Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Байкал раскрывает свою красоту на острове Ольхон. В мини-группе из Иркутска вы увидите скалы, бухты и столбы сэргэ, узнаете о шаманах и тибетском буддизме
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
На буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
26 дек в 10:00
27 дек в 10:00
3750 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Ольхону: Байкальские красоты круглый год
Проедьте по северной части Ольхона на УАЗе «буханке». В сопровождении водителя и гида (по желанию) посетите шесть живописных мест острова
Начало: Отель проживания в Хужире
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
32 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День на Ольхоне: путешествие на джипе из Иркутска по живописному острову
Прочувствовать колорит аутентичный бурятской культуры, знакомясь с главными звездами Байкала
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
37 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров Ольхон: двухдневное путешествие на Байкал с экскурсией
Путешествие на Ольхон - это возможность увидеть Байкал во всей его красе, познакомиться с бурятской культурой и прикоснуться к древним традициям
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Южная часть Ольхона: Харгойский перевал, замок Хулы и озеро Ялга
Южная часть Ольхона за один день вдохновит исследователей и созерцателей. Харгойский перевал, замок Хулы, бухта Малый Харгой и уха из омуля ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Хужире
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия по Хужиру и мысу Бурхан на Ольхоне
Прогулка по Хужиру и Ольхону позволит вам почувствовать всю магию Байкала. Узнайте о легендах местных жителей, посетите мыс Бурхан и скалу Шаманку
Начало: В центре посёлка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: В районе посёлка Хужир на острове Ольхон
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
13 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 ноября 2025Анна, очень интересно рассказывает! Все понравилось.
- ГГалина1 октября 2025Великолепный экскурсовод Анна, поведала увлекательные истории об острове Ольхон, настоятельно рекомендую. Провела экскурсию под проливным дождем, запоминающее приключение!
- ЮЮнона10 августа 2025Нашем гидом была Анна. Это удивительно увлеченный и искренне любящий свой край человек! Её рассказы об истории, религии, жизни Ольхона настолько живые, яркие, что мы полюбили остров всей душой! Искренне рекомендуем эту экскурсию по Ольхону с Анной!!!
- ААня22 июня 2025Нам повезло и экскурсию проводил сам Дмитрий. Экскурсия реально была душевной! Интересной, в дружественном общении. С нами был ребенок 9 лет и Дмитрий ориентировался на него, говорил понятными словами, отвечал на все вопросы ребенка. Благодарим и рекомендуем!
- ИИРИНА6 мая 2025Нашим гидом была Анна, очень приятная и душевная! Мы были на связи все время еще за сутки до начала экскурсии.
- ЕЕлена29 марта 2025Большое спасибо Дмитрию за прогулку, она и правда душевная! А еще полезная и интересная.
- РРоман24 марта 2025Очень приятная, интересная и содержательная прогулка. Даже дочери понравилось.
- ЛЛюдмила21 марта 2025Спасибо большое Дмитрию!
Очень спонтанно решили взять экскурсию, Дмитрий тут же отозвался, и на следующее утро уже гуляли вокруг Шаманки. Очень
- ССветлана2 марта 2025Экскурсовод нас встретила в национальном костюме, что сразу создало некую погруженность в историю. Неспешная прогулка под интересный рассказ. Мы задавали
- ППавел24 января 2025Очень приятно было познакомиться с Хужиром вместе с таким простым и добрым человеком! Если вы приехали посмотреть Байкал не с вертолета, а хотите узнать настоящую жизнь на острове - то это для вас😊
- ННаталья7 апреля 2024Мне экскурсию вместо Дмитрия проводила Анна-я осталась очень довольна:) Милая девушка, местный житель, очень интересно рассказала об острове, его истории,
- ККирилл4 октября 2023Отличная прогулка
- ЕЕлена2 октября 2023Отличная экскурсия и прекрасный экскурсовод!
- ИИрина27 сентября 2023Экскурсию проводила Анна, местный житель Хужира. Отличная экскурсия, узнали много о жизни и обычаях местных жителей. Всем рекомендую
- ТТатьяна9 сентября 2023Огромное спасибо Дмитрию за организацию экскурсии. В этот день он сам не смог, экскурсию проводила Анна. Изначально очень переживала за
- ААнна7 сентября 2023Огромную благодарность выражаю Гиду Анне за экскурсию которая должна была длиться 2 часа, в нашем случае заняла 2,5. Красивые локации,
- ЮЮрий15 августа 2023Посетили экскурсию по Хужиру с гидом Дмитрием. Очень интересный рассказ, грамотно составленный маршрут, заинтересованность гида в том, чтобы показать туристам красоту Ольхона - все это, безусловно, способствовало созданию положительного впечатления. Мы очень довольны! Рекомендуем эту экскурсию всем!
- ЕЕлена10 августа 2023Великолепный, знающий гид и прекрасный человек. Экскурсия пролетает как один миг, на одном дыхании. Вынесла для себя много интересного и
- ККонстантин8 августа 2023Большое спасибо Елизавете за интересную прогулку!
Узнали бурятские легенды, историю Хужира. Очень интересно было услышать про особенности Байкала и его влияния на впервые приехавшего сюда.
Замечательная экскурсия для знакомства с местом!
- ААндрей3 августа 2023Спасибо, за душевную прогулку проводнику Лизе)) идеально для ознакомления с местностью и составления маршрута на дальнейшее путешествие. Лиза с помощью острова заряжает на очень позитивное настроение))
