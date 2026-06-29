Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
500 ₽ за человека
Групповая
На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми
Провести вечер на Каме под живую музыку и полюбоваться панорамами города с воды
Начало: На речном вокзале
«Живая музыка в исполнении профессионалов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 21:30
18 июл в 21:30
25 июл в 21:30
1500 ₽ за человека
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:30, 15:30 и 18:30
20 июл в 15:30
21 июл в 15:30
700 ₽ за человека
Групповая
Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"
Послушать оркестр и увидеть речные пейзажи Перми
Начало: От речного вокзала
«В этот момент пространство наполняется живой музыкой — то джазом, то величественными аккордами классики в исполнении оркестра»
Расписание: в четверг в 19:30
23 июл в 19:30
30 июл в 19:30
3500 ₽ за человека
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Завтра в 17:00
18 июл в 11:00
700 ₽ за человека
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30, 15:30 и 18:30
Завтра в 15:30
18 июл в 15:30
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Пермь мне показалась действительно классным городом, особенно виды с реки просто обязательны к просмотру! Поездка на экоходе оставила отличное впечатление, понравилось очень!
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Л
Мы решили прокатиться на теплоходе «ЯГОШИХА», просто купили билеты на ближайший рейс. Судно было в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают, туалеты тоже оказались вполне чистыми. Было здорово посмотреть на город с реки, совсем другой ракурс, очень красиво.
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Т
Прогулка недорогая, виды очень красивые, и Ягошиха тоже понравилась!
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Р
Мы потанцевали и классно провели время! Спасибо за такую возможность!
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К
Огромное спасибо всей команде за ваш труд и отличную координацию. Видно, что вы настоящие специалисты своего дела!
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Н
Экскурсия была довольно увлекательной, поэтому лучше садиться поближе к тому, кто ведет рассказ.
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М
Остались только хорошие впечатления. Обслуживание супер, все на уровне. Катались на нескольких теплоходах, каждая поездка запомнилась. Экскурсии действительно увлекательные. Совсем не пожалел, советую всем!
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Е
Очень доволен тем, как все было устроено! Организация на высоком уровне, чувствовалась забота и внимание ко всему. Отличный подход к путешествию, спасибо за такой опыт!
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П
Ездили летом, нам понравилось, рекомендуем.
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О
Каждый год стараюсь выбрать ваши круизы или прогулки по воде, всегда все здорово и ни разу не подвели.
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Всего 42 отзыва в Перми в категории "Музыкальные теплоходы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Музыкальные теплоходы»
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- Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням);
- На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми;
- Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням);
- Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф";
- Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным.
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