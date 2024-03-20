Авторские туры по Пермскому краю

Туры в городах Пермского края

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Индивидуальные экскурсии

Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
5
1 отзыв
40500
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Пермь
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
12600
за чел.
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Пермь
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
27000
за чел.
Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин
Пермь
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
5450
за чел.
Покорить две вершины, прогуляться по густому лесу и надышимся хвойными ароматами
Пермь
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
Вершина среднего Урала - Гора Ослянка
22100
за чел.
Три дня в Уральских горах — это настоящее приключение. Вместе с нами вы покорите высочайшую точку Среднего Урала, пройдете насыщенный маршрут вдоль ле...
Пермь
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
Джип-тур «Усьвинские столбы» с ночёвкой
от
41900
за всё
Встречаем вас и по лесным дорогам, просекам и болотам на комфортных внедорожниках (Гелендваген, Ниссан Патрол) довозим до уникальной природной локации...
Пермь
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
23000
за чел.
Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Пермь

Групповые экскурсии

Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
5
1 отзыв
40500
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Пермь
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
12600
за чел.
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Пермь
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
27000
за чел.
Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин
Пермь
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
5450
за чел.
Покорить две вершины, прогуляться по густому лесу и надышимся хвойными ароматами
Пермь
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
23000
за чел.
Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Пермь

Обзорные по городам

Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
5
1 отзыв
40500
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Пермь

Водные прогулки

Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
5
3 отзыва
59900
за чел.
У вас останутся незабываемые впечатления о сплаве на Северном Урале: камни, усеянные рисунками древних охотников, величественная Вишера. Ее воды насто...
Пермь
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
5
3 отзыва
11900
за чел.
Когда есть только один день и хочется всего и сразу: вырваться на день из шумного города, познакомиться с природой Пермского края и попробовать, что т...
Пермь
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
5
3 отзыва
от
86700
за чел.
Путешествие по трем городам, где Вы познакомитесь с разнообразной культурой нашей страны и прикоснетесь к ее богатому историческому наследию. Вы попад...
Пермь
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
Холодный сплав. Усьва и Каменный город
5
3 отзыва
27900
за чел.
В этом туре мы проведем два невероятнейших дня, в котором будут и каяки в снегу и места силы Пермского края – Усьвинские столбы и Каменный город. Вас ...
Пермь
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
Гастросплав на каяках по природному парку Пермский
5
3 отзыва
149900
за чел.
Быстроходные морские каяки, высокая кухня, горы впечатлений и реки контента. Мы устраиваем выезд для тех, кто привык получать всё от жизни! Легкие мар...
Пермь
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
Сплав по реке Вишера и камень Писаный
5
3 отзыва
от
12940
за чел.
Сплав по Вишере даст Вам возможность познакомиться с великолепными памятниками Уральской природы. Один из них это камень Писаный – на нем было обнаруж...
Пермь
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
Заповедная Вишера. Мультитур со сплавом и подъемом на гору
5
3 отзыва
30200
за чел.
В этом туре вы познакомитесь с северным Уралом. Неделя в путешествии будет насыщенной, потому что вас ожидают восхождения, пешие прогулки, сплав по Ви...
Пермь
Вишера и хребет Чувал
Вишера и хребет Чувал
5
3 отзыва
20450
за чел.
В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по течению волшебной и загадочной ...
Пермь

Туры на автомобиле

Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
Окаменелости Пермского моря: палеонтологическая экспедиция в мини-группе
23000
за чел.
Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Пермь

Экскурсионные туры на несколько дней

Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
Парк Пермского периода. Сплав на каяках по Вишере
5
3 отзыва
59900
за чел.
У вас останутся незабываемые впечатления о сплаве на Северном Урале: камни, усеянные рисунками древних охотников, величественная Вишера. Ее воды насто...
Пермь
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
Экспресс-сплав на 1 день по Сылве
5
3 отзыва
11900
за чел.
Когда есть только один день и хочется всего и сразу: вырваться на день из шумного города, познакомиться с природой Пермского края и попробовать, что т...
Пермь
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
Летний тур на Усьву. Путешествие в Пермский край
5
3 отзыва
26900
за чел.
Приглашаем Вас отправиться в увлекательное приключение по знаковым местам Пермского края! Вас ждут ключевые достопримечательности Пермского края: Усьв...
Пермь
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
5
1 отзыв
40500
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Пермь
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
Вперёд, на вершину: восхождения на Главный Уральский хребет с палатками
12600
за чел.
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
Пермь
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
На выходные в Пермский край: Усьвинские столбы и другие топовые локации
27000
за чел.
Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин
Пермь
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
Треккинг в горах Урала: подъём на Полюд и Ветлан
5450
за чел.
Покорить две вершины, прогуляться по густому лесу и надышимся хвойными ароматами
Пермь
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
5
3 отзыва
от
86700
за чел.
Путешествие по трем городам, где Вы познакомитесь с разнообразной культурой нашей страны и прикоснетесь к ее богатому историческому наследию. Вы попад...
Пермь
Рождество на Урале
Рождество на Урале
5
3 отзыва
37000
за чел.
Хотите очутиться в настоящей зимней сказке? Приглашаем вас в рождественский тур по Пермскому краю — в царство тайги, деревьев-великанов, чистейших рек...
Пермь

Последние отзывы о турах по Пермскому краю

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
    Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться кПревосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • О
    Оксана
    11 марта 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!
    Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованныйВосторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Пермь Великая. Автотур по северу края
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Сбалансированный тур.
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Зимний тур на Усьву. Все включено
    Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.
  • А
    Андрей
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
  • М
    Маргарита
    26 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.
  • Я
    Яна
    18 февраля 2024
    Тур-знакомство: топовые локации Пермского края
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
    Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибоОдевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
  • О
    Ольга
    14 февраля 2024
    Холодный сплав. Усьва и Каменный город
    Все было отлично организовано.
    Все было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организованоВсе было отлично организовано
  • Т
    Татьяна
    9 февраля 2024
    Новогодний тур в снежный Пермский край
    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы добраться до этих мест были особенно увлекательными. Полюбовались и вдохновились красивейшими Уральскими горами, проехали по местам съемок известных фильмов и сериалов, отдохнули душой и телом в очень уютном глэмпинге, узнали много интересного о Пермском крае и остались очень довольны!
    Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетитьОтличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
  • Т
    Татьяна
    3 февраля 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    По туру все проходило четко по программе. Очень грамотные гиды, профессионалы своего дела. Хочется отметить водителей. Спасибо.
  • И
    Ирина
    30 января 2024
    Прикамская мозаика. Зимний тур
    Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.
    Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще разЯ в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз
  • И
    Ирина
    30 января 2024
    Дикая Парма. Экскурсионный тур по Пермскому краю
    Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!
    Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Пермь Великая. Автотур по северу края
    Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма "Сердце Пармы" и прохождения игры "Чёрная книга". Причём мотивация от игры много выше. Чердынь, Покча, Вильгорт, Ныроб - это всё игровые локации. К сожалению, не всё удалось посмотреть. С другой стороны, самобытная природа края, солеварни, храмы с местным колоритом, съёмочные локации, много-много снега, мороз и солнце - это не оставит равнодушными никого.
    Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Пермь Великая. Автотур по северу края
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Ялангас и гора Малиновая
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    По просторам Перми Великой. Экскурсионный тур на Урал
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
All Airlines
ХорошоТам