Великий Новгород сквозь века: от Рюрикова городища к стенам Кремля (обед включён)

Увидеть место рождения русской государственности и заглянуть в самый древний храм России
Приготовьтесь увидеть главные символы Великого Новгорода в одном насыщенном маршруте! Вы побываете на Рюриковом городище, откуда начиналась история Руси, прогуляетесь по живописной набережной Волхова и окажетесь у стен древнего детинца.

Вас ждут панорамы исторического центра, рассказы о князьях и новгородских традициях, а также знакомство с Софийским собором — старейшим храмом России.
Описание экскурсии

11:00 — начало экскурсии

11:30 — Рюриково городище

Вы посетите живописный полуостров у истока Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика — основателя первой русской правящей династии. Поговорим о зарождении государственности, археологических находках и детстве Александра Невского, прошедшем здесь.

13:00 — прогулка по набережной Александра Невского

С обновлённой набережной вы увидите церковь Бориса и Глеба с внешней стороны и полюбуетесь панорамой Софийской набережной и кремлёвских стен с противоположного берега Волхова.

13:30 — обед в гастробаре «Невский»

15:00 — продолжение экскурсии

  • Древний Торг и Ярославово дворище
  • Фото с «Новгородочкой» — одним из самых узнаваемых городских арт-объектов
  • Новгородский Кремль
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Софийский собор
  • Софийская звонница

16:30 — окончание программы

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Войти в Софийский собор для осмотра вы сможете самостоятельно. Все остальные объекты осматриваем снаружи
  • С вами будет один из наших гидов

в четверг, пятницу и субботу в 11:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3800 ₽
Дети до 18 лет3500 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 454 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой Руссе
и на Валдае. Гарантированный приём от одного человека по групповым ценам. Каждая наша программа — это не просто стандартный тур, а оригинальное представление Новгорода и Новгородской области, ориентированное на конкретного потребителя.

