Говорят, оказаться в Дивеево — для любого человека не случайно… По пути, насладиться пейзажами южной части области, вы с интересом послушаете рассказы об этих месах.
А гуляя по ухоженной территории обители, прикоснётесь к святыням, узнаете об удивительных людях и пройдёте по канавке Богородицы.
А гуляя по ухоженной территории обители, прикоснётесь к святыням, узнаете об удивительных людях и пройдёте по канавке Богородицы.
Описание экскурсии
- Первую остановку сделаем в Арзамасе, чтобы вы оценили его Соборную площадь и ощутили царящую здесь атмосферу уединения и светлой грусти. Дополнят впечатления рассказы о Серафиме Саровском и истории создания монастыря, куда мы направляемся.
- По мере приближения к конечной точке нашего путешествия будем наблюдать, как разнообразны виды из окна. На протяжении всего пути красивые и густые леса сменяются полями и уютными деревушками. От этих пасторальных пейзажей даже дух захватывает!
- И вот мы в Дивеево — месте, известном как четвёртый удел Богоматери на земле. Я раскрою для вас его богатое прошлое и покажу все главные святыни. В Троицком соборе и в храме Рождества Богородицы сможете приложиться к мощам Серафима Саровского, духовного покровителя Дивеева.
Кому подойдёт экскурсия
Это поездка для тех, кто хочет посетить святыни монастыря и посмотреть встречающиеся в дороге достопримечательности. Она не подойдёт воцерковлённым паломникам.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Lada Largus
- Общая продолжительность автомобильной части экскурсии до 7 часов, рассчитывайте свои силы
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 8976 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.Задать вопрос
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