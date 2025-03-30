Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
8 апр в 09:30
9 апр в 09:30
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
«Голоса города N»: по Нальчику - в наушниках
Иммерсивная пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
16 апр в 10:30
19 апр в 16:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММурад30 марта 2025Все отлично!
- ААндрей12 марта 2025Видно что человек любит свой город и дело
- ДДмитрий27 февраля 2025Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный в свой город! Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена22 февраля 2025Спасибо большое за экскурсию. Очень все понравилось. Обязательно будем рекомендовать.
- ССергей3 ноября 2024Понравилось все! Гид Ирина поделилась тонкостями жизни республики,рассказала о всех знаковых местах и событиях связанных с городом Нальчик. Очень благодарны.
- ЕЕвгения29 июля 2024После экскурсии у меня осталось такое впечатление, как будто я живу в Нальчике много лет. Благодаря Ирине мы узнали традиции
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Монумент «Навеки с Россией»»
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