Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем
Богата земля нижегородская, велико наше наследие — духовное, литературное, историческое.
В однодневной поездке вы получите объемное представление о наиболее важных местах края: осознаете значимость Дивеевского монастыря в православном мире и раскроете смысл фразы «Арзамас-городок — от Москвы уголок».
Дорога до Дивеевского монастыря занимает 3 часа. По древнему Арзамасскому тракту мы поедем к «четвертому уделу Богородицы». По пути в селе Богоявление увидим храм, построенный по проекту самого Огюста Монферрана. В столице гусей и лука Арзамасе посетим музей русского патриаршества и дом Аркадия Гайдара. Мы пройдемся по купеческим улицам Арзамаса, заглянем в Воскресенский собор и Николаевский женский монастырь, полюбуемся грандиозным храмом Смоленской иконы Божьей матери в селе Выездное. Я расскажу вам историю Арзамаса и покажу памятник патриарху Сергию Страгородскому. Степан Разин, Пугачев, Суворов, Пушкин, Горький, Гайдар оставили свой след в истории Арзамаса.
Далее наш путь лежит в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Вас ждет рассказ о жизни и чудесах святого старца. Вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского. В благодатном источнике у села Цыгановка вы сможете набрать воды и окунуться. Подкрепившись в трапезной постной едой, мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Начало экскурсии в 8:00, возвращение в Нижний Новгород в 18:00. Общее расстояние на автомобиле 400 км.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, трансфер включен в стоимость
Я могу организовать поездку для большего количества человек на другом транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке к заказу.
Дополнительно оплачивается питание в монастырской трапезной — около 200 руб. /человека, епархиальная экскурсия в Дивеево — 700 руб. /группы (1 час)
В зимнее время программа проходит в сокращенном виде, также возможна отмена экскурсии из-за непогоды. Перед бронированием уточните детали у гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 330 туристов
Я дипломированный историк, участник археологических и этнографических экспедиций, автопутешественник со стажем. Пять поколений моей семьи живут в Нижнем Новгороде. Люблю этот город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили. Вас ждут главные достопримечательности региона, авторская программа и индивидуальный подход.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Галина
Выражаю слова Благодарности А. В. Логванову за глубоко содержательную экскурсию, внимательное отношение к клиенту и комфортные условия индивидуального паломнического тура. Путешествие такого вида и формата было впервые, непременно воспользуюсь данным форматом еще неоднократно и порекомендую свои знакомым и друзьям.
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М
Максим
Спасибо Андрею. Видно, что он эрудирован, хороший организатор. Знает маршрут, окрестности. Машину водит хорошо. Работать с ним было удобно.
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И
Ирина
Очень содержательная, интересная, познавательная экскурсия. Оставляет приятное впечатление. Рекомендую.
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Дмитрий
Все супер! Но экскурсия для выносливых))))) 3 места за день посетить это не так просто
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Н
Наталья
Если вы искренне верующий православный человек, то лучше выбрать другого экскурсовода. Если вы патриот России, тоже хорошенько подумайте. Андрей очень активный и, вероятно, неплохой человек, очень хороший водитель. Но общаться читать дальшеуменьшить
трудновато - словно человек застрял в "Святых 90-х". Сложно судить о его эрудиции, но главные впечатления - все плохо, мы всегда проигрывали или выигрывали с неоправданными потерями, проиграем и сейчас, доллар-евро хорошо, Америка хорошо.
Андрей
Ответ организатора:
Уважаемая, Наталья. Полностью с вами согласен. Я не тот гид, который был нужен вам. Скорее всего, вам бы подошла епархиальная экскурсия от паломнического центра. Желаю других позитивных экскурсий.
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Т
Татьяна
Не советую этого гида никому. Путевая информация скудная. Небезопасная манера вождения.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. Сожалею, что экскурсия разочаровала. Как водитель с 30-летним стажем, рекомендую всем пассажирам на заднем сидении пользоваться ремнями безопасности.