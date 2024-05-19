Трансфер из аэропорта Новосибирска

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Новосибирске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
Изучить дореволюционные заводы и увидеть самый длинный метромост в мире по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Толмачёво (ИМ.А. Покрышкина)
Завтра в 00:30
10 июня в 00:00
9 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
Приезжайте в Новосибирск с комфортом! Наш трансфер из аэропорта Толмачёво обеспечит вам безопасную и удобную поездку по городу
10 июня в 22:00
11 июня в 00:30
2 500 за всё до 4 чел.
Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Главное о Новосибирске: трансфер и обзорная экскурсия из аэропорта
Прилетая в Новосибирск, не упустите шанс увидеть его красоты. Вас ждет незабываемая экскурсия на комфортабельном минивэне
Начало: В аэропорте «Толмачёво»
Завтра в 10:00
10 июня в 00:30
9 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
    Наверное, для тех, кто приехал в Новосибирск первый раз, это оптимальный вариант. Если же вы уже бывали в этом городе,
    читать дальше

    то вам требуется некоторая инициативность в тех объектах, которые вы хотите посмотреть. Тогда, если вы сформулировали ваши пожелания по экскурсии, ее содержанию, она пройдет для вас очень познавательно. Продолжительность хорошая, можно все увидеть, и не сильно устать.

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию! Познакомились с Новосибирском в свободное время в ожидании рейса на самолет! Марина и Галина прекрасно владеют
    читать дальше

    информацией о городе, провезли и провели по интересным местам! Всем обязательно рекомендуем! Особенно всем, вынужденным ждать свой рейс в аэропорту! И особенно, если не были еще в этом городе, и особенно, если не знаете чем занять время. Более 4-х часов пролетели как один миг!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
    Экскурсия очень понравилась! Мария интересно рассказала про город. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Отличная экскурсия! Спасибо Галине за организацию, многое увидели за один день) были учтены все моменты, ребята выложились по максимуму) будем рекомендовать знакомым и друзьям!
  • А
    Александр
    26 февраля 2024
    Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Что хорошо, то хорошо! Даже отлично! У нас было около четырёх часов при пересадке в Новосибирске и мы провели их в
    читать дальше

    компании Галины и Михаила, людей искренне увлечённых своим делом, знающих историю и современность Новосибирска, готовых щедро делиться своими знаниями, создавая непринуждённую, дружескую атмосферу. Искренне рекомендую! Лучшего короткого свидания с Новосибирском трудно себе представить! Спасибо!

  • А
    Александра
    12 августа 2023
    Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
    Спасибо за быстрый трансфер! Нам было очень важно не опоздать на конференцию. Машина и салон чистые. Водитель встретил у входа в аэропорт, помог с чемоданами, очень вежливый, на дороге аккуратный.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из аэропорта Толмачёво - в Новосибирск: трансфер-экскурсия
  2. Трансфер из аэропорта Толмачёво в Новосибирск
  3. Главное о Новосибирске: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 9 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Новосибирска, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам