Хотите моментально переместиться в Италию или Францию? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии — мы отправляемся в замок Шато-Эркен. Он расположен прямо на берегу озера. Здесь у вас будет время прогуляться по берегу, познакомиться с фазанами и павлинами.
Описание экскурсииВ Кабардино-Балкарии много удивительных мест. Одно из них — замок Шато-Эркен. Вы как будто перемещаетесь во Францию или Италию… Умиротворение и спокойствие Замок находится в центре озера. Он как бы отгорожен от внешнего мира. Здесь — царство спокойствия. Если вам повезёт, то вы сможете увидеть фазанов и павлинов, которые прогуливаются по лесу. Гид проведёт вас по территории замка и расскажет об этом удивительном месте.
Суббота в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Территория Замка Шато-Эркен
- Панорама хребтов гор Кавказа
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Страховка пассажиров
Что не входит в цену
- Питание
- Вход на территорию замка (100 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кабардинка
Завершение: Ул. Канукоева, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Замечательная экскурсия. Очень удобно что был микроавтобус, что позволяет близко подъехать к территории водопадов. Непередаваемый открывается обзор со смотровой площадки, не смотря на то что стоимость платная 50 руб, но
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Ф
Хочу выразить свою благодарность организаторам и экскурсоводу Анзору за незабываемую экскурсию. Благодаря экскурсии узнали очень много интересного и увидели красивые места.
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Е
Чудесное место 🥰 Сказка на яву
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И
К организаторам и гиду Анзору вообще нет вопросов, все было хорошо организованно и информативно. Но … чегемские водопады - это не водопады, поскольку вода стекает тоненькие струйками и они почти
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О
Очень понравилась экскурсия, гид рассказывал все очень интересно, познавательно.
Адрес начала экскурсии указан не понятно. Мы из другого города, поэтому было сложно понять куда нужно подойти
Адрес начала экскурсии указан не понятно. Мы из другого города, поэтому было сложно понять куда нужно подойти
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Т
Хорошая экскурсия. Спокойная, без экстрима. Из Нальчика мы ехали через несколько больших селений, очень любопытно, как живут местные жители. Устройсво домов, дворов, навесов - из автобуса прямо во дворы можно
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