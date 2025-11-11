Стендап-экскурсия — это что-то по-настоящему новое и необычное! Вы услышите факты, которые не расскажут на обычных экскурсиях. Посмотрите на привычные достопримечательности новым взглядом (или впервые познакомитесь с Нижним Новгородом и влюбитесь в него). И конечно, не просто увидите исторический стендап-концерт, но и сами примете в нём участие.

Описание экскурсии

Вы увидите:

Памятник Кузьме Минину

Нижегородский кремль

Шикарный панорамный вид на Волгу с Верхне-Волжской набережной

Колоссальную Чкаловскую лестницу (не бойтесь, ходить по ней не будем)

Памятники легендарным лётчикам: Чкалову и Нестерову

Дом, где бывал Дюма

Нижегородскую радиолабораторию

Роскошные купеческие усадьбы Сироткина и Рукавишниковых

Дом Горького

Речное училище им. Кулибина

Остатки второй крепостной стены Нижнего Новгорода

И конечно, вы узнаете кое-что очень интересное

Стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси. Что же будет, если вооружить его историей целого города?

Нижний Новгород крепко связан с множеством выдающихся личностей: Минин и Пожарский, Кулибин и Жириновский, Чкалов и Нестеров, Сироткин и Рукавишников, Пешков и Горький! Отважные герои, безбашенные испытатели, успешные купцы и легендарные писатели — о них мы вам и поведаем.

Организационные детали