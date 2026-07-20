На этом маршруте — от исторического «первогорода» до мукомольного завода — вы откроете для себя настоящую, живую и очень красивую Пермь. Палуба теплохода станет пространством для беседы.
Вы сможете задать гиду любой вопрос, обсудить городскую архитектуру или поделиться впечатлениями от современной набережной. Это не монолог, а тёплая встреча добрых знакомых. Поднимайтесь на борт!
Вы сможете задать гиду любой вопрос, обсудить городскую архитектуру или поделиться впечатлениями от современной набережной. Это не монолог, а тёплая встреча добрых знакомых. Поднимайтесь на борт!
Описание экскурсии
- Вы увидите, как город поднимается от Камы ярусами вверх, и поймёте, почему именно река определила его историю и развитие
- Пройдёте мимо первого железнодорожного моста через Каму — крупнейшего на Урале. Его длина в 840 метров когда-то поражала воображение
- Узнаете, где рождались знаменитые суда Каменских и Любимова, и как Пермь сама создавала свой флот
- Гид покажет границы города 19 века и расскажет удивительные факты — например, о временах, когда Каму пересекали на речных трамвайчиках за 3 копейки или даже… на обычном городском трамвае!
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Прогулка пройдёт на двухпалубном теплоходе класса стандарт. Имеются спасательные средства, кондиционеры, музыкальная аппаратура, туалеты
- Перед отправлением проводим инструктаж по технике безопасности
- В случае непогоды возможен перенос или отмена прогулки
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30, 15:30 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Детский 6-12 лет
|600 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30, 15:30 и 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Перми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 574 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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