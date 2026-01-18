Мои заказы

Кулинарные мастер-классы – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Кулинарные мастер-классы» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
На ретропоезде
6 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
«Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Пешая
2 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Откройте тайны кулинарного Нижнего с ресторанным критиком, погрузитесь в историю и вкусы города
Начало: На площади Народного единства
«Получите секретные рецепты нижегородских блюд: окрошки с вяленым лещом, волжского кваска, гусарского пунша, картофельного торта с луком и ветлужских пирогов, которые являются визитной карточкой Нижнего Новогорода»
6 мар в 12:00
7 мар в 12:00
от 6700 ₽ за всё до 50 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
1 час
7 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
5 мар в 11:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    18 января 2026
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Новогодние выходные решили провести в Нижнем Новгороде. В городе мы не были и знакомство с ним решили начать с экскурсии
    читать дальше

    по улице Рождественская, но очень хотелось в первый день нашего пребывания узнать и о гастрономических предпочтениях. Взяли экскурсию у Марины и не ошиблись с выбором. На одном дыхании прошла экскурсия. Мороз был не помехой. За 2 часа получили очень много информации, посетили рюмочную, получили ответы на все интересующие нас вопросы, насладились архитектурными красотами исторической улицы. Благодарим Марину. Однозначно рекомендуем!

    Новогодние выходные решили провести в Нижнем Новгороде. В городе мы не были и знакомство с ним
  • Е
    ЕВГЕНИЯ
    11 января 2026
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Были компанией с детьми 10-11 лет. Все очень понравилось, отличный маршрут. Гид Марина с душой рассказывала нам факты о жизни города во времена купцов. Посетили несколько рюмочных, понравилась атмосфера, доброжелательность, профессионализм гида. Очень рекомендуем.
  • Л
    Лариса
    6 января 2026
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Спасибо Марине за живую экскурссию!
    Всей нашей большой компании все понравилось: от исторических фактов, забавных историй до рецептов блюд волжкой кухни. Спасибо за рекомендации ресторанов и предоставленные бонусы от их посещений!
    Спасибо Марине за живую экскурссию!
  • А
    Анна
    20 декабря 2025
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Это одна из самых интересных экскурсий, на которых я побывала. Говорили мы далеко не только про еду: помимо рассказов о
    читать дальше

    том, что ели люди разных сословий и где это можно сейчас попробовать, было и много других интересных фактов о городе и его жителях, переплетающихся между собой и с основной темой экскурсии. Большое спасибо Марине - встреча была очень теплой и душевной; ну и благодаря ее рекомендациям, смогли попробовать очень классные и аутентичные блюда русской кухни.
    P.S: настойка на Бородинском хлебушке попала в самое сердечко:)

  • А
    Андрей
    19 ноября 2025
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Спасибо Марине за интересную экскурсию! Все понравилось. Интересные факты из жизни города, его жителей и их гастрономических предпочтений были рассказаны Мариной непринужденно и в то же время со знанием предмета
  • Е
    Елизавета
    12 ноября 2025
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Отличная развлекательно-познавательная экскурсия. Узнаешь много интересных фактов об истории города в расслабленной атмосфере, дегустируя наливки с местным колоритом и закусывая расстегайчиками. Спасибо Марине за такое необычное знакомство с Нижним Новгородом.
  • М
    Марина
    27 октября 2025
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Интересно, увлекательно и не обычно. Остались в полном восторге
  • С
    Светлана
    18 октября 2025
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Очень понравилось. Спасибо большое
  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
    Люблю экскурсии продуманные!
    Гид, который может захватить внимание и не отпускать всю экскурсию- это мастерство! Спасибо! Было интересно, познавательно и вкусно!
  • А
    Анна
    8 октября 2025
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
    Тайга, лес, затерянные деревушки на берегу лесной реки…
    Чудесный экскурсовод провела нас дорогами к удивительным людям хранящим историю, народный промысле и
    читать дальше

    любовь к своей земле. Отдельная благодарность за рассказы о старине и истории староверов.

    Большое счастье и удача встретить и увидеть такую жизнь. Рады были показать детям, поработать руками и встретиться с искусством ткачества, ложкарства в самом сердце Хохломы…
    Глубоко и душевно.
    Вернемся еще и еще…

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Кулинарные мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто);
  2. Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком;
  3. Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе).
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Нижегородский Кремль;
  3. Чкаловская лестница;
  4. Рождественская улица;
  5. Большая Покровская улица;
  6. Набережная;
  7. Кремль;
  8. Стрелка;
  9. Верхневолжская Набережная;
  10. Серафимо-Дивеевский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в марте 2026
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 76 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май