Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде

Увлекательное новогоднее путешествие по городу, основанному восемь веков назад

4.4
3 отзыва
Увлекательное новогоднее путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему в этом году столицей Нового года в России!
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
2
янв
4
янв
6
янв
14
янв
21
янв
28
янв

Что вас ожидает 🤩

Красота и величие старинного города
Красота и величие старинного города
Увидим основные достопримечательности и проедем по историческим улочкам и местам
Сказочный мир елочной игрушки
Сказочный мир елочной игрушки
Окунемся в мир фабрики елочной игрушки. Нас ждет с познавательный мастер-класс и сувениры
Неприступный Нижегородский Кремль
Неприступный Нижегородский Кремль
Совершим увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. За всю историю существования он ни разу не был захвачен.

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 – встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00.

11:50 либо 13:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию (при встрече будет распределение людей по времени).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 3 часа).

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду вы познакомитесь с историей города, основанного восемь веков назад.

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века.

Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города.

За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия заканчивается в Кремле – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Экскурсия «Хрупкие мечты»

Завтрак в гостинице.

09:50 – сбор в холле гостиницы на экскурсию.

Во время экскурсии вас ожидает увлекательное новогоднее путешествие в сказочный мир детства.

Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике «Ариэль», ставшей местом рождения Нижегородской ёлочной игрушки и набравшей большую популярность в Европейских странах.

Гордостью фабрики являются шары с художественной росписью.

Каждый из них – настоящий красочный мир, расписанный с любовью.

Во время экскурсии вы не только познакомитесь с процессом изготовления и росписи игрушки, но и попробуете своими руками создать неповторимый узор на игрушке во время познавательного мастер-класса.

Каждый сможет забрать игрушку с собой, чтобы она могла украсить новогоднюю красавицу во время традиционного ритуала украшения ёлочки, способного собрать вместе всю семью.

Вы также сможете приобрести расписанные умелыми мастерами игрушки в магазине фабрики.

После посещения фабрики «Ариэль» вы отправитесь на экскурсию в галерею «Хрупкие мечты», где собрана уникальная коллекция фарфоровых кукол.

Куклы работы Хильдегард Гюнцель настолько совершенны, что выглядят, как живые.

У них светящиеся красивые лица, осмысленные глаза и настоящие мягкие волосы.

Они – те самые принцессы, одной из которых мечтает стать каждая девочка.

Здесь можно полюбоваться на свою мечту, увидев её воплощение.

Вы познакомитесь с уникальной коллекцией кукол, каждая из которых неповторима, а также посмотрите увлекательный фильм об истории создания и развития галереи.

14:00 – ориентировочное возвращение в гостиницу.

Экскурсия «Хрупкие мечты»Экскурсия «Хрупкие мечты»Экскурсия «Хрупкие мечты»Экскурсия «Хрупкие мечты»
3 день

Главные улицы Нижнего Новгорода

Завтрак в гостинице.

Сбор в 12:50 в холле гостиницы (освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

Большая Покровская улица – главная улица Нижнего Новгорода.

Расположена в историческом центре города.

Связывает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

В 2004 году улица была полностью реконструирована.

Её замостили брусчаткой, а вдоль обеих сторон установили бронзовые скульптуры.

Наиболее популярными являются скульптура «Весёлой козы» напротив театра Драмы и скульптура Городового на площади Минина и Пожарского.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Основная достопримечательность улицы – Рождественская церковь.

Улица Рождественская – вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 – экскурсия заканчивается на ул. Рождественская, свободное время, до ж/д вокзала туристы добираются самостоятельно.

Главные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего НовгородаГлавные улицы Нижнего Новгорода

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница1-номестное2-хместное3-хместное
Ibis 3*20 30016 10015 100
Marriott 4*27 30021 90020 400

Варианты проживания

Отель Ibis

2 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Отель Courtyard by Marriott

2 ночи

Отель «Courtyard by Marriott Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

Отель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by MarriottОтель Courtyard by Marriott

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Marriott 4* с завтраком шведский стол
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нижнего Новгорода и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
М
10 янв 2022
Тур Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде, на мой взгляд немного мало экскурсий. Обязательно надо посетить Нижегородскую ярмарку! В Нижнем Новгороде много прекрасных музеев, театр, для поездки зимой это было бы прекрасно. Но в целом очень понравилось.
Е
4 июля 2022
Все организовано без нареканий, поездка понравилась
П
7 июня 2022
Тур очень понравился. Единственное, что немного подпортило отдых - поломка автобуса при поездке в Дивеево (вместо 19ч. вернулись в гостиницу в 22.15). И как пожелание организаторам: экскурсоводы замечательные, очень интересно рассказывающие, много знающие, но при таких больших сборных группах для проведения экскурсий на улице нужен микрофон.
Все остальное - проживание, питание, экскурсии. на высоком уровне. Спасибо за отдых!

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