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Как Ярилина гора Гребешком стала

Елена Г.
Елена Г. – Гид из Нижнего Новгорода
Дорогие друзья, я подготовила для вас необычную авторскую экскурсию ⛳ по незаслуженно забытому, но не менее интересному холму Нижнего Новгорода — горе Гребешок, которую местные жители называют потухшим вулканом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏛История и архитектура
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Как Ярилина гора Гребешком стала
Как Ярилина гора Гребешком стала

Что вы увидите

  • Похвалинский съезд
  • Благовещенский монастырь
  • особняк Башкирова
  • Нижегородская ярмарка
  • Метромост
  • Ромодановский вокзал
  • Мукомольный завод Башкирова
  • ул. Черниговская
  • Окская набережная
  • Благовещенский монастырь
Экскурсионная программа:Похвалинский съезд — Особняк Башкирова — Ромодановский вокзал — Мукомольный завод — ул. Черниговская — Благовещенский монастырь.
Мы пройдём по малоизвестным и заброшенным местам. Эти улочки и склоны не утратили своей красоты и сохранили местный колорит древнего купеческого города. Разнообразие, неожиданные ракурсы и подлинная историяНаш маршрут поразит ваше воображение разнообразием экскурсионных объектов — от православных храмов до потрясающих современных граффити, перепадом высот до 70 м и неожиданным ракурсом открывающихся видов на противоположный берег реки Оки.
Вы окунётесь в языческое прошлое наших предков и проследите всю историю 📖 этого замечательного места — от языческого капища до православного монастыря, мукомольного завода и старого железнодорожного вокзала. Мы посмотрим на проект реконструкции завода и ул. Черниговской порассуждаем о будущем этого замечательного уголка нашего города. Важная информация:• Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде и возьмите воду;
  • Маршрут средней сложности, без подъёма, спуск с высоты 70 м достаточно комфортный, по лестнице.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Трамвайное кольцо, ул. Маслякова, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Окская набережная в районе Канавинского моста
Как Ярилина гора Гребешком стала
Как Ярилина гора Гребешком стала
Как Ярилина гора Гребешком стала
Как Ярилина гора Гребешком стала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
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