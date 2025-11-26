Мы посетим два уютных городка Нижегородского Заволжья. Они как братья: каждый с неповторимым лицом, но чем-то неуловимо похожи. Семёнов — столица золотой хохломы, город ложкарей и старообрядцев. Городец и его магниты для путешественников — яркая роспись, резные наличники, вкусные пряники. В каждом исследуем исторический центр и самые интересные музеи.

Описание экскурсии

В пути поговорим об истории и промыслах каждого города. Выясним, кто такие кержаки и узольцы.

В Семёнове:

мы погуляем по уютным улицам с ухоженными домиками, хранящими купеческий колорит

посетим Музей матрёшки или Музей хохломской росписи

вспомним историю церковного раскола и попытаемся понять предков, которые не захотели предать свою веру

познакомимся с народной традицией и увидим сохранённые промыслы

В Городце:

погуляем по Старому городу и увидим древние защитные валы

посетим Феодоровский монастырь, краеведческий музей или музей городецкой росписи (или другой музей на ваш выбор — согласуем это предварительно)

заглянем в сувенирные лавки и антикварный магазин

Примерный тайминг

8:30 — выезд

1,5 ч — дорога до Семёнова, путевая экскурсия

2 ч — экскурсия в Семёнове с посещением музеев

1 ч 15 мин — дорога до Городца

4 ч — экскурсия по Городцу + обед

2 ч — возвращение в Нижний

Расписание может меняться по предварительной договорённости.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Volkswagen Tiguan. Если нужны детские кресла, предупредите об этом заранее

За доплату можно организовать поездку для большего числа участников (до 8 человек) — детали в переписке

Дополнительные расходы