Богата земля нижегородская, велико наше наследие — духовное, литературное, историческое. В однодневной поездке вы получите объемное представление о наиболее важных местах края: осознаете значимость Дивеевского монастыря в православном мире и раскроете смысл фразы «Арзамас-городок — от Москвы уголок».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа. По древнему Арзамасскому тракту мы поедем к «четвертому уделу Богородицы». По пути в селе Богоявление увидим храм, построенный по проекту самого Огюста Монферрана. В столице гусей и лука Арзамасе посетим музей русского патриаршества и дом Аркадия Гайдара. Мы пройдемся по купеческим улицам Арзамаса, заглянем в Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь, полюбуемся грандиозным храмом Смоленской иконы Божьей матери в селе Выездное. Я расскажу вам историю Арзамаса и покажу памятник патриарху Сергию Страгородскому. Степан Разин, Пугачев, Суворов, Пушкин, Горький, Гайдар оставили свой след в истории Арзамаса.

Далее наш путь лежит в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Вас ждет рассказ о жизни и чудесах святого старца. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. В благодатном источнике у села Цыгановка вы сможете набрать воды и окунуться. Подкрепившись в трапезной постной едой, мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали