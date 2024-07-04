Со скидкой – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 9 экскурсий в категории «Со скидкой» в Великом Новгороде, цены от 2 940 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
65406 213 за всё до 6 чел.
Великий Новгород сквозь столетия
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
91005 005 за всё до 5 чел.
«Пятирублевый» Новгород
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
54 отзыва
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
9 июля в 17:00
19 июля в 16:00
39202 940 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Великий Новгород
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Популярное предложение
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
56005 320 за всё до 9 чел.
Новгородский кремль-детинец
🚶 Пешая
скидка
70%
Индивидуальная
1.5 часа
241 отзыв
Индивидуальная экскурсия по кремлю и Софийскому собору в Великом Новгороде
Узнайте альтернативную историю Новгорода глазами местного жителя, осмотрев кремль, Софийский собор и другие значимые места города
Начало: На площади Победы-Софийская
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
178995 370 за всё до 5 чел.
По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Торговая сторона Великого Новгорода
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя исторические святыни и тайны новгородского торга с экспертом
Начало: В Ярославовом Дворище
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
105008 925 за всё до 5 чел.
Хутынский и Юрьев монастыри - древние святыни Великого Новгорода (на вашем авто)
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Историческое путешествие по Хутынскому и Юрьеву монастырям Великого Новгорода
Погрузитесь в историю Древней Руси, посетив Хутынский и Юрьев монастыри. Ощутите благодатную атмосферу и узнайте об их значимости
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
56005 320 за всё до 6 чел.
Прогулка по Губернскому городу: плотники, легенды, истории
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Истории Плотницкого конца: индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Погрузитесь в историю Плотницкого конца, одного из самых молодых районов Великого Новгорода. Узнайте легенды и факты о храмах, улицах и героях
Начало: На набережной Александра Невского
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
46004 370 за всё до 8 чел.
Айда на Славню - новыми маршрутами по Торговой стороне
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Айда на Славню - новыми маршрутами по Торговой стороне
Театрализованная экскурсия по древнейшим улочкам России в компании с озорной местной жительницей
Начало: На Ганзейской набережной
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
59005 605 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июля 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Потрясающий экскурсовод Татьяна, все очень интересно рассказала. Хочется вернуться и посмотреть еще другие места, куда не успели попасть
  • А
    Алёна
    2 июля 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Доброго времени суток! Великолепная экскурсия, не смотря погоду (моросящий дождь и ветер). Юрий настолько очаровал нас погружением в историю этого прекрасного древнего
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    русского города, что погода просто перестала существовать для нас на эти два часа. Продуманный маршрут, великолепное описание и глубочайшее владение деталями не могло оставить нас равнодушными. Рекомендуем данного экскурсовода.

  • М
    Мария
    20 июня 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    спасибо большое Эльвире, очень познавательно и интересно
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    «Пятирублевый» Новгород
    Отличная экскурсия)было интересно для всей семьи)
  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Добро пожаловать в Великий Новгород
    Огромное спасибо за экскурсию!!! Очень интересно, содержательно, профессионально! Экскурсовод Эльвира просто потрясающий рассказчик с глубокими знаниями истории города и его
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    памятных мест. Даже ребёнок слушал всю экскурсию раскрыв рот и многое усвоил. Нам очень понравился маршрут, объем и качество информации, подача!! Очень рекомендуем данную экскурсию и гида!!!

  • М
    Марина
    19 июня 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Спасибо большое Юрию за отличную экскурсию! Приехали из Санки-Петербурга праздновать День Рождения. Друзьям очень понравилась экскурсия. Юрий смог всех заинтересовать, ответить на любой вопрос. Не скучно, очень интересно! Будем всем рекомендовать
  • И
    Ирина
    13 июня 2024
    Новгородский кремль-детинец
    Прекрасная прогулка по достопримечательностям Великого Новгорода! Мы не были привязаны ко времени и месту, Гид уделил нам гораздо больше времени чем мы ожидали и мы получили познавательную экскурсию!!!
    Прекрасная прогулка по достопримечательностям Великого Новгорода! Мы не были привязаны ко времени и месту, Гид уделил
  • С
    Сергей
    10 июня 2024
    «Пятирублевый» Новгород
    Константин - шикарный гид, живущий своим город и делом, нам очень понравилась экскурсия с ним! Прониклись городом, узнали много интересного, и главное - получили массу приятных эмоций. Однозначно рекомендую.
    Константин - шикарный гид, живущий своим город и делом, нам очень понравилась экскурсия с ним! Прониклись
  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    По Торговой стороне Великого Новгорода - с профессиональным историком
    Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Великий Новгород сквозь столетия
    Спасибо Юрию за экскурсию! Настоящий профессионал - знаток истории и человеческой природы!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
  2. Великий Новгород сквозь столетия
  3. «Пятирублевый» Новгород
  4. Добро пожаловать в Великий Новгород
  5. Новгородский кремль-детинец
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Самое главное
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июле 2024
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