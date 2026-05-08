Приготовьтесь увидеть главные символы Великого Новгорода в одном насыщенном маршруте! Вы побываете на Рюриковом городище, откуда начиналась история Руси, прогуляетесь по живописной набережной Волхова и окажетесь у стен древнего детинца. Вас ждут панорамы исторического центра, рассказы о князьях и новгородских традициях, а также знакомство с Софийским собором — старейшим храмом России.

Можно с детьми

Описание экскурсии

11:00 — начало экскурсии

11:30 — Рюриково городище

Вы посетите живописный полуостров у истока Волхова, где находилась резиденция князя Рюрика — основателя первой русской правящей династии. Поговорим о зарождении государственности, археологических находках и детстве Александра Невского, прошедшем здесь.

13:00 — прогулка по набережной Александра Невского

С обновлённой набережной вы увидите церковь Бориса и Глеба с внешней стороны и полюбуетесь панорамой Софийской набережной и кремлёвских стен с противоположного берега Волхова.

13:30 — обед в гастробаре «Невский»

15:00 — продолжение экскурсии

Древний Торг и Ярославово дворище

Фото с «Новгородочкой» — одним из самых узнаваемых городских арт-объектов

Новгородский Кремль

Памятник «Тысячелетие России»

Софийский собор

Софийская звонница

16:30 — окончание программы

Организационные детали