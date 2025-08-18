Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)
Для тех, кто любит народный эпос, промыслы и водные просторы - из Нижнего Новгорода
Городец — самый древний город Нижегородской области.
Его преклонный возраст и творческая самобытность привлекали сначала летописцев, а позже — историков и археологов. И всё же его прошлое остаётся малоизвестным. На экскурсии вы познакомитесь с промыслами края и старейшим монастырём региона. До Городца и обратно вас довезёт современное судно на подводных крыльях.
Прогулка по музейному кварталу Городца. Мы пройдём по уютным улицам с деревянными и каменными домами 19 века. Особое внимание уделим сквозной и глухой домовой резьбе.
Музей пряника. Познакомимся с одним из старейших промыслов Городца, которому более 300 лет. Вы увидите различные пряники и пряничные доски.
Феодоровский мужской монастырь — самый древний в Нижегородской области. В главном храме Феодоровской иконы Божией Матери сохранился фаянсовый иконостас.
Я расскажу:
об истории и становлении древнего Городца
появлении русских на этих землях в 12 веке
многообразных промыслах городка, в том числе пряничном
секретах народного искусства Нижегородского края
Тайминг маршрута:
12:00 — отплытие из Нижнего Новгорода в Городец 13:20 — прибытие в Городец на пристань около «Города мастеров» 14:00 — посещение музея «Городецкий пряник» 15:00 — прогулка по музейному кварталу 16:00 — посещение Феодоровского монастыря 16:30 — при желании проведение мастер-класса по изготовлению пряника 17:00 — свободное время (посещение сувенирных и пряничных лавок) 17:20 — отплытие из Городца в Нижний Новгород 18:40 — прибытие в Нижний Новгород
Организационные детали
Мы поплывём из Нижнего Новгорода до Городца и обратно на судне на подводных крыльях «Валдай» (вместимость 45 чел.)
В стоимость включены билеты на судно, посещение музея с экскурсией и Феодоровского монастыря, дегустация городецкого пряника
Мастер-класс оплачивается дополнительно — стоимость уточняйте в переписке
Экскурсия актуальна в период навигации на р. Волге с мая по октябрь
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На речном вокзале Нижнего Новгорода
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 1052 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых читать дальшеуменьшить
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного.
Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.
Татьяна
9 августа 2025 были на данной экскурсии. Все понравилось. До Городца добирались по Волге на Валдае. Для тех кто боится воды - не знаю как при волнении, по спокойной воде совсем читать дальшеуменьшить
не страшно, а спокойно, красиво и интересно. Сам город небольшой, но очень милый, украшенные резьбой сказочные домики, даже удивительно, что там просто живут… Экскурсовод Олег очень приятный в общении человек, много рассказывал по истории Городца и просто "за жизнь" в Н. Н. Экскурсию рекомендую. P.S. а пряники городецкие очень вкусные)
Карина
Все прошло по программе, интересно и познавательно. Гид Олега - внимательный, умеет доступно рассказывать. Отдельное спасибо за приятный бонус: без какой-либо доплаты он организовал посещение еще одного музея сверх программы. Остались только положительные впечатления!
Елена
Ездили с Олегом в Городец. Экскурсия прошла замечательно! Олег очень эрудированный гид и замечательный рассказчик. Организация путешествия отличная. Мы узнали очень много интересного. Спасибо Олегу огромное за замечательно проведенный день!
Юлия
Прекрасная экскурсия,гид Олег очень интересно провел нашу прогулку, организация на высшем уровне, огромное спасибо.
