Экскурсионная программа:Похвалинский съезд — Особняк Башкирова — Ромодановский вокзал — Мукомольный завод — ул. Черниговская — Благовещенский монастырь.

Мы пройдём по малоизвестным и заброшенным местам. Эти улочки и склоны не утратили своей красоты и сохранили местный колорит древнего купеческого города. Разнообразие, неожиданные ракурсы и подлинная историяНаш маршрут поразит ваше воображение разнообразием экскурсионных объектов — от православных храмов до потрясающих современных граффити, перепадом высот до 70 м и неожиданным ракурсом открывающихся видов на противоположный берег реки Оки.

Вы окунётесь в языческое прошлое наших предков и проследите всю историю 📖 этого замечательного места — от языческого капища до православного монастыря, мукомольного завода и старого железнодорожного вокзала. Мы посмотрим на проект реконструкции завода и ул. Черниговской порассуждаем о будущем этого замечательного уголка нашего города. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде и возьмите воду;