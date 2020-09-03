1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

По следам революции в Пензе

Погружение в городскую историю 📖 мы начнем у памятника борцам революции. Вы узнаете, почему именно это место стало центром революционной Пензы. Я расскажу, где располагался первый в мире памятник Марксу и как теоретики марксизма повлияли на городскую среду Пензы. А еще разберемся, каким образом одна из самых незаметных партий Пензенской губернии 1917 года захватила власть в городе, посетим одно из мест, связанных с этим событием, и поговорим о том, как был устроен быт в начале прошлого столетия.

Городские хроники начала 20 века

Шаг за шагом перед вами развернутся события революционных будней Пензы и откроются интересные подробности того времени. Мы обсудим любопытные ухищрения мошенников и криминальную обстановку в городе, охваченном забастовками. Поговорим о штурме Кузнецка и о том, как полуголодные железнодорожники Пензы-I заставили чекистов выполнить требования рабочих. Сравним ораторское искусство большевистских и меньшевистских агитаторов и разберемся, как удалось предотвратить

вооруженное восстание в Пензенском гарнизоне.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, интересующимся советской эпохой, а также всем, кто хочет глубже проникнуть в историю Пензы.