Стендап-экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное! Вы услышите факты, которые не расскажут на обычных экскурсиях.
Посмотрите на привычные достопримечательности новым взглядом (или впервые познакомитесь с Нижним Новгородом и влюбитесь в него). И конечно, не просто увидите исторический стендап-концерт, но и сами примете в нём участие.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник Кузьме Минину
- Нижегородский кремль
- Шикарный панорамный вид на Волгу с Верхне-Волжской набережной
- Колоссальную Чкаловскую лестницу (не бойтесь, ходить по ней не будем)
- Памятники легендарным лётчикам: Чкалову и Нестерову
- Дом, где бывал Дюма
- Нижегородскую радиолабораторию
- Роскошные купеческие усадьбы Сироткина и Рукавишниковых
- Дом Горького
- Речное училище им. Кулибина
- Остатки второй крепостной стены Нижнего Новгорода
И конечно, вы узнаете кое-что очень интересное
Стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси. Что же будет, если вооружить его историей целого города?
Нижний Новгород крепко связан с множеством выдающихся личностей: Минин и Пожарский, Кулибин и Жириновский, Чкалов и Нестеров, Сироткин и Рукавишников, Пешков и Горький! Отважные герои, безбашенные испытатели, успешные купцы и легендарные писатели — о них мы вам и поведаем.
Организационные детали
- Программа — 18+
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники. При несильном дожде выдаются дождевики. При сильном — прогулка отменяется
- Если гости находятся в состоянии алкогольного опьянения, мы оставляем за собой право не допустить их к экскурсии
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, доплата за каждого последующего участника — 500 ₽
- Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Горьковская, Площадь Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 6687 туристов
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши экскурсоводы — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Ю
Юлия
11 ноя 2025
Мы с подругой остались под впечатлением от программы экскурсии. Большая вам благодарность от нас) Ваша экскурсия была самым ярким эпизодом нашей поездки☺️
Зоя
7 ноя 2025
Прекрасно!! Приятно, что приходя на экскурсию, сразу чувствуешь заботу организатора- выдали гиды, салфетки, дождевик. Сама экскурсия прошла на одном дыхании🥰 полный восторг!
К
Карина
5 ноя 2025
Впервые были на такой экскурсии, наш экскурсовод Злата выложилась на 100% и было не только познавательно и интересно, но очень весело! У всех была гарнитура, что тоже очень помогает и можно все услышать даже если не близко стоишь, с большой группой это спасение. Большое спасибо!
К
Катя
4 ноя 2025
Понравилось, бодро, местами очень быстро), смешно
Елена
4 ноя 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Злата прекрасно провела экскурсию. В конце нас ожидал приятный бонус).
Аделина-Ангелина
2 ноя 2025
Злата Крутая!!!
Очень интересно рассказывает
У команды есть наушники 😇👌
Y
Yulka
21 окт 2025
Весело!!!)))
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
