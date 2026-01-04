Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке прославился своей Ярмаркой. Поторговать и попировать — всё умели нижегородские толстосумы.



Как за 800 лет Нижний Новгород превратился из средневековой твердыни в город-миллионник, мы расскажем, а вы увидите. Это пешеходная экскурсия на 3 часа в мини-группе. 5 2 отзыва

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии О чём будет наша экскурсия: Наша экскурсия начнется на Верхне-Волжской набережной, где красуются особняки знаменитых пароходчиков. Пройдем через Кремль, полюбуемся видами города и Чкаловской лестницей-восьмеркой. Далее спустимся на улицу Рождественская, где трактиры, ночлежки, притоны и доходные дома разгонят «грусть-печаль». Здесь мы вдохнем колорит купеческой жизни, полюбуемся на постройки, оставшиеся от былой роскоши. По Канавинскому мосту (795 м) перейдем к Нижегородской Ярмарке и закончим экскурсию у собора Александра Невского с видом на потрясающую панораму Нижегородского кремля.

В любой день с 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Нижегородскую Ярмарку

Верхне-Волжскую набережную

Кремль

Чкаловскую лестницу-восьмерку

Улицу Рождественская

Канавинский мост

Собор Александра Невского

Панораму Нижегородского кремля Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Верхне-Волжская набережная, 14 Завершение: Стрелка, 14 Когда и сколько длится? Когда: В любой день с 10:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.