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позаглядывать))) сначала был малый водопад, достаточно высокий и шумный. Очень красивое место. А перед Чегемскими водопадами - теснина, грандиозная и величественная!!! Сами водопады, думала побольше будут. Бурлящая река впечатлила. Ее одели в бетон, чтобы немного расширить дорогу. Место очень раскрученное, масса торговцев с чаем, медом, сыром, вязаными изделиями. Туристы издалека набрали целые сумки добра) а мне так хотелось, чтобы эта красота была уединённой, чтобы побродить наедине с природой, наглядеться, впитать в себя хоть какую то ее часть Было б здорово, если бы для торговли выделили отдельное место, не сплошь вдоль теснины. Обедали в кафе, хичины зачётные, но не лучшие, из тех, что пробовала. Затем поехали в замок на воде. Ну, замок, как замок. Тихий, павлины в клетках, кофе за наличку. Побродить можно, но не более. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, маленькая, хрупкая, всем помогала через речушку перебраться, много интересного рассказала, на все вопросы ответила, а кого-то даже на своей машине уже по городу подбросила)))