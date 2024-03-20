В Виолетта В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва Превосходный тур! Перенестись из Крыма в зимнюю сибирскую сказку, да ещё и 8 марта, прикоснуться к истории Родины, познать ранее для себя неведомое - от этого лишь восторг! От таких впечатлений хочется ЖИТЬ!

А Андрей, В Сибирь в марте. Железнодорожный круиз Москва - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

О Оксана Зимний тур на Усьву. Все включено Восторг в чистом виде! От первой до последней минуты! Благодарна принимающей стороне за продуманный, хорошо организованный тур. Была окружена заботой и вниманием. Правда - правда! Тёплая одежда и обувь, вкусные завтраки и обеды, уютный глэмпинг…. А о том, что я видела лучше всяких слов расскажут фото!!!! Я наяву видела то, что другим и не снилось)))) Огромное спасибо Василию, влюблённому в свою работу, в Урал!

А Алла Пермь Великая. Автотур по северу края Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.

А Андрей Зимний тур на Усьву. Все включено Сбалансированный тур.

М Маргарита Зимний тур на Усьву. Все включено Нам очень понравилась красота зимнего Урала. Ездили на Усьвинские столбы и каменный город. Дорога до места была ненапряженной и это удобно, что такая красота находится не очень далеко от города. Тур в 2 дня уместил самые яркие впечатления, что возникло желание приехать сюда еще и осенью.

А Андрей Холодный сплав. Усьва и Каменный город Организация выше всяких похвал! Ребята создали позитивную и комфортную атмосферу в путешествии, ощущение что приехал к друзьям в гости!

М Маргарита Холодный сплав. Усьва и Каменный город До начала тура компания уже была на связи, отвечала на интересующиеся вопросы. Организаторы очень ответственные ребята! Потрясающая работа. На комфортных машинах доставили до места. Заселили в домике, где было все необходимое: фен, тапочки, полотенца, чай, кофе, микроволновка, чайник, обогреватель, комнаты теплые, вода теплая всегда в доступе, хорошо и очень вкусно кормили, в первый день был очень вкусный гриль вечером. Входила баня вечером первого дня в стоимость тура. Даже выдавали в туре дополнительные утепленные плащи, поверх своей одежды, чтобы не замерзнуть на снегоходах и пледы. Гиды были энтузиастами, очень интересно рассказывали, всегда были вовлечены в разговор, с ними было очень приятно общаться. Гиды так же производили фото съемку желающих в туре. Буду всем советовать этих организаторов.

Я Яна Тур-знакомство: топовые локации Пермского края Одевать потеплее туристов, если они не понимают где и сколько будут ходить!)) а так все отлично, спасибо

О Ольга Холодный сплав. Усьва и Каменный город Все было отлично организовано.

Т Татьяна Новогодний тур в снежный Пермский край Отличный тур! Понравилось всем: и взрослым и детям. Очень насыщенная программа тура, за день успевали посетить несколько объектов. А способы добраться до этих мест были особенно увлекательными. Полюбовались и вдохновились красивейшими Уральскими горами, проехали по местам съемок известных фильмов и сериалов, отдохнули душой и телом в очень уютном глэмпинге, узнали много интересного о Пермском крае и остались очень довольны!

Т Татьяна Прикамская мозаика. Зимний тур Очень познавательный, интересный тур. Получили массу положительных эмоций и впечатлений.

Т Татьяна Прикамская мозаика. Зимний тур По туру все проходило четко по программе. Очень грамотные гиды, профессионалы своего дела. Хочется отметить водителей. Спасибо.

И Ирина Прикамская мозаика. Зимний тур Я в восторге, просто сказка, при первой возможности приеду еще раз.

И Ирина Дикая Парма. Экскурсионный тур по Пермскому краю Все очень хорошо, просто сказка, безумные скалы, ласковые снега. Изумительный сказочный город. Счастье здесь!!!

Д Дмитрий Пермь Великая. Автотур по северу края Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма "Сердце Пармы" и прохождения игры "Чёрная книга". Причём мотивация от игры много выше. Чердынь, Покча, Вильгорт, Ныроб - это всё игровые локации. К сожалению, не всё удалось посмотреть. С другой стороны, самобытная природа края, солеварни, храмы с местным колоритом, съёмочные локации, много-много снега, мороз и солнце - это не оставит равнодушными никого.

Д Дмитрий Пермь Великая. Автотур по северу края Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Ялангас и гора Малиновая Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.