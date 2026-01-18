читать дальше

том, что ели люди разных сословий и где это можно сейчас попробовать, было и много других интересных фактов о городе и его жителях, переплетающихся между собой и с основной темой экскурсии. Большое спасибо Марине - встреча была очень теплой и душевной; ну и благодаря ее рекомендациям, смогли попробовать очень классные и аутентичные блюда русской кухни.

P.S: настойка на Бородинском хлебушке попала в самое сердечко:)