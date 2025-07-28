Город, который прошёл 800-летний путь, купеческая столица, атмосферная русская провинция — приглашаем вас погулять по Нижнему Новгороду! Выбирайте один из двух маршрутов или оба для полноценного знакомства.Вы погрузитесь в прошлое

города на самых знаковых улицах и набережных, увидите кремль и парадные усадьбы, ощутите ритм города и получите советы по его изучению. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Нижнего Новгорода!

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Нижнего Новгорода, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут — знаковые места города

Эта экскурсия посвящена площади Минина и Пожарского и нарядной пешеходной улице Большая Покровская. Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждёт всё то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода. Вы увидите не только ключевые достопримечательности, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!

Будет история и любопытные факты: например, вы услышите хроники нижегородского кремля, узнаете о заслугах Козьмы Минина и раскроете, почему оленя на гербе города называли весёлой козой.

Синий маршрут — музейная набережная

До революции она называлась Георгиевской, после — Верхневолжской. Вы погрузитесь в прошлое набережной, которая помнит лачуги бедняков, пышные усадьбы, советские многоэтажки. Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан. А завершится эта экскурсия возле соборной мечети и канатной дороги над Волгой.

Синий маршрут откроет вам легенды о кладах и привидениях, секреты бункера Сталина и человеческие судьбы — вы познакомитесь с лётчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Алексеевым и составителем толкового словаря Далем.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна и тем, кто впервые в НН, и его частым гостям, ведь город живет и меняется каждый день!

Организационные детали