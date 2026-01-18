Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
«Этот лесной анклав жил своей жизнью, провинциальной и неторопливой, где сохранялись предания старины, традиции и кухня прошлых веков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Откройте тайны кулинарного Нижнего с ресторанным критиком, погрузитесь в историю и вкусы города
Начало: На площади Народного единства
«Получите секретные рецепты нижегородских блюд: окрошки с вяленым лещом, волжского кваска, гусарского пунша, картофельного торта с луком и ветлужских пирогов, которые являются визитной карточкой Нижнего Новогорода»
6 мар в 12:00
7 мар в 12:00
от 6700 ₽ за всё до 50 чел.
Групповая
до 16 чел.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» (в группе)
В тишине создать авторский десерт и узнать, какое золото можно есть
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 11:00
5 мар в 11:00
800 ₽ за человека
- ООксана18 января 2026Новогодние выходные решили провести в Нижнем Новгороде. В городе мы не были и знакомство с ним решили начать с экскурсии
- ЕЕВГЕНИЯ11 января 2026Были компанией с детьми 10-11 лет. Все очень понравилось, отличный маршрут. Гид Марина с душой рассказывала нам факты о жизни города во времена купцов. Посетили несколько рюмочных, понравилась атмосфера, доброжелательность, профессионализм гида. Очень рекомендуем.
- ЛЛариса6 января 2026Спасибо Марине за живую экскурссию!
Всей нашей большой компании все понравилось: от исторических фактов, забавных историй до рецептов блюд волжкой кухни. Спасибо за рекомендации ресторанов и предоставленные бонусы от их посещений!
- ААнна20 декабря 2025Это одна из самых интересных экскурсий, на которых я побывала. Говорили мы далеко не только про еду: помимо рассказов о
- ААндрей19 ноября 2025Спасибо Марине за интересную экскурсию! Все понравилось. Интересные факты из жизни города, его жителей и их гастрономических предпочтений были рассказаны Мариной непринужденно и в то же время со знанием предмета
- ЕЕлизавета12 ноября 2025Отличная развлекательно-познавательная экскурсия. Узнаешь много интересных фактов об истории города в расслабленной атмосфере, дегустируя наливки с местным колоритом и закусывая расстегайчиками. Спасибо Марине за такое необычное знакомство с Нижним Новгородом.
- ММарина27 октября 2025Интересно, увлекательно и не обычно. Остались в полном восторге
- ССветлана18 октября 2025Очень понравилось. Спасибо большое
- ООльга12 октября 2025Люблю экскурсии продуманные!
Гид, который может захватить внимание и не отпускать всю экскурсию- это мастерство! Спасибо! Было интересно, познавательно и вкусно!
- ААнна8 октября 2025Тайга, лес, затерянные деревушки на берегу лесной реки…
Чудесный экскурсовод провела нас дорогами к удивительным людям хранящим историю, народный промысле и
