Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода

Большое Болдино — село, связанное с творчеством Александра Сергеевича Пушкина.



На просторах Нижегородской области он работал над несколькими произведениями, в том числе над «Евгением Онегиным».



Вы отправитесь на экскурсию ⛳ по музею-заповеднику великого поэта.



Вы увидите места, где обитал Пушкин, и прочувствуете атмосферу той эпохи.



Гид покажет вам усадьбу, церковь ⛪ и другие места, которые любил Александр Сергеевич.