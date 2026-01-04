Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке прославился своей Ярмаркой. Поторговать и попировать — всё умели нижегородские толстосумы.
Как за 800 лет Нижний Новгород превратился из средневековой твердыни в город-миллионник, мы расскажем, а вы увидите. Это пешеходная экскурсия на 3 часа в мини-группе.
Как за 800 лет Нижний Новгород превратился из средневековой твердыни в город-миллионник, мы расскажем, а вы увидите. Это пешеходная экскурсия на 3 часа в мини-группе.
Описание экскурсииО чём будет наша экскурсия: Наша экскурсия начнется на Верхне-Волжской набережной, где красуются особняки знаменитых пароходчиков. Пройдем через Кремль, полюбуемся видами города и Чкаловской лестницей-восьмеркой. Далее спустимся на улицу Рождественская, где трактиры, ночлежки, притоны и доходные дома разгонят «грусть-печаль». Здесь мы вдохнем колорит купеческой жизни, полюбуемся на постройки, оставшиеся от былой роскоши. По Канавинскому мосту (795 м) перейдем к Нижегородской Ярмарке и закончим экскурсию у собора Александра Невского с видом на потрясающую панораму Нижегородского кремля.
В любой день с 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородскую Ярмарку
- Верхне-Волжскую набережную
- Кремль
- Чкаловскую лестницу-восьмерку
- Улицу Рождественская
- Канавинский мост
- Собор Александра Невского
- Панораму Нижегородского кремля
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 14
Завершение: Стрелка, 14
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отлично! прекрасная экскурсия, все построено под нас.
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J
Прекрасный Нижний Новгород! Наша поездка в Нижний Новгород началась с обзорной экскурсии с Андреем. Узнали много исторических и современных фактов о Нижнем. Посетили большое количество исторических мест. Экскурсия динамичная, интересная, комфортная и по времени и по информации и по организации. Спасибо Андрею за наше знакомство с Нижним Новгородом.
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