Нижегородская Ярмарка

Вы начнёте свою прогулку 👣 от набережной реки Оки, напротив острова Гребнёвские пески. Вы увидите Главный Ярмарочный дом, панорамные виды на Нижегородский Кремль и Дятловы горы ⛰️. Великолепия соборов Александра Невского и Староярмарочного Спасского расскажут вам о купеческих деяниях.

Дополнят общую картину впечатлений чудом сохранившиеся корпуса мануфактурных рядов, каменных лавок, мнения очевидцев и многое другое. Завершив круг, вы закончите экскурсию-прогулку 👣 около того места, где начинали.

Особенности экскурсии 🧭

Экскурсия ⛳ пешеходная, подходит для всех возрастов. На маршруте есть ступени и пешеходные переходы через проезжую часть. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация: