Самые яркие, открыточные и запоминающиеся достопримечательности мы объединили в один маршрут.
Канатная дорога Нижний Новгород — Бор, с которой открывается захватывающий вид на оба берега Волги, историческая Рождественская — со старинными зданиями, соседствующими с «Миллиошкой», Чкаловская лестница, Печёрский Вознесенский монастырь — всё это покажем на экскурсии!
Канатная дорога Нижний Новгород — Бор, с которой открывается захватывающий вид на оба берега Волги, историческая Рождественская — со старинными зданиями, соседствующими с «Миллиошкой», Чкаловская лестница, Печёрский Вознесенский монастырь — всё это покажем на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Центральные достопримечательности (проездом): Нижегородская ярмарка и Чкаловская лестница
- Канатная дорога, соединяющая два берега Волги. Это самая высокая и длинная канатка в Европе. Вы «проплывёте» по воздуху 3,6 км над речной гладью, доберётесь до города Бор и вернётесь обратно
- Печёрский Вознесенский монастырь. Его главное сокровище — древняя чудотворная икона Печёрской Божьей Матери. С ней связаны многие чудесные исцеления и истории, которыми поделятся с вами монахи
- Рождественская улица (пешеходная экскурсия) — деловой центр города 19 века, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома — воплощённый дух российского купечества! И в двух шагах от них — остатки «Миллиошки», так живо описанные Максимом Горьким
А также аллея, посвящённая императорам рода Романовых, площадь Народного Единства, Рождественская (Строгановская) церковь, здание Речного вокзала, площадь Маркина и центральная набережная.
Вы узнаете:
- Какова протяжённость самой длинной канатной дороги в Европе, проходящей над водой
- Какие события 18 и 19 веков повлияли на судьбу Печёрского монастыря и города в целом
- Где находится квартал бедности, описанный Максимом Горьким
- И многое другое!
Организационные детали
- Оплатить оставшуюся часть суммы вы можете на посадке наличными (без сдачи) или онлайн по QR-коду
- Работа канатной дороги зависит от погодных условий. Если она будет закрыта, мы предложим вам замену на музей или колесо обозрения
- В программу входит: трансфер на микроавтобусе туристического класса, услуги гида, билеты на канатную дорогу, комплексный обед в кафе
- Отдельно по желанию можно приобрести билет на теплоходную прогулку по Волге продолжительностью 1,5 ч (800 ₽ с человека). Пожалуйста, сообщите нам о своём желании заранее
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 150 ₽
|Дети до 16 лет
|2 050 ₽
|Пенсионеры
|2 050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 6925 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
1 час
Водная прогулка
В трендеПрогулка на частном катере
Организуйте девичник, мальчишник или день рождения на комфортабельном катере Аргонавт. Насладитесь видами Нижнего Новгорода с воды и получите новые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
6 890₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборПо Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Путешествие на яхте по Нижнему Новгороду откроет вам уникальные виды на городские достопримечательности и живописные природные уголки
Начало: На Гребном канале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
Расписание: в воскресенье в 07:00
22 сен в 07:00
29 сен в 07:00
2 400₽ за человека