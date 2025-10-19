Управление катером по Волге - это шанс почувствовать себя настоящим капитаном.



Пройдя инструктаж, вы сможете самостоятельно исследовать величественные набережные, Чкаловскую лестницу и другие достопримечательности. Прогулка дарит свободу и скорость, а также незабываемые виды на кремль и собор Александра Невского. Без прав на управление судном, но с обязательным инструктажем и поддержкой по рации. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и ограничением скорости

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время Волга особенно красива, а комфортные условия позволяют полностью насладиться путешествием. В апреле и октябре тоже можно отправиться в плавание, но стоит учитывать возможные прохладные дни. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за погодных условий.

Сейчас июнь — это идеальное время.