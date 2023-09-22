Арзамас и Дивеево

Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем

5
2 отзыва
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Богата земля нижегородская, велико наше наследие — духовное, литературное, историческое.

В однодневной поездке вы получите объемное представление о наиболее важных местах края: осознаете значимость Дивеевского монастыря в православном мире и раскроете смысл фразы «Арзамас-городок — от Москвы уголок».
Арзамас и Дивеево
Арзамас и Дивеево
Арзамас и Дивеево
Арзамас и Дивеево
Арзамас и Дивеево
Арзамас и Дивеево
Арзамас и Дивеево
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа. По древнему Арзамасскому тракту мы поедем к «четвертому уделу Богородицы». По пути в селе Богоявление увидим храм, построенный по проекту самого Огюста Монферрана. В столице гусей и лука Арзамасе посетим музей русского патриаршества и дом Аркадия Гайдара. Мы пройдемся по купеческим улицам Арзамаса, заглянем в Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь, полюбуемся грандиозным храмом Смоленской иконы Божьей матери в селе Выездное. Я расскажу вам историю Арзамаса и покажу памятник патриарху Сергию Страгородскому. Степан Разин, Пугачев, Суворов, Пушкин, Горький, Гайдар оставили свой след в истории Арзамаса.

Далее наш путь лежит в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Вас ждет рассказ о жизни и чудесах святого старца. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. В благодатном источнике у села Цыгановка вы сможете набрать воды и окунуться. Подкрепившись в трапезной постной едой, мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 8:00, возвращение в Нижний Новгород в 18:00. Общее расстояние на автомобиле 400 км.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость
  • Я могу организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
  • Дополнительно оплачивается питание в монастырской трапезной — около 200 руб. /человека, епархиальная экскурсия в Дивеево — 700 руб. /группы (1 час)
  • В зимнее время программа проходит в сокращенном виде, также возможна отмена экскурсии из-за непогоды. Перед бронированием уточните детали у гида.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
22 сен 2023
Спасибо Андрею. Видно, что он эрудирован, хороший организатор. Знает маршрут, окрестности. Машину водит хорошо. Работать с ним было удобно.
И
17 авг 2023
Очень содержательная, интересная, познавательная экскурсия. Оставляет приятное впечатление. Рекомендую.

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