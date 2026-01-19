Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
11 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Тематическое гастропутешествие по Нижнему Новгороду
Погрузиться в ресторанную культуру города и открыть интересные местные заведения с поваром
Завтра в 13:30
21 янв в 00:30
от 8000 ₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород для новичков
Посетить главные достопримечательности и смотровые площадки города в комфортном формате
Сегодня в 15:00
21 янв в 08:30
7400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом на авто
Приглашаем на автопешеходную экскурсию по Нижнему Новгороду, где за 3,5 часа вы увидите кремль, храмы и узнаете о знаменитых жителях города
Завтра в 08:30
21 янв в 08:30
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
Узнайте историю крафтового пива в Нижнем Новгороде, посетив пять уникальных баров с дегустацией. Погрузитесь в атмосферу города и насладитесь вкусом
Начало: На улице Рождественской
Завтра в 18:00
21 янв в 18:00
от 9900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Нижний Новгород под градусом: по барам со знатоком
Узнать, где, что и как нужно пить в столице Приволжья
Завтра в 13:00
21 янв в 00:00
от 8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Краткий курс нижегородизации
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через призму местного жителя, историка и журналиста. Узнайте о сленге, байках и лучших местах города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 5900 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Откройте для себя скрытые детали Нижнего Новгорода, изучая его историю через городские артефакты и архитектурные элементы
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:30
2600 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по историческим местам Нижнего Новгорода и насладитесь дегустацией блюд местной кухни в уютном ресторане
Начало: У памятника Петру I
23 янв в 12:00
28 янв в 12:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Откройте тайны кулинарного Нижнего с ресторанным критиком, погрузитесь в историю и вкусы города
Начало: На площади Народного единства
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
от 6700 ₽ за всё до 50 чел.
Групповая
Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
Посетить ключевые места города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
23 янв в 11:30
24 янв в 11:30
2950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода через его кулинарные традиции. Прогулка по знаковым местам и дегустация в лучших ресторанах ждут вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городец - пряничный: экскурсия + дегустация из Нижнего Новгорода
Изучить самобытный городок, полюбоваться кружевным узором домов и отведать городецкий пряник
24 янв в 09:30
25 янв в 09:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Рождественской + дегустация локального пенного в баре (18+)
Рассмотреть (и распробовать!) колорит Нижнего Новгорода с профессиональным гидом
Начало: В районе Благовещенской площади
21 янв в 11:00
22 янв в 11:00
от 5500 ₽ за человека
-
20%
Групповая
Антиэкскурсия по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой прогулке
Начало: В баре «Рюмочная у Строганова»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
23 янв в 20:00
24 янв в 20:00
2400 ₽
2999 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Нижним Новгородом
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У памятника Валерию Чкалову
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
