Индивидуальная загородная поездка в Желтоводский Макариев монастырь из Нижнего Новгорода на автомобиле 🚘 (автобусе) гида.

Макарьевский монастырьЯ приглашаю вас на экскурсию ⛳ в Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский женский монастырь, расположенного в 100 км от Нижнего Новгорода вниз по течению Волги в селе Макарьево Нижегородской области. Трижды за свою историю 📖 монастырь приходил в запустение и трижды восстанавливался вновь. Был он и мужским, был и женским. Основал его в 1434 году инок Нижегородского Печерского монастыря Макарий. В поисках уединения пришёл он сюда, выстроил себе келью в устье лесной реки Керженец, на берегу Желтого озера, позднее поглощенного Волгой.

Непростая историяРанее между Волгой и монастырем находилось озеро Желтое, отсюда и название. Вскоре присоединились к нему другие подвижники. Но уже через пять лет обитель была уничтожена до основания казанским ханом Улу-Мухаммедом. Монастырь находился в запустении около 200 лет и был возобновлен лишь в 1626 году, а удачное его расположение способствовало тому, что под его стенами появился торг. Поэтому здесь, на середине Волжского пути, и закрепилась крупнейшая в России Макарьевская ярмарка. Именно с торговых сборов монастырь был отстроен, возведены каменные постройки.

В 1817 году Макарьевская ярмарка была перенесена в Нижний Новгород, доходы монастыря оскудели, в нём произошёл крупный пожар, и вскоре монастырь был упразднён. Снова восстановлена обитель была в 1883 году, но уже как женская. Следящее испытание и закрытие монастыря были в Советские годы. И как Феникс из пепла он снова ожил, восстановлен в 1991 году. Сейчас Макарьевский монастырь является действующим женским монастырем.

Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозно-православным местам и удобную обувь;

• продолжительность экскурсии 🧭 6–7 часов: