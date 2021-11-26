Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково

Индивидуально
для 4 чел.
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь
  • старинное село Лысково или Моховые горы - реликтовая сосновая роща
  • место курортного отдыха нижегородской интеллигенции
  • памятник Горькому и Шаляпину. Возможно возвращение по Нижегородской канатной дороге или на пароме. Дополнительно по запросу для группы от 6 человек возможно посещение Лысковского пивоваренного завода с экскурсией и дегустацией.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Предлагаю совершить небольшое паломничество в Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь из Нижнего Новгорода.
Этот монастырь видел много на своём веку: святых подвижников и татарских ханов, царей и разгульную Макарьевскую ярмарку. Его грозили разрушить наводнения и пожары, а потом годы безбожия. Теперь монастырская жизнь в обители возрождена, и сюда в прямом смысле притекает множество народа – ведь монастырь стоит на матушке-Волге. Для многих невоцерковлённых людей, путешествующих на теплоходах, здесь начинается знакомство с православием и с монастырской жизнью. Многие нашли здесь помощь и поддержку в сложных жизненных ситуациях – как говорит о. Андрей, который бессменно служит в монастыре уже более 20 лет, через него прошло более 700 человек за эти годы. Они обрели духовную помощь в этом удивительном месте. В главном соборе монастыря проявляются фрески 17 века. Паломники свидетельствуют – росписи на стенах храма стали ярче за последние годы!
На обратном пути в летнее время мы прокатимся на пароме и посетим село Лысково с богатой историей, связанной с грузинскими князьями, владевшими Лысковым, и знаменитой Макарьевской ярмаркой!
В зимнее время или в любое другое время по желанию по пути обратно можно заглянуть на Моховые горы в реликтовую сосновую рощу, место курортного отдыха нижегородской интеллигенции, и посмотреть памятник Горькому и Шаляпину на волжской 50-метровой круче. В летнее время у вас будет возможность искупаться на пляже с чистейшим песком. Возможно возвращение по Нижегородской канатной дороге или на пароме.
Дополнительно по запросу для группы от 6 человек возможно посещение Лысковского пивоваренного завода с экскурсией и дегустацией.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Обед
  • паром или канатная дорога (по желанию). Около 500-1000р на человека.
Место начала и завершения?
Нижний Новгород по требованию
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для посещения монастыря мужчинам необходимо быть в брюках (не в шортах. )
  • женщинам иметь покрытую голову и юбки длиной ниже колена.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9.00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🎩ИндивидуальныеВодные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🙏Религиозные🏡Выездные☀️На целый день⛪️Монастыри, церкви, храмыЭкскурсии на фабрики и заводы

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Макарьевский монастырь
Индивидуально
для 1 чел.
5
5
9 000
за 1-1 чел.
Макарьевский монастырь
Я приглашаю вас на экскурсию в Макарьевский Желтоводский монастырь, который расположен
27 ноя
28 ноя
ещё...
По договоренности, в любой свободный день
«Дивеево - на долгие года»: поездка в Серафимо-Дивеевский монастырь
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
10ч
11 000
за 1-4 чел.
«Дивеево - на долгие года»: поездка в Серафимо-Дивеевский монастырь
Много мест святых на Руси, где стоит побывать, но Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, что расположен в
Ежедневно в 08:30
«В гости к Макарию» - поездка в Макарьевский монастырь
Индивидуально
для 4 чел.
9 000
за 1-4 чел.
«В гости к Макарию» - поездка в Макарьевский монастырь
👣 Пешеходная
Я зову вас оторваться от цивилизации с её сажей и гарью
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
В будни в 9.00
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Индивидуально
для 5 чел.
5
4
12ч
10 500
за 1-5 чел.
Экскурсия к святыням Дивеево и в «закрытый» город Арзамас
Сегодня сложно найти верующего человека, который не знал бы о Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, не
Любое удобное время
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
Индивидуально
для 4 чел.
5
5
12ч
7 000
за 1-4 чел.
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
🚗 На машине
Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского
4 дек
5 дек
11 дек
ещё...
«Свет и радость» - путешествие по православным святыням
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
12 000
за 1-4 чел.
«Свет и радость» - путешествие по православным святыням
👣 Пешеходная
Приглашаю вас на экскурсию в святыню православия: женский Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
3 дек
6 дек
9 дек
ещё...
По будням в 8:00
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
В группе
до 20 чел.
5
1
2ч 30м
950
за 1 чел.
Нижегородский Печерский монастырь и поездка по канатной дороге
👣 Пешеходная
Проникнуться атмосферой монастыря с богатой историей и взглянуть на город с нового ракурса
27 ноя
3 дек
4 дек
ещё...
в пятницу в 12:00, в субботу в 15:45
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
Индивидуально
для 4 чел.
5
8
2ч 30м
5 000
за 1-4 чел.
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Посетить главные святыни города и раскрыть их богатую историю на авто-пешеходной экскурсии
26 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Индивидуально
до 10 чел.
5
8
12ч
6 500
за 1-10 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
🚗 На машине
Открыть православное наследие Нижегородской земли
5 дек
7 дек
8 дек
ещё...
Чудесное путешествие в Дивеево
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
7
13ч
12 000
за 1-4 чел.
Чудесное путешествие в Дивеево
🚗 На машине
Полная программа поездки в женский монастырь с визитом в Арзамас и на источники
28 ноя
29 ноя
30 ноя
ещё...
Дивеевские Свет и Радость
Индивидуально
для 4 чел.
5
4
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Дивеевские Свет и Радость
🚗 На машине
Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева
29 ноя
30 ноя
1 дек
ещё...
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
В группе
до 30 чел.
4.2
43
950
за 1 чел.
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
🚌 На автобусе
Приглашаем вас на знакомство с Нижним Новгородом, каким вы его еще не видели
27 ноя
30 ноя
3 дек
ещё...
С 16:30 (см. свободные даты)

Елена Г. проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Индивидуально
для 4 чел.
4 800
за 1-4 чел.
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
🚌 На автобусе
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
Ежедневно
Как Ярилина гора Гребешком стала
Индивидуально
3 200
за 1 чел.
Как Ярилина гора Гребешком стала
👣 Пешеходная
Дорогие друзья, я подготовила для вас необычную авторскую экскурсию по незаслуженно забытому, но не менее интересному
В любое время по договорённости с 8.00 до 19:00.
Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
Индивидуально
2 400
за 1 чел.
Нижегородский Кремль: удивительное путешествие во времени
в любое время по договорённости с 8.00 до 19.00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
🇷🇺