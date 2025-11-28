Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода вместе с Максимом Горьким! Вы прогуляетесь по любимым уголкам писателя, раскроете секреты города и вдохновитесь его историями. Каждая деталь — ключ к выполнению 10 заданий от классика. Осилите все?
Описание квеста
Вы пройдёте по маршруту Максима Горького — от Большой Покровской улицы до Канавинского моста — и здесь:
- услышите историю самой длинной лестницы в России
- примерите калоши 58 размера
- прикоснётесь к архитектурным секретам нижегородского Арбата
- увидите сказочный замок
- отыщете дом с призраком
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём после бронирования
- Начать квест можно в любое удобное для вас время, а ещё можно делать паузы
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 3493 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
Истории и тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Нижний Новгород Максима Горького
Отыскать на улицах старого города ожившие сюжеты повести «Детство»
Начало: У метро «Горьковская»
Завтра в 09:30
30 ноя в 09:30
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайные общества Нижнего Новгорода
Тамплиеры и провидцы, тайна кольца и зелёного абажура, а также секретный уговор с царём и не только
Начало: На пл. Горького (ст. метро Горьковская)
1 дек в 11:00
2 дек в 17:00
5900 ₽ за всё до 5 чел.