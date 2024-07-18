8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
25 авг в 08:30
26 авг в 08:30
15 900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
20 авг в 08:30
21 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 900₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- оольга18 июля 2024Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошли до водопадов. Удобная. подготовленная
- ДДмитрий14 мая 2024Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
- ЮЮлия27 июля 2021Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Нескучные экскурсии»
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