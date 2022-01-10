1 день

Город над Волгой и Окой

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала.

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсии).

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию. Возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4.5 часа).

Мы увидим основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетим Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры ХVII века.

Проедем по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие:

Малой Покровской;

Рождественской;

Ильинской;

Верхневолжской и Нижневолжской набережным;

посетим площади Минина и Пожарского;

М. Горького;

Сенную и др.

Побываем на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.

После автобусной части экскурсии мы совершим пешеходную прогулку по Нижегородскому кремлю.

Это военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки!

Здесь расположен старейший нижегородский собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), в нём захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.

Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня монастыря — это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов — Лаврентьевская летопись.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород (по кругу без выхода).

Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью,длиной около 800 метров.

Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге - свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.