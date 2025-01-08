Е Елена Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада» Спасибо Анне за увлекательную и познавательную экскурсию! Очень интересно и динамично. В нашей компании были и взрослые, и подростки и дети - понравилось всем. Очень рекомендую для знакомства с прекрасным Переславлем!

Н Наталья Экскурсия-квиз «От кремля до Торгового посада» Экскурсия в формате квиза очень понравилась, факты запоминаются лучше, когда сам отгадываешь загадки/ отвечаешь на вопросы. Анна очень интересно рассказывает. Сама экскурсия выстроена логически, охватывает самый центр города. И все в спокойном темпе, не устанете. Еще раз спасибо Анне!