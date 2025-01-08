скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Переславлю-Залесскому
Погрузитесь в историю Переславля-Залесского, разгадывая загадки и выполняя задания. Откройте тайны древнего города, посетив его ключевые достопримечательности
Начало: На парковке около церкви Александра Невского
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
50004250₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Переславский кремль: от северных до южных ворот
Исследуйте древнюю улицу Переславля, погрузитесь в истории и факты, прогуливаясь от северных до южных ворот Кремля. Откройте сердце города
Начало: На Ростовской улице
Завтра в 12:15
25 янв в 12:15
593534₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Переславль-Залесский: город, где заблудилось время
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского города, где каждый камень дышит историей. Переславль-Залесский ждет вас
Начало: На улице Садовая
44444000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 января 2025Спасибо Анне за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересно и динамично. В нашей компании были и взрослые, и подростки и дети - понравилось всем. Очень рекомендую для знакомства с прекрасным Переславлем!
- ННаталья4 января 2025Экскурсия в формате квиза очень понравилась, факты запоминаются лучше, когда сам отгадываешь загадки/ отвечаешь на вопросы. Анна очень интересно рассказывает. Сама экскурсия выстроена логически, охватывает самый центр города. И все в спокойном темпе, не устанете. Еще раз спасибо Анне!
- ННаталья1 декабря 2024Очень познавательный и увлекательный формат, время пролетело незаметно! Получили огромное удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Переславлю-Залесскому в категории «Скидки»
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