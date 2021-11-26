Предлагаю совершить небольшое паломничество в Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь из Нижнего Новгорода.

Этот монастырь видел много на своём веку: святых подвижников и татарских ханов, царей и разгульную Макарьевскую ярмарку. Его грозили разрушить наводнения и пожары, а потом годы безбожия. Теперь монастырская жизнь в обители возрождена, и сюда в прямом смысле притекает множество народа – ведь монастырь стоит на матушке-Волге. Для многих невоцерковлённых людей, путешествующих на теплоходах, здесь начинается знакомство с православием и с монастырской жизнью. Многие нашли здесь помощь и поддержку в сложных жизненных ситуациях – как говорит о. Андрей, который бессменно служит в монастыре уже более 20 лет, через него прошло более 700 человек за эти годы. Они обрели духовную помощь в этом удивительном месте. В главном соборе монастыря проявляются фрески 17 века. Паломники свидетельствуют – росписи на стенах храма стали ярче за последние годы!

На обратном пути в летнее время мы прокатимся на пароме и посетим село Лысково с богатой историей, связанной с грузинскими князьями, владевшими Лысковым, и знаменитой Макарьевской ярмаркой!

В зимнее время или в любое другое время по желанию по пути обратно можно заглянуть на Моховые горы в реликтовую сосновую рощу, место курортного отдыха нижегородской интеллигенции, и посмотреть памятник Горькому и Шаляпину на волжской 50-метровой круче. В летнее время у вас будет возможность искупаться на пляже с чистейшим песком. Возможно возвращение по Нижегородской канатной дороге или на пароме.

Дополнительно по запросу для группы от 6 человек возможно посещение Лысковского пивоваренного завода с экскурсией и дегустацией.