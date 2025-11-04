Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии на Ольхоне

Найдено 8 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» на Ольхоне, цены от 3750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
На машине
13 часов
46 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
На буханке - к северу Ольхона
На машине
7 часов
271 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Байкал: путешествие по острову Ольхон
На машине
6 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
На машине
Джиппинг
13 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Остров Ольхон из Иркутска: двухдневное путешествие
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по южной части острова Ольхон
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия по Хужиру и мысу Бурхан на Ольхоне
Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Начало: В центре посёлка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 3 чел.
Омулевая рыбалка на льду Байкала (в группе)
Пешая
7 часов
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: В районе посёлка Хужир на острове Ольхон
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
13 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 ноября 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Анна, очень интересно рассказывает! Все понравилось.
  • Г
    Галина
    1 октября 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Великолепный экскурсовод Анна, поведала увлекательные истории об острове Ольхон, настоятельно рекомендую. Провела экскурсию под проливным дождем, запоминающее приключение!
  • Ю
    Юнона
    10 августа 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Нашем гидом была Анна. Это удивительно увлеченный и искренне любящий свой край человек! Её рассказы об истории, религии, жизни Ольхона настолько живые, яркие, что мы полюбили остров всей душой! Искренне рекомендуем эту экскурсию по Ольхону с Анной!!!
  • А
    Аня
    22 июня 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Нам повезло и экскурсию проводил сам Дмитрий. Экскурсия реально была душевной! Интересной, в дружественном общении. С нами был ребенок 9 лет и Дмитрий ориентировался на него, говорил понятными словами, отвечал на все вопросы ребенка. Благодарим и рекомендуем!
  • И
    ИРИНА
    6 мая 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Нашим гидом была Анна, очень приятная и душевная! Мы были на связи все время еще за сутки до начала экскурсии.
    читать дальше

    В день экскурсии мы только приезжали в Хужир и из-за переправы задержались немного, Анна нас дождалась. Экскурсия была очень интересная, Анна с такой теплотой рассказывала нам об Ольхоне, о Хужире, Байкале, что остаться равнодушными не сможет никто к этим местам! Аня показала нам где можно купить сувениры, вкусно покушать, и даже после экскурсии готова была нам ответить на вопросы по телефону. Спасибо большое за интересную и душевную прогулку по Хужиру!

  • Е
    Елена
    29 марта 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Большое спасибо Дмитрию за прогулку, она и правда душевная! А еще полезная и интересная.
  • Р
    Роман
    24 марта 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Очень приятная, интересная и содержательная прогулка. Даже дочери понравилось.
  • Л
    Людмила
    21 марта 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Спасибо большое Дмитрию!
    Очень спонтанно решили взять экскурсию, Дмитрий тут же отозвался, и на следующее утро уже гуляли вокруг Шаманки. Очень
    читать дальше

    понравилось, как была построена экскурсия, услышанная информация и созданная Дмитрием атмосфера. Уехали с Ольхона вдохновленные и довольные выбором именно этой экскурсии!
    А ещё Дмитрий прекрасный фотограф!!

  • С
    Светлана
    2 марта 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Экскурсовод нас встретила в национальном костюме, что сразу создало некую погруженность в историю. Неспешная прогулка под интересный рассказ. Мы задавали
    читать дальше

    много отвлекающих вопросов о жизни на острове (потому что это очень интересно!), Александра очень доброжелательно и подробно отвечала. Коснулись и религии, и истории, и быта, и работы, и природы. Время пролетело совершенно незаметно. Прогулка действительно получилась душевная. Спасибо еще раз!!

  • П
    Павел
    24 января 2025
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Очень приятно было познакомиться с Хужиром вместе с таким простым и добрым человеком! Если вы приехали посмотреть Байкал не с вертолета, а хотите узнать настоящую жизнь на острове - то это для вас😊
  • Н
    Наталья
    7 апреля 2024
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Мне экскурсию вместо Дмитрия проводила Анна-я осталась очень довольна:) Милая девушка, местный житель, очень интересно рассказала об острове, его истории,
    читать дальше

    природе. С удовольствием погуляли около 2х часов, и потом попили, греясь от холодного ветра, вкусный чай в кофейне, продолжая общаться о разном. Благодарю Анну за компанию. Рекомендую.

  • К
    Кирилл
    4 октября 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Отличная прогулка
  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод!
  • И
    Ирина
    27 сентября 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Экскурсию проводила Анна, местный житель Хужира. Отличная экскурсия, узнали много о жизни и обычаях местных жителей. Всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Огромное спасибо Дмитрию за организацию экскурсии. В этот день он сам не смог, экскурсию проводила Анна. Изначально очень переживала за
    читать дальше

    качество экскурсии потому что про Анну на трипстере ещё не было отзывов, а для нас профессионализм гида очень важен. В реальности всё прошло замечательно, Анна чудеснейшая девушка, местный житель, очень грамотная и эрудированная. Отличная подача и знание информации, плюс знание жизни острова изнутри, в итоге прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно. Отдельно ещё хочу выразить благодарность Дмитрию за организацию другой экскурсии на авто к мысу Хобой. Всё честно без преукрашивания рассказал, помог сориентироваться, причем всё это в последний момент вечером уже накануне экскурсии, потому что другие организаторы нас подвели и отказали в туре не набрав группу. Так что Дмитрия однозначно рекомендую всем путешественникам. Такие порядочные люди редкость в экскурсионном бизнесе. Ребята, всего вам самого наилучшего, удачи и процветания. Спасибо ещё раз!!!

  • А
    Анна
    7 сентября 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Огромную благодарность выражаю Гиду Анне за экскурсию которая должна была длиться 2 часа, в нашем случае заняла 2,5. Красивые локации,
    читать дальше

    история острова была так красочно и интересно рассказана, что время просто пролетело как миг…. Спасибо вам Анна и удачи в вашем деле.

  • Ю
    Юрий
    15 августа 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Посетили экскурсию по Хужиру с гидом Дмитрием. Очень интересный рассказ, грамотно составленный маршрут, заинтересованность гида в том, чтобы показать туристам красоту Ольхона - все это, безусловно, способствовало созданию положительного впечатления. Мы очень довольны! Рекомендуем эту экскурсию всем!
  • Е
    Елена
    10 августа 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Экскурсия пролетает как один миг, на одном дыхании. Вынесла для себя много интересного и
    читать дальше

    познавательного об этом прекрасном острове. Могу с уверенностью рекомендовать эту экскурсию и гида Дмитрия. Получила ответы на все интересующие вопросы и просто комфортно и легко провела время. Спасибо огромное!!!

  • К
    Константин
    8 августа 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Большое спасибо Елизавете за интересную прогулку!
    Узнали бурятские легенды, историю Хужира. Очень интересно было услышать про особенности Байкала и его влияния на впервые приехавшего сюда.
    Замечательная экскурсия для знакомства с местом!
  • А
    Андрей
    3 августа 2023
    Душевная прогулка по Хужиру и Ольхону
    Спасибо, за душевную прогулку проводнику Лизе)) идеально для ознакомления с местностью и составления маршрута на дальнейшее путешествие. Лиза с помощью острова заряжает на очень позитивное настроение))
    Спасибо, за душевную прогулку проводнику Лизе)) идеально для ознакомления с местностью и составления маршрута на дальнейшее

