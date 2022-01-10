Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде

Групповой тур в Нижнем Новгороде
4.7
3 отзыва
Приглашаем отправиться в новогоднее путешествие по городу, основанному восемь веков назад и ставшему однажды столицей Нового года в России! Вас ждут прогулки по красивым улицам в зимнем одеянии, вечерняя иллюминация и посещение фабрики ёлочной игрушки с мастер-классом.
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
2
янв
4
янв

Что вас ожидает:

Город огней
Город огней
Увидим все важные локации не только днём, но и с вечерней подсветкой, когда город особенно красив
Хрупкое искусство
Хрупкое искусство
Посетим фабрику ёлочной игрушки и самостоятельно распишем сувенир, который заберём с собой на память!
Очарование зимнего Нижнего
Очарование зимнего Нижнего
Нас ждут укутанные белоснежным покрывалом улицы и удивительная панорама слияния Оки и Волги

Программа тура по дням

1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала.

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсии).

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию. Возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4.5 часа).

Мы увидим основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетим Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры ХVII века.

Проедем по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие:

  • Малой Покровской;
  • Рождественской;
  • Ильинской;
  • Верхневолжской и Нижневолжской набережным;
  • посетим площади Минина и Пожарского;
  • М. Горького;
  • Сенную и др.

Побываем на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.

После автобусной части экскурсии мы совершим пешеходную прогулку по Нижегородскому кремлю.

Это военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки!

Здесь расположен старейший нижегородский собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), в нём захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня монастыря — это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов — Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород (по кругу без выхода).

Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью,длиной около 800 метров.

Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
Город над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и ОкойГород над Волгой и Окой
2 день

Город огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду

Завтрак в гостинице.

18:45 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

18:55 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду.

Нижний Новгород — один из красивейших городов России. Особую привлекательность город приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется новогодней подсветкой.

Нижегородский кремль, подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое — всё это непередаваемая красота Нижнего.

Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности Нижнего Новгорода. Полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов.

Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы…

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по главной туристической улице Нижнего Новгорода — Большая Покровская, которая пестрит в свете новогодних огней.

Улица Большая Покровская — одна из старейших пешеходных улиц города, связывает 4 площади города: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Экскурсия заканчивается на ул. Большая Покровская — свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Город огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему НовгородуГород огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду
3 день

«Хрупкие мечты». Посещение фабрики ёлочных игрушек и мастер-класс

Завтрак в гостинице

09:45 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

10:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Во время экскурсии вас ожидает увлекательное новогоднее путешествие в сказочный мир детства. Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике «Ариель», ставшей местом рождения Нижегородской ёлочной игрушки и набравшей большую популярность в Европейских странах.

Гордостью фабрики являются шары с художественной росписью. Каждый из них — настоящий красочный мир, расписанный с любовью.

Во время экскурсии вы не только познакомитесь с процессом изготовления и росписи игрушки, но и попробуете своими руками создать неповторимый узор на игрушке во время познавательного мастер-класса.

Каждый сможет забрать игрушку с собой, чтобы она могла украсить новогоднюю красавицу во время традиционного ритуала украшения ёлочки, способного собрать вместе всю семью.

Вы также сможете приобрести расписанные умелыми мастерами игрушки в магазине фабрики.

После посещения фабрики «Ариель» вы отправитесь на экскурсию в галерею «Хрупкие мечты», где собрана коллекция фарфоровых кукол. Куклы работы Хильдегард Гюнцель настолько совершенны, что выглядят, как живые.

Вы познакомитесь с уникальной коллекцией кукол, каждая из которых неповторима, а также посмотрите увлекательный фильм об истории создания и развития галереи.

14:00 Ориентировочное возвращение в гостиницу.

«Хрупкие мечты». Посещение фабрики ёлочных игрушек и мастер-класс«Хрупкие мечты». Посещение фабрики ёлочных игрушек и мастер-класс«Хрупкие мечты». Посещение фабрики ёлочных игрушек и мастер-класс«Хрупкие мечты». Посещение фабрики ёлочных игрушек и мастер-класс

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis 3* или Courtyard 4*

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещения1-мест. 2-мест.3-мест.
Ibis 3*25 800 20 60019 600
Courtyard 4*32 80027 40025 900

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Ibis

2 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

Courtyard

2 ночи

Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

CourtyardCourtyardCourtyardCourtyardCourtyardCourtyard

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Courtyard 4* с завтраком шведский стол
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгород и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
М
10 янв 2022
Тур Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде, на мой взгляд немного мало экскурсий. Обязательно надо посетить Нижегородскую ярмарку! В Нижнем Новгороде много прекрасных музеев, театр, для поездки зимой это было бы прекрасно. Но в целом очень понравилось.
У
9 апр 2024
Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.
Д
13 мар 2024
Все хорошо организовано, спасибо Светлане.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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