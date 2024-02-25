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Билеты
1 час
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
800₽ за билет
Билеты
1 час
Интерактивная экскурсия «В Тишине»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00-20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
950₽ за билет
Билеты
1 час
Мастер-класс «Угадай аромат»
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
800₽ за билет
Билеты
1 час
«Свидание в Тишине»: интерактивная экскурсия
Начало: Верхне-Волжская наб., 2
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
11 июня в 17:00
5 000₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей25 февраля 2024Все очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Билеты»
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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