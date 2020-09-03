1 отзыв оставили туристы

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Революционная Пенза

Проследить важнейшие события из истории города и ощутить дух великих перемен начала 20 века

5
1 отзыв
Данила
Данила – Гид из Пензы
Пожар революции навсегда изменил облик Пензы и стал точкой отсчета, разделившей историю 📖 города на «до» и «после».

Митинги и забастовки, хитросплетения политической борьбы, рождение и смерть боевых дружин эсеров — на прогулке 👣 по знаковым местам города вы погрузитесь в революционную историю Пензы и познакомитесь с ее любопытными подробностями.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Революционная Пенза
Революционная Пенза

Что вас ожидает

По следам революции в Пензе
Погружение в городскую историю 📖 мы начнем у памятника борцам революции. Вы узнаете, почему именно это место стало центром революционной Пензы. Я расскажу, где располагался первый в мире памятник Марксу и как теоретики марксизма повлияли на городскую среду Пензы. А еще разберемся, каким образом одна из самых незаметных партий Пензенской губернии 1917 года захватила власть в городе, посетим одно из мест, связанных с этим событием, и поговорим о том, как был устроен быт в начале прошлого столетия.

Городские хроники начала 20 века
Шаг за шагом перед вами развернутся события революционных будней Пензы и откроются интересные подробности того времени. Мы обсудим любопытные ухищрения мошенников и криминальную обстановку в городе, охваченном забастовками. Поговорим о штурме Кузнецка и о том, как полуголодные железнодорожники Пензы-I заставили чекистов выполнить требования рабочих. Сравним ораторское искусство большевистских и меньшевистских агитаторов и разберемся, как удалось предотвратить
вооруженное восстание в Пензенском гарнизоне.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, интересующимся советской эпохой, а также всем, кто хочет глубже проникнуть в историю Пензы.

Начало и место завершения
🚩 у памятника борцам революции
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза
Революционная Пенза

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Данила
Данила
Я профессиональный историк c широким кругом интересов: от истории народных обычаев и быта до криминала и девиантного поведения. Углубленно изучаю период гражданской войны в России и историю революционного движения. В течение многих лет искал темы для своих научных работ в архивах Пензы и Санкт-Петербурга. Провожу увлекательные экскурсии, умею рассказать материал действительно интересно, живым языком.
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1 отзыв оставили туристы

3 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась. Живо и интересно рассказал гид об одном из самых трагичных периодов нашей истории. Я даже и представить себе не могла, что такие события могли произойти в Пензе. Еще в школе во время СССР нам рассказывали про гражданскую войну. Но нам не рассказывали таких интересных подробностей. Данила рассказал не только про удивительные хитросплетения политической борьбы, он нам зачитал письма пензенцев, что ели в те голодные годы, поведал об хитростях мошенников. Особо понравились подробности о пензенском концентрационном лагере и побегах из этого концлагеря. Особой похвалы заслуживает рассказ о боевых действиях в Пензенской губернии, Данила так рассказывает, как будто сам становишься свидетелем тех событий. Экскурсия подойдет как для "подкованных" любителей истории, для тех, кто разбирается - кто такие эсеры, меньшевики, большевики, так и для тех, кто не вникает в исторические нюансы. Данила легким доступным языком проводит лекцию-экскурсию. Больше всего удивило и порадовало многообразие затрагиваемых тем: от цен на продукты, до жизни в условиях эпидемий. Время экскурсии пролетело незаметно, я полностью погрузилась в события того времени. Надеюсь встретиться с Данилой на других его экскурсиях.

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