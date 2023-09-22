Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
В однодневной поездке вы получите объемное представление о наиболее важных местах края: осознаете значимость Дивеевского монастыря в православном мире и раскроете смысл фразы «Арзамас-городок — от Москвы уголок».
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Описание
Что вас ожидает
Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа. По древнему Арзамасскому тракту мы поедем к «четвертому уделу Богородицы». По пути в селе Богоявление увидим храм, построенный по проекту самого Огюста Монферрана. В столице гусей и лука Арзамасе посетим музей русского патриаршества и дом Аркадия Гайдара. Мы пройдемся по купеческим улицам Арзамаса, заглянем в Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь, полюбуемся грандиозным храмом Смоленской иконы Божьей матери в селе Выездное. Я расскажу вам историю Арзамаса и покажу памятник патриарху Сергию Страгородскому. Степан Разин, Пугачев, Суворов, Пушкин, Горький, Гайдар оставили свой след в истории Арзамаса.
Далее наш путь лежит в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Вас ждет рассказ о жизни и чудесах святого старца. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. В благодатном источнике у села Цыгановка вы сможете набрать воды и окунуться. Подкрепившись в трапезной постной едой, мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Начало экскурсии в 8:00, возвращение в Нижний Новгород в 18:00. Общее расстояние на автомобиле 400 км.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость
- Я могу организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
- Дополнительно оплачивается питание в монастырской трапезной — около 200 руб. /человека, епархиальная экскурсия в Дивеево — 700 руб. /группы (1 час)
- В зимнее время программа проходит в сокращенном виде, также возможна отмена экскурсии из-за непогоды. Перед бронированием уточните детали у гида.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.