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Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Нижнего Новгорода
Эта экскурсия-прогулка 👣 по бывшей территории знаменитой Нижегородской Ярмарки, золотой век которой пришёлся на 1817–1917 гг.

Нижегородская Ярмарка в период своего расцвета — это миллионы ног, рук и глаз.

Миллионы единиц товара и рублей заработка.

Миллионы разговоров, мнений, споров и договоров.

До сих пор можно прочувствовать дух великого торжища, едва оказавшись на бывшей ярмарочной территории.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 990 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени

Что вы увидите

  • Главный Ярмарочный дом
  • Остров Гребнёвские пески
  • Канавинский мост
  • Собор Александра Невского
  • Вид на Нижегородский Кремль
  • Стадион «Нижний Новгород»
  • Здание мануфактурных рядов
  • Спасский Староярмарочный собор
  • Каменные лавки
  • Памятник «Скорбящий ангел»
  • Ярмарочный проезд
  • Бетанкуровский канал
  • Памятник В. И. Ленину
Нижегородская Ярмарка
Вы начнёте свою прогулку 👣 от набережной реки Оки, напротив острова Гребнёвские пески. Вы увидите Главный Ярмарочный дом, панорамные виды на Нижегородский Кремль и Дятловы горы ⛰️. Великолепия соборов Александра Невского и Староярмарочного Спасского расскажут вам о купеческих деяниях.
Дополнят общую картину впечатлений чудом сохранившиеся корпуса мануфактурных рядов, каменных лавок, мнения очевидцев и многое другое. Завершив круг, вы закончите экскурсию-прогулку 👣 около того места, где начинали.
Особенности экскурсии 🧭
Экскурсия ⛳ пешеходная, подходит для всех возрастов. На маршруте есть ступени и пешеходные переходы через проезжую часть. Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведёт вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.

Важная информация:

  • Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения;
  • Интерактивная экскурсия ⛳ предусматривает аудиогид, а также оснащена встроенными картами, визуальным сопровождение и проводится с помощью мобильного приложения.
  • Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии 🧭 для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия ⛳ пройдёт под вашим контролем.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 пл. Ленина, 1, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 пл. Ленина, 12, Нижний Новгород
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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