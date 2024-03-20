Туры в городах Пермского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Пермском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
40500
₽
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
12600
₽
за чел.
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
27000
₽
за чел.
Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин
5450
₽
за чел.
Покорить две вершины, прогуляться по густому лесу и надышимся хвойными ароматами
22100
₽
за чел.
Три дня в Уральских горах — это настоящее приключение. Вместе с нами вы покорите высочайшую точку Среднего Урала, пройдете насыщенный маршрут вдоль ле...
от
41900
₽
за всё
Встречаем вас и по лесным дорогам, просекам и болотам на комфортных внедорожниках (Гелендваген, Ниссан Патрол) довозим до уникальной природной локации...
23000
₽
за чел.
Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
40500
₽
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
12600
₽
за чел.
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
27000
₽
за чел.
Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин
5450
₽
за чел.
Покорить две вершины, прогуляться по густому лесу и надышимся хвойными ароматами
23000
₽
за чел.
Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Обзорные по городам
5
1 отзыв
40500
₽
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
Водные прогулки
5
3 отзыва
59900
₽
за чел.
У вас останутся незабываемые впечатления о сплаве на Северном Урале: камни, усеянные рисунками древних охотников, величественная Вишера. Ее воды насто...
5
3 отзыва
11900
₽
за чел.
Когда есть только один день и хочется всего и сразу: вырваться на день из шумного города, познакомиться с природой Пермского края и попробовать, что т...
5
3 отзыва
от
86700
₽
за чел.
Путешествие по трем городам, где Вы познакомитесь с разнообразной культурой нашей страны и прикоснетесь к ее богатому историческому наследию. Вы попад...
5
3 отзыва
27900
₽
за чел.
В этом туре мы проведем два невероятнейших дня, в котором будут и каяки в снегу и места силы Пермского края – Усьвинские столбы и Каменный город. Вас ...
5
3 отзыва
149900
₽
за чел.
Быстроходные морские каяки, высокая кухня, горы впечатлений и реки контента. Мы устраиваем выезд для тех, кто привык получать всё от жизни! Легкие мар...
5
3 отзыва
от
12940
₽
за чел.
Сплав по Вишере даст Вам возможность познакомиться с великолепными памятниками Уральской природы. Один из них это камень Писаный – на нем было обнаруж...
5
3 отзыва
30200
₽
за чел.
В этом туре вы познакомитесь с северным Уралом. Неделя в путешествии будет насыщенной, потому что вас ожидают восхождения, пешие прогулки, сплав по Ви...
5
3 отзыва
20450
₽
за чел.
В полной мере насладиться по-настоящему величественной и дикой северной природой позволит сплав на катамаранах вниз по течению волшебной и загадочной ...
Туры на автомобиле
23000
₽
за чел.
Почувствовать себя исследователем и пополнить свою коллекцию древними экспонатами
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
59900
₽
за чел.
У вас останутся незабываемые впечатления о сплаве на Северном Урале: камни, усеянные рисунками древних охотников, величественная Вишера. Ее воды насто...
5
3 отзыва
11900
₽
за чел.
Когда есть только один день и хочется всего и сразу: вырваться на день из шумного города, познакомиться с природой Пермского края и попробовать, что т...
5
3 отзыва
26900
₽
за чел.
Приглашаем Вас отправиться в увлекательное приключение по знаковым местам Пермского края! Вас ждут ключевые достопримечательности Пермского края: Усьв...
5
1 отзыв
40500
₽
за чел.
Встретить рассвет и проводить закат с горных вершин и посетить самые яркие достопримечательности
12600
₽
за чел.
Почувствовать себя восходителелями, надышаться свежим воздухом и посидеть у костра
27000
₽
за чел.
Совершить лёгкие прогулки по сказочной тайге, подняться на горы и увидеть рассвет и закат с вершин
5450
₽
за чел.
Покорить две вершины, прогуляться по густому лесу и надышимся хвойными ароматами
5
3 отзыва
от
86700
₽
за чел.
Путешествие по трем городам, где Вы познакомитесь с разнообразной культурой нашей страны и прикоснетесь к ее богатому историческому наследию. Вы попад...
5
3 отзыва
37000
₽
за чел.
Хотите очутиться в настоящей зимней сказке? Приглашаем вас в рождественский тур по Пермскому краю — в царство тайги, деревьев-великанов, чистейших рек...
Последние отзывы о турах по Пермскому краю
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ООксана11 марта 2024Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей26 февраля 2024Сбалансированный тур.
- ММаргарита26 февраля 2024Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.
- ААндрей26 февраля 2024Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!
- ММаргарита26 февраля 2024До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.
- ЯЯна18 февраля 2024Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо
- ООльга14 февраля 2024Все было отлично организовано.
- ТТатьяна9 февраля 2024Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы добраться до этих мест были особенно увлекательными. Полюбовались и вдохновились красивейшими Уральскими горами, проехали по местам съемок известных фильмов и сериалов, отдохнули душой и телом в очень уютном глэмпинге, узнали много интересного о Пермском крае и остались очень довольны!
- ТТатьяна3 февраля 2024Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.
- ТТатьяна3 февраля 2024По туру все проходило четко по программе. Очень грамотные гиды, профессионалы своего дела. Хочется отметить водителей. Спасибо.
- ИИрина30 января 2024Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.
- ИИрина30 января 2024Дикая Парма. Экскурсионный тур по Пермскому краюВсе очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!
- ДДмитрий22 января 2024Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма "Сердце Пармы" и прохождения игры "Чёрная книга". Причём мотивация от игры много выше. Чердынь, Покча, Вильгорт, Ныроб - это всё игровые локации. К сожалению, не всё удалось посмотреть. С другой стороны, самобытная природа края, солеварни, храмы с местным колоритом, съёмочные локации, много-много снега, мороз и солнце - это не оставит равнодушными никого.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.