Билеты онлайн без очередей в Нижнем Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты» в Нижнем Новгороде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
5 отзывов
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800 за билет
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Билеты
1 час
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00-20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
950 за билет
Мастер-класс «Угадай аромат»
🚶 Пешая
Билеты
1 час
Мастер-класс «Угадай аромат»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
800 за билет
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Билеты
1 час
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
11 июня в 17:00
5 000 за билет

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Билеты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
  2. Интерактивная экскурсия «В Тишине»
  3. Мастер-класс «Угадай аромат»
  4. «Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Билеты" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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