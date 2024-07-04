1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
65406 213₽ за всё до 6 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
91005 005₽ за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
9 июля в 17:00
19 июля в 16:00
39202 940₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
56005 320₽ за всё до 9 чел.
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по кремлю и Софийскому собору в Великом Новгороде
Узнайте альтернативную историю Новгорода глазами местного жителя, осмотрев кремль, Софийский собор и другие значимые места города
Начало: На площади Победы-Софийская
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
178995 370₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
105008 925₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
56005 320₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
46004 370₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Айда на Славню - новыми маршрутами по Торговой стороне
Театрализованная экскурсия по древнейшим улочкам России в компании с озорной местной жительницей
Начало: На Ганзейской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
59005 605₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июля 2024Потрясающий экскурсовод Татьяна, все очень интересно рассказала. Хочется вернуться и посмотреть еще другие места, куда не успели попасть
- ААлёна2 июля 2024Доброго времени суток! Великолепная экскурсия, не смотря погоду (моросящий дождь и ветер). Юрий настолько очаровал нас погружением в историю этого прекрасного древнего
- ММария20 июня 2024спасибо большое Эльвире, очень познавательно и интересно
- ЮЮлия20 июня 2024Отличная экскурсия)было интересно для всей семьи)
- ООльга20 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию!!! Очень интересно, содержательно, профессионально! Экскурсовод Эльвира просто потрясающий рассказчик с глубокими знаниями истории города и его
- ММарина19 июня 2024Спасибо большое Юрию за отличную экскурсию! Приехали из Санки-Петербурга праздновать День Рождения. Друзьям очень понравилась экскурсия. Юрий смог всех заинтересовать, ответить на любой вопрос. Не скучно, очень интересно! Будем всем рекомендовать
- ИИрина13 июня 2024Прекрасная прогулка по достопримечательностям Великого Новгорода! Мы не были привязаны ко времени и месту, Гид уделил нам гораздо больше времени чем мы ожидали и мы получили познавательную экскурсию!!!
- ССергей10 июня 2024Константин - шикарный гид, живущий своим город и делом, нам очень понравилась экскурсия с ним! Прониклись городом, узнали много интересного, и главное - получили массу приятных эмоций. Однозначно рекомендую.
- PPAVEL4 июня 2024Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо Юрию за экскурсию! Настоящий профессионал - знаток истории и человеческой природы!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Со скидкой»
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