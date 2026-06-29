Л Людмила

Мы решили прокатиться на теплоходе «ЯГОШИХА», просто купили билеты на ближайший рейс. Судно было в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают, туалеты тоже оказались вполне чистыми. Было здорово посмотреть на город с реки, совсем другой ракурс, очень красиво.