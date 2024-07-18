Нескучные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Нескучные экскурсии» в Нальчике, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
На машине
На параплане
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье: параплан и история балкарского поэта Кайсына Кулиева
Насладитесь красотой Чегемского ущелья, полетайте на параплане и посетите дом поэта Кайсына Кулиева. Вас ждут захватывающие пейзажи и незабываемые впечатления
Начало: Нальчик
25 авг в 08:30
26 авг в 08:30
15 900 за всё до 4 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
На машине
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
5 200 за всё до 3 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану
На машине
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
20 авг в 08:30
21 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
15 900 за всё до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
16 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    18 июля 2024
    Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
    Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошли до водопадов. Удобная. подготовленная
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    машина и профессиональный, аккуратный водитель, интересный собеседник, очень много знающий о своей земле, о традициях и о людях. Спасибо, за возможность полетать на параплане - фантастические впечатления от открывающейся красоты с высоты полета благородных орлов! Честно говоря, когда ближе к концу поездки мы еще и попали в родное село поэта Кулиева - читали его трогательные стихи, от эмоций даже немного хотелось плакать!:) Спасибо Александру за возможность прикоснуться к красоте этого горного края и влюбиться в него! Отдельная благодарность за советы! Мы ими воспользовались и получили незабываемые впечатления от вида на Эльбрус!

    Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошлиПрекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошлиПрекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошлиПрекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошлиПрекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошлиПрекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошлиПрекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, дошли
  • Д
    Дмитрий
    14 мая 2024
    Ретрит в горах с гидом-психологом
    Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
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    то, чем занимается. Доступно и захватывающе рассказывала про историю и быт жителей КБР, а также знает секретные места, куда туристы не доезжают. Особенно запомнился пикник на Альпийской лужайке с шикарным видом. Ретрит превзошел все ожидания. Если хочется сбежать от суеты и немного заземлиться, то смело выбирайте данный тур!

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2021
    Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
    Экскурсия понравилась, программа насыщенная. Посмотрели водопады, ущелье, полетали на парапланах, покушали в горах. Алексей все время был рядом, машину вел
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    аккуратно, особая благодарность за фотографии на профессиональную камеру. Немного не хватило рассказов про местные обычаи, легенды, и не было радужной форели:)

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
  2. Народные бренды Кабардино-Балкарии
  3. Путешествие к сокрытому Сугану
  4. Ретрит в горах с гидом-психологом
  5. Экодень в окрестностях Нальчика
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Гижгит
  9. Долина Нарзанов
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 200 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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