Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Говорят, оказаться в Дивеево — для любого человека не случайно… По пути, насладиться пейзажами южной части области, вы с интересом послушаете рассказы об этих месах.



А гуляя по ухоженной территории обители, прикоснётесь к святыням, узнаете об удивительных людях и пройдёте по канавке Богородицы.