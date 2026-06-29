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Прогулки на теплоходе в Перми с живой музыкой

Найдено 7 экскурсий в категории «Музыкальные теплоходы» в Перми, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
1 час
27 отзывов
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням)
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 и 21:30
20 июл в 11:00
21 июл в 11:00
500 ₽ за человека
На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
2 часа
5 отзывов
Групповая
На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми
Провести вечер на Каме под живую музыку и полюбоваться панорамами города с воды
Начало: На речном вокзале
«Живая музыка в исполнении профессионалов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 21:30
18 июл в 21:30
25 июл в 21:30
1500 ₽ за человека
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
1 час
5 отзывов
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:30, 15:30 и 18:30
20 июл в 15:30
21 июл в 15:30
700 ₽ за человека
Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"
Музыкальные теплоходы
2 часа
5 отзывов
Групповая
Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф"
Послушать оркестр и увидеть речные пейзажи Перми
Начало: От речного вокзала
«В этот момент пространство наполняется живой музыкой — то джазом, то величественными аккордами классики в исполнении оркестра»
Расписание: в четверг в 19:30
23 июл в 19:30
30 июл в 19:30
3500 ₽ за человека
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Групповая
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным
Просторы Камы и панорамы города в небольшом речном путешествии
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Завтра в 17:00
18 июл в 11:00
700 ₽ за человека
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
1 час
Групповая
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по выходным)
Увидеть город таким, каким его задумывали создатели, и узнать главное в живом диалоге
Начало: У речного вокзала
«Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30, 15:30 и 18:30
Завтра в 15:30
18 июл в 15:30
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха"
Пермь мне показалась действительно классным городом, особенно виды с реки просто обязательны к просмотру! Поездка на экоходе оставила отличное впечатление, понравилось очень!
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Л
На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми
Мы решили прокатиться на теплоходе «ЯГОШИХА», просто купили билеты на ближайший рейс. Судно было в хорошем состоянии, видно, что за ним ухаживают, туалеты тоже оказались вполне чистыми. Было здорово посмотреть на город с реки, совсем другой ракурс, очень красиво.
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Т
На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми
Прогулка недорогая, виды очень красивые, и Ягошиха тоже понравилась!
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Р
На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми
Мы потанцевали и классно провели время! Спасибо за такую возможность!
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К
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха»
Огромное спасибо всей команде за ваш труд и отличную координацию. Видно, что вы настоящие специалисты своего дела!
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Н
Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха"
Экскурсия была довольно увлекательной, поэтому лучше садиться поближе к тому, кто ведет рассказ.
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М
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха»
Остались только хорошие впечатления. Обслуживание супер, все на уровне. Катались на нескольких теплоходах, каждая поездка запомнилась. Экскурсии действительно увлекательные. Совсем не пожалел, советую всем!
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Е
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха»
Очень доволен тем, как все было устроено! Организация на высоком уровне, чувствовалась забота и внимание ко всему. Отличный подход к путешествию, спасибо за такой опыт!
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П
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха»
Ездили летом, нам понравилось, рекомендуем.
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О
Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха»
Каждый год стараюсь выбрать ваши круизы или прогулки по воде, всегда все здорово и ни разу не подвели.
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Всего 42 отзыва в Перми в категории "Музыкальные теплоходы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» (по будням);
  2. На теплоходе «Ягошиха» с музыкальной программой - по Перми;
  3. Рейс с авторской программой "По волнам истории Перми" на теплоходе "Ягошиха" (по будням);
  4. Музыкальный рейс "Музыка на воде" с филармонией "Триумф";
  5. Прогулочный рейс в Перми на теплоходе «Ягошиха» по выходным.
Какие места ещё посмотреть в Перми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Каменный Город;
  2. Белогорский монастырь;
  3. Набережная;
  4. Музей «Хохловка»;
  5. Парк Горького;
  6. Усьвинские столбы;
  7. Арт-объект «Счастье не за горами»;
  8. Камская ГЭС;
  9. Спасо-Преображенский собор;
  10. Гора Полюд.
Сколько стоит экскурсия по Перми в июле 2026
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