места для прогулок, побывали в самых интересных локациях. Большое спасибо Ирине за то, что экскурсия совсем не была похожа на заученный раз и навсегда неизменяемый текст. Ирина показывала нам Нальчик таким, каким она его знает и любит. Все было уместно, интересно. Мне очень понравилось! Спасибо! Еще долго буду вспоминать нашу прогулку с теплотой и благодарностью!