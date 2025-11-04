читать дальше

качество экскурсии потому что про Анну на трипстере ещё не было отзывов, а для нас профессионализм гида очень важен. В реальности всё прошло замечательно, Анна чудеснейшая девушка, местный житель, очень грамотная и эрудированная. Отличная подача и знание информации, плюс знание жизни острова изнутри, в итоге прекрасная экскурсия, время пролетело незаметно. Отдельно ещё хочу выразить благодарность Дмитрию за организацию другой экскурсии на авто к мысу Хобой. Всё честно без преукрашивания рассказал, помог сориентироваться, причем всё это в последний момент вечером уже накануне экскурсии, потому что другие организаторы нас подвели и отказали в туре не набрав группу. Так что Дмитрия однозначно рекомендую всем путешественникам. Такие порядочные люди редкость в экскурсионном бизнесе. Ребята, всего вам самого наилучшего, удачи и процветания. Спасибо ещё раз!!!