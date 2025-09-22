Индивидуальная
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
22 сен в 08:00
29 сен в 08:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 17:00
Завтра в 16:00
4590 ₽
5400 ₽ за всё до 6 чел.
