Нижегородская Ярмарка
Вы начнёте свою прогулку 👣 от набережной реки Оки, напротив острова Гребнёвские пески. Вы увидите Главный Ярмарочный дом, панорамные виды на Нижегородский Кремль и Дятловы горы ⛰️. Великолепия соборов Александра Невского и Староярмарочного Спасского расскажут вам о купеческих деяниях.
Дополнят общую картину впечатлений чудом сохранившиеся корпуса мануфактурных рядов, каменных лавок, мнения очевидцев и многое другое. Завершив круг, вы закончите экскурсию-прогулку 👣 около того места, где начинали.
Особенности экскурсии 🧭
Экскурсия ⛳ пешеходная, подходит для всех возрастов. На маршруте есть ступени и пешеходные переходы через проезжую часть. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Важная информация:
- Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
- Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
- Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
- Вы не зависите от гида или группы;
- Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.