Управление катером по Волге - это шанс почувствовать себя настоящим капитаном.
Пройдя инструктаж, вы сможете самостоятельно исследовать величественные набережные, Чкаловскую лестницу и другие достопримечательности. Прогулка дарит свободу и скорость, а также незабываемые виды на кремль и собор Александра Невского. Без прав на управление судном, но с обязательным инструктажем и поддержкой по рации. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и ограничением скорости
Пройдя инструктаж, вы сможете самостоятельно исследовать величественные набережные, Чкаловскую лестницу и другие достопримечательности. Прогулка дарит свободу и скорость, а также незабываемые виды на кремль и собор Александра Невского. Без прав на управление судном, но с обязательным инструктажем и поддержкой по рации. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и ограничением скорости
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Самостоятельное управление катером
- 🌉 Виды на главные достопримечательности
- 🗺️ Инструктаж и поддержка по рации
- 👨👩👦 Подходит для небольшой компании
- ⛑️ Безопасность и комфорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время Волга особенно красива, а комфортные условия позволяют полностью насладиться путешествием. В апреле и октябре тоже можно отправиться в плавание, но стоит учитывать возможные прохладные дни. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Канатная дорога
- Кремль
- Чкаловская лестница
- Катер «Герой»
- Набережные
- Стрелка
- Собор Александра Невского
- Стадион
Описание экскурсии
В ходе часовой прогулки вы увидите все основные достопримечательности Нижнего: канатную дорогу — кремль — Чкаловскую лестницу — катер «Герой» — величественные набережные — стрелку — собор Александра Невского — стадион
Как проходит прогулка
- Вам нужно приехать за 20 минут до начала прогулки. Мы проведём инструктаж по управлению катером и навигации — будет теоретическая и практическая часть
- Вы самостоятельно без инструктора отправитесь в плавание по Волге
- Управление катером на реке осуществляется с помощью навигационного приложения, работающего на мобильном телефоне
Организационные детали
- Для управления катером права на управление маломерным судном не требуются. Для оформления договора проката потребуется паспорт гражданина РФ и депозит 5000 ₽
- Ограничение по возрасту для управления катером 18+. Катер рассчитан на 2 взрослых людей и 1 ребенка, в общей сложности не более 3 человек
- Возможна отмена или перенос прогулки из-за неблагоприятных погодных условий
- На борту имеются спасжилеты для всех пассажиров. Инструктор на берегу будет на связи по рации. Скорость катера по договору проката ограничена 30 км/час из соображений безопасности
- Инструктаж проведёт один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Гребного канала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 639 туристов
Я люблю мой родной город и люблю о нём интересно рассказывать путешественникам. Интересно — это без избитых клише и занудных исторических лекций. Мои экскурсии — это прежде всего тёплое, живое
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Однозначно, это из моих лучших экскурсий. Покататься на катере по Волге в прекрасный солнечный день - бесценно!
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N
Очень круто🔥
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Все четко и безопасно. До этого катался по Москве в затоне возле Строгино, там не было волн, но было много сапов и прочих плавсредств, которые нужно было постоянно объезжать и
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Р
Потрясающе! Конечно, такое нужно самому испробовать. Лучше всего в тёплую погоду. И будет не лишним изучить сначала карту мелководий и опасных зон…
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Е
Все отлично, спасибо
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Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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