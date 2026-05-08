Приготовьтесь увидеть главные символы Великого Новгорода в одном насыщенном маршруте! Вы побываете на Рюриковом городище, откуда начиналась история Руси, прогуляетесь по живописной набережной Волхова и окажетесь у стен древнего детинца.
Вас ждут панорамы исторического центра, рассказы о князьях и новгородских традициях, а также знакомство с Софийским собором — старейшим храмом России.
Вас ждут панорамы исторического центра, рассказы о князьях и новгородских традициях, а также знакомство с Софийским собором — старейшим храмом России.
Описание экскурсии
11:00 — начало экскурсии
11:30 — Рюриково городище
Вы посетите живописный полуостров у истока Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика — основателя первой русской правящей династии. Поговорим о зарождении государственности, археологических находках и детстве Александра Невского, прошедшем здесь.
13:00 — прогулка по набережной Александра Невского
С обновлённой набережной вы увидите церковь Бориса и Глеба с внешней стороны и полюбуетесь панорамой Софийской набережной и кремлёвских стен с противоположного берега Волхова.
13:30 — обед в гастробаре «Невский»
15:00 — продолжение экскурсии
- Древний Торг и Ярославово дворище
- Фото с «Новгородочкой» — одним из самых узнаваемых городских арт-объектов
- Новгородский Кремль
- Памятник «Тысячелетие России»
- Софийский собор
- Софийская звонница
16:30 — окончание программы
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Войти в Софийский собор для осмотра вы сможете самостоятельно. Все остальные объекты осматриваем снаружи
- С вами будет один из наших гидов
в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3800 ₽
|Дети до 18 лет
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — Организатор в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 454 туристов
Предлагаем весь спектр услуг по приёму групповых и индивидуальных путешественников в Великом Новгороде, Валдае, Старой Руссе, Пскове, Пушкинских Горах, Тихвине, Ладоге. Проводим комбинированные программы (экскурсия + отдых) в Старой Руссе
Входит в следующие категории Великого Новгорода
Похожие экскурсии на «Великий Новгород сквозь века: от Рюрикова городища к стенам Кремля (обед включён)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДревние храмы Новгородчины на авто
Варлаамо-Хутынский монастырь, Рюриково городище и церкви 12-14 веков с профессиональным гидом
18 мая в 09:00
28 мая в 09:00
8200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Исследовать исторический центр на нескучной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4840 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Великий Новгород: истоки российской государственности. Индивидуальная экскурсия
Путешествие в прошлое России: уникальные памятники и зарождение государственности в Великом Новгороде
Начало: На набережной Александра Невского
Завтра в 08:00
12 мая в 08:00
6500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Великий Новгород: обзорная экскурсия по кремлю
Расшифровать главные достопримечательности кремля с профессиональным гидом
Начало: Площадь Победы-Софийская
1 июн в 09:00
8 июн в 09:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
3800 ₽ за человека