  1. Россия
  2. Экскурсии

Макарьевский монастырь

5
2 отзыва
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Я приглашаю вас на экскурсию ⛳ в Макарьевский Желтоводский монастырь, который расположен в 100 км от Нижнего Новгорода вниз по течению Волги в селе Макарьево, Нижегородской области. Трижды за свою историю 📖 монастырь приходил в запустение и трижды восстанавливался вновь. Был он и мужским, был и женским. Основал его в 1435 году инок тогдашнего Нижегородского Печерского монастыря Макарий. В поисках уединения пришёл он сюда и выстроил себе келью на берегу Желтого озера, позднее поглощенного Волгой. Я предлагаю вам посетить этот монастырь, а также заглянуть в не менее прекрасные места, и даже увидеть святыни.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Макарьевский монастырь
Макарьевский монастырь

Что вы увидите

  • Надвратная церковь Архангела Михаила (1670 г. )
  • Свято-Троицкий собор (1658 г. )
  • Церковь преподобного Макария Желтоводского и Унженского Чудотворца (1808 г. )
  • Церковь Успения Божией Матери (1651 г. )
  • Колокольня
  • Ротонда на месте захоронения в 1640 г. игумена Авраамия
  • Крепостные стены и башни (1677 г. )
  • Небольшой ухоженный сад с древними могилами
  • Мощи преподобного Макария
Индивидуальная загородная поездка в Желтоводский Макариев монастырь из Нижнего Новгорода на автомобиле 🚘 (автобусе) гида.
Макарьевский монастырьЯ приглашаю вас на экскурсию ⛳ в Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский женский монастырь, расположенного в 100 км от Нижнего Новгорода вниз по течению Волги в селе Макарьево Нижегородской области. Трижды за свою историю 📖 монастырь приходил в запустение и трижды восстанавливался вновь. Был он и мужским, был и женским. Основал его в 1434 году инок Нижегородского Печерского монастыря Макарий. В поисках уединения пришёл он сюда, выстроил себе келью в устье лесной реки Керженец, на берегу Желтого озера, позднее поглощенного Волгой.
Непростая историяРанее между Волгой и монастырем находилось озеро Желтое, отсюда и название. Вскоре присоединились к нему другие подвижники. Но уже через пять лет обитель была уничтожена до основания казанским ханом Улу-Мухаммедом. Монастырь находился в запустении около 200 лет и был возобновлен лишь в 1626 году, а удачное его расположение способствовало тому, что под его стенами появился торг. Поэтому здесь, на середине Волжского пути, и закрепилась крупнейшая в России Макарьевская ярмарка. Именно с торговых сборов монастырь был отстроен, возведены каменные постройки.
В 1817 году Макарьевская ярмарка была перенесена в Нижний Новгород, доходы монастыря оскудели, в нём произошёл крупный пожар, и вскоре монастырь был упразднён. Снова восстановлена обитель была в 1883 году, но уже как женская. Следящее испытание и закрытие монастыря были в Советские годы. И как Феникс из пепла он снова ожил, восстановлен в 1991 году. Сейчас Макарьевский монастырь является действующим женским монастырем.
Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь;

• продолжительность экскурсии 🧭 6–7 часов:

  • время в пути от центра Нижнего Новгорода 1, 5–2 часа;
  • посещение монастыря 1, 5–2 часа;
  • обед 0, 5–1 час (по желанию);
  • время в пути до центра Нижнего Новгорода 1, 5–2 часа.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (автомобиль минивэн Тойота)
Что не входит
  • Экскурсия по монастырю, проводимая одной из монашек — 300 руб. с чел.
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Макарьевский монастырь
Макарьевский монастырь
Макарьевский монастырь
Макарьевский монастырь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Василий С. проводит ещё 6 экскурсий

Восемь веков Нижнего за три часа на авто
4 400
3 часа
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
17 отзывов
Нижегородский Кремль — сердце Нижнего
1 900
1.5 часа
Нижегородский Кремль — сердце Нижнего
16 отзывов
Рождественская — музей под открытым небом
1 900
1.5 часа
Рождественская — музей под открытым небом
8 отзывов
Секреты Започаинья
1 900
1.5 часа
Секреты Започаинья
8 отзывов
Дивеево — православная Мекка России
10 700
10 часов
Дивеево — православная Мекка России
5 отзывов
Городец легендарный и древний
7 500
6 часов
Городец легендарный и древний
5 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
360 отзывов
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
197 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
191 отзыв
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке