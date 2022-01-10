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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Город над Волгой и Окой
08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала.
Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.
Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсии).
11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию. Возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4.5 часа).
Мы увидим основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетим Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры ХVII века.
Проедем по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие:
- Малой Покровской;
- Рождественской;
- Ильинской;
- Верхневолжской и Нижневолжской набережным;
- посетим площади Минина и Пожарского;
- М. Горького;
- Сенную и др.
Побываем на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.
После автобусной части экскурсии мы совершим пешеходную прогулку по Нижегородскому кремлю.
Это военно-инженерное сооружение начала XVI в., которое являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки!
Здесь расположен старейший нижегородский собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), в нём захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.
Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.
Монастырь был основан в 1328 году. Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.
Сегодня ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня монастыря — это редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, и за время своего существования приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
В стенах монастыря был составлен древнейший из летописных сводов — Лаврентьевская летопись.
Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород (по кругу без выхода).
Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым большим в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью,длиной около 800 метров.
Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.
Город огней. Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду
Завтрак в гостинице.
18:45 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
18:55 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Вечерняя экскурсия по Нижнему Новгороду.
Нижний Новгород — один из красивейших городов России. Особую привлекательность город приобретает в вечернее время суток благодаря разноуровневому расположению (низменная и нагорная части города), которое удачно используется новогодней подсветкой.
Нижегородский кремль, подсвеченный со стороны Кремлёвского бульвара и изнутри, низкие горящие фонари, подсветка главных пешеходных улиц Большой Покровской и Рождественской, иллюминация телевизионной башни, Нижегородские Откосы, площади и многое другое — всё это непередаваемая красота Нижнего.
Во время экскурсии мы проедем по историческому центру города и рассмотрим поближе архитектуру и достопримечательности Нижнего Новгорода. Полюбуемся красивыми видами с разных ракурсов.
Празднично и красиво смотрятся Собор Александра Невского, построенный к Чемпионату Мира стадион Нижний Новгород, Главный Ярмарочный Дом, ансамбль Благовещенского мужского монастыря с его символом — Ангелом трубящим, купола Рождественской церкви, триумфальность Чкаловской лестницы…
После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по главной туристической улице Нижнего Новгорода — Большая Покровская, которая пестрит в свете новогодних огней.
Улица Большая Покровская — одна из старейших пешеходных улиц города, связывает 4 площади города: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова.
Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей, вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.
Экскурсия заканчивается на ул. Большая Покровская — свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.
«Хрупкие мечты». Посещение фабрики ёлочных игрушек и мастер-класс
Завтрак в гостинице
09:45 Сбор в холле гостиницы «Ибис».
10:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».
Во время экскурсии вас ожидает увлекательное новогоднее путешествие в сказочный мир детства. Вы своими глазами увидите, как рождается новогодняя игрушка на фабрике «Ариель», ставшей местом рождения Нижегородской ёлочной игрушки и набравшей большую популярность в Европейских странах.
Гордостью фабрики являются шары с художественной росписью. Каждый из них — настоящий красочный мир, расписанный с любовью.
Во время экскурсии вы не только познакомитесь с процессом изготовления и росписи игрушки, но и попробуете своими руками создать неповторимый узор на игрушке во время познавательного мастер-класса.
Каждый сможет забрать игрушку с собой, чтобы она могла украсить новогоднюю красавицу во время традиционного ритуала украшения ёлочки, способного собрать вместе всю семью.
Вы также сможете приобрести расписанные умелыми мастерами игрушки в магазине фабрики.
После посещения фабрики «Ариель» вы отправитесь на экскурсию в галерею «Хрупкие мечты», где собрана коллекция фарфоровых кукол. Куклы работы Хильдегард Гюнцель настолько совершенны, что выглядят, как живые.
Вы познакомитесь с уникальной коллекцией кукол, каждая из которых неповторима, а также посмотрите увлекательный фильм об истории создания и развития галереи.
14:00 Ориентировочное возвращение в гостиницу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis 3* или Courtyard 4*
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|1-мест.
|2-мест.
|3-мест.
|Ibis 3*
|25 800
|20 600
|19 600
|Courtyard 4*
|32 800
|27 400
|25 900
Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.
Варианты проживания
Отель Ibis
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.
В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Courtyard
Отель «Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.
В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание в гостинице Ibis 3* или Courtyard 4* с завтраком шведский стол
- Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижнего Новгород и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.