Когда-то Рюриково Городище являлось торгово-ремесленным и военно-административным центром Приильменья.
Его название пошло от легендарного князя Рюрика, который был призван на княжение и основал здесь свою резиденцию, впоследствии ставшую резиденцией других Новгородских князей.
Приглашаем вас в водное путешествие от причала «Ярославово Дворище» до Рюрикова Городища с 20-ти минутной остановкой.
Его название пошло от легендарного князя Рюрика, который был призван на княжение и основал здесь свою резиденцию, впоследствии ставшую резиденцией других Новгородских князей.
Приглашаем вас в водное путешествие от причала «Ярославово Дворище» до Рюрикова Городища с 20-ти минутной остановкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Рюриково Городище
- Юрьев Монастырь
- Перынский скит
- Сиверсов канал
Описание экскурсии
С воды вы увидите:
- Две опоры моста недостроенной железной дороги, которая должна была соединить Санкт-Петербург и Орел. Строительство этого грандиозного проекта началось еще в 1913 году, но в планы вмешались Первая мировая война и Революция.
- Юрьев Монастырь, основанный в 1030 году князем Ярославом Мудрым. На территории монастыря большое количество древних построек, важнейшей из них является Георгиевский собор, являющийся усыпальницей Новгородской знати.
- Перынский скит находится на полуострове при истоке реки Волхов из озера Ильмень. На этом острове в 989 году произошло символическое крещение Великого Новгорода. Языческое капище было разрушено, а идолы сброшены в реку.
Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень. Важная информация:.
Сиверсов канал: строительство канала велось с 1798 по 1803 год. Канал соединил две реки — Волхов и Мсту. Главной задачей при его постройке было сокращение пути между двумя реками и обход отмелей в реке Мста и озере Ильмень. Важная информация:.
Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала.
Ежедневно согласно расписанию.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14+)
|1 100 ₽
|Детский (до 14 лет)
|900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рюриково Городище
- Юрьев Монастырь
- Перынский скит
- Сиверсов канал
Что включено
- Речная прогулка
Место начала и завершения?
Центральный причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно согласно расписанию.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Посадка на борт начинается за 15 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса. Время, указанное в билете, является временем отхода судна от причала
- Экскурсия может быть отменена по причине неблагоприятных погодных условий
- Посадка на судно осуществляется в порядке «живой очереди»
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 мая 2024
Удачная поездка, приятно проведенное время, красивая природа. Что может быть лучше?)
К
Карина
21 мая 2024
Отличная поездка в Рюриково Городище, с комфортом, на протяжении поездки был аудиогид с историей Новгорода. Все понравилось
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