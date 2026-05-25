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- структурированный, глубокие знания истории и современности, очень приятная в общении, корректная.

Особенно произвело впечатление построение рассказа на сопоставлении истории развития Перми и Екатеринбурга (мы из Екатеринбурга).

Это очень удачный приём, который наполняет рассказ экскурсовода реалистичностью и интересом.

Вишенкой на торте стала прогулка на теплоходе по Камскому море - новый маршрут из музея Хохловка.

В довершении путешествия Дина доставила нас в местное кафе с коми-пермяцкой кухней, очень вкусной.

Мы остались путешествием в Пермь очень довольны!