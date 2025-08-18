Городец — самый древний город Нижегородской области. Его преклонный возраст и творческая самобытность привлекали сначала летописцев, а позже — историков и археологов. И всё же его прошлое остаётся малоизвестным. На экскурсии вы познакомитесь с промыслами края и старейшим монастырём региона. До Городца и обратно вас довезёт современное судно на подводных крыльях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Прогулка по музейному кварталу Городца. Мы пройдём по уютным улицам с деревянными и каменными домами 19 века. Особое внимание уделим сквозной и глухой домовой резьбе.

Музей пряника. Познакомимся с одним из старейших промыслов Городца, которому более 300 лет. Вы увидите различные пряники и пряничные доски.

Феодоровский мужской монастырь — самый древний в Нижегородской области. В главном храме Феодоровской иконы Божией Матери сохранился фаянсовый иконостас.

Я расскажу:

об истории и становлении древнего Городца

появлении русских на этих землях в 12 веке

многообразных промыслах городка, в том числе пряничном

секретах народного искусства Нижегородского края

Тайминг маршрута:

12:00 — отплытие из Нижнего Новгорода в Городец

13:20 — прибытие в Городец на пристань около «Города мастеров»

14:00 — посещение музея «Городецкий пряник»

15:00 — прогулка по музейному кварталу

16:00 — посещение Феодоровского монастыря

16:30 — при желании проведение мастер-класса по изготовлению пряника

17:00 — свободное время (посещение сувенирных и пряничных лавок)

17:20 — отплытие из Городца в Нижний Новгород

18:40 — прибытие в Нижний Новгород

Организационные детали