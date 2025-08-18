Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)

Для тех, кто любит народный эпос, промыслы и водные просторы - из Нижнего Новгорода
Городец — самый древний город Нижегородской области.

Его преклонный возраст и творческая самобытность привлекали сначала летописцев, а позже — историков и археологов. И всё же его прошлое остаётся малоизвестным. На экскурсии вы познакомитесь с промыслами края и старейшим монастырём региона. До Городца и обратно вас довезёт современное судно на подводных крыльях.
Описание билета

Прогулка по музейному кварталу Городца. Мы пройдём по уютным улицам с деревянными и каменными домами 19 века. Особое внимание уделим сквозной и глухой домовой резьбе.

Музей пряника. Познакомимся с одним из старейших промыслов Городца, которому более 300 лет. Вы увидите различные пряники и пряничные доски.

Феодоровский мужской монастырь — самый древний в Нижегородской области. В главном храме Феодоровской иконы Божией Матери сохранился фаянсовый иконостас.

Я расскажу:

  • об истории и становлении древнего Городца
  • появлении русских на этих землях в 12 веке
  • многообразных промыслах городка, в том числе пряничном
  • секретах народного искусства Нижегородского края

Тайминг маршрута:

12:00 — отплытие из Нижнего Новгорода в Городец
13:20 — прибытие в Городец на пристань около «Города мастеров»
14:00 — посещение музея «Городецкий пряник»
15:00 — прогулка по музейному кварталу
16:00 — посещение Феодоровского монастыря
16:30 — при желании проведение мастер-класса по изготовлению пряника
17:00 — свободное время (посещение сувенирных и пряничных лавок)
17:20 — отплытие из Городца в Нижний Новгород
18:40 — прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали

  • Мы поплывём из Нижнего Новгорода до Городца и обратно на судне на подводных крыльях «Валдай» (вместимость 45 чел.)
  • В стоимость включены билеты на судно, посещение музея с экскурсией и Феодоровского монастыря, дегустация городецкого пряника
  • Мастер-класс оплачивается дополнительно — стоимость уточняйте в переписке
  • Экскурсия актуальна в период навигации на р. Волге с мая по октябрь

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На речном вокзале Нижнего Новгорода
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1052 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного. Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Т
9 августа 2025 были на данной экскурсии. Все понравилось.
До Городца добирались по Волге на Валдае. Для тех кто боится воды - не знаю как при волнении, по спокойной воде совсем
не страшно, а спокойно, красиво и интересно.
Сам город небольшой, но очень милый, украшенные резьбой сказочные домики, даже удивительно, что там просто живут… Экскурсовод Олег очень приятный в общении человек, много рассказывал по истории Городца и просто "за жизнь" в Н. Н.
Экскурсию рекомендую.
P.S. а пряники городецкие очень вкусные)

К
Все прошло по программе, интересно и познавательно. Гид Олега - внимательный, умеет доступно рассказывать. Отдельное спасибо за приятный бонус: без какой-либо доплаты он организовал посещение еще одного музея сверх программы. Остались только положительные впечатления!
Е
Ездили с Олегом в Городец. Экскурсия прошла замечательно! Олег очень эрудированный гид и замечательный рассказчик. Организация путешествия отличная. Мы узнали очень много интересного. Спасибо Олегу огромное за замечательно проведенный день!
Ю
Прекрасная экскурсия,гид Олег очень интересно провел нашу прогулку, организация на высшем уровне, огромное спасибо.
