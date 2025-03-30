Монумент «Навеки с Россией» – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Монумент «Навеки с Россией»» в Нальчике, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Народные бренды Кабардино-Балкарии
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
8 апр в 09:30
9 апр в 09:30
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Любимый Нальчик
На машине
3 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
«Голоса города N»: по Нальчику - в наушниках
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
«Голоса города N»: по Нальчику - в наушниках
Иммерсивная пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности
Начало: На площади 400-летия присоединения Кабарды к Росси...
16 апр в 10:30
19 апр в 16:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мурад
    30 марта 2025
    Народные бренды Кабардино-Балкарии
    Все отлично!
  • А
    Андрей
    12 марта 2025
    Любимый Нальчик
    Видно что человек любит свой город и дело
  • Д
    Дмитрий
    27 февраля 2025
    Любимый Нальчик
    Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный в свой город! Спасибо за экскурсию!
    Огромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленныйОгромная благодарность Альберту за знакомство с городом!!! Проехали по самым красивым местам, Альберт прекрасный расскпзчик, влюбленный
  • Е
    Елена
    22 февраля 2025
    Любимый Нальчик
    Спасибо большое за экскурсию. Очень все понравилось. Обязательно будем рекомендовать.
  • С
    Сергей
    3 ноября 2024
    Народные бренды Кабардино-Балкарии
    Понравилось все! Гид Ирина поделилась тонкостями жизни республики,рассказала о всех знаковых местах и событиях связанных с городом Нальчик. Очень благодарны.
  • Е
    Евгения
    29 июля 2024
    Народные бренды Кабардино-Балкарии
    После экскурсии у меня осталось такое впечатление, как будто я живу в Нальчике много лет. Благодаря Ирине мы узнали традиции
    читать дальше

    местных жителей, любимые места для прогулок, побывали в самых интересных локациях. Большое спасибо Ирине за то, что экскурсия совсем не была похожа на заученный раз и навсегда неизменяемый текст. Ирина показывала нам Нальчик таким, каким она его знает и любит. Все было уместно, интересно. Мне очень понравилось! Спасибо! Еще долго буду вспоминать нашу прогулку с теплотой и благодарностью!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Монумент «Навеки с Россией»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Народные бренды Кабардино-Балкарии
  2. Любимый Нальчик
  3. «Голоса города N»: по Нальчику - в наушниках
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Гижгит
  7. Чегемское ущелье
  8. Черекское ущелье
  9. Аушигер
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в апреле 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Монумент «Навеки с Россией»" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2025 год по теме «Монумент «Навеки с Россией»», 54 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь