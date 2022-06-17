Толбачик - Эссо. Джип-тур

Успевайте увидеть плоды самого масштабного и зрелищного извержения «Камчатская Швейцария», посетив восьмидневный тур по

5
3 отзыва
Успевайте увидеть плоды самого масштабного и зрелищного извержения «Камчатская Швейцария», посетив восьмидневный тур по центральной части полуострова Камчатка.
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Толбачик - Эссо. Джип-тур
Ближайшие даты:
20
июл
03
авг
17
авг
07
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим причудливые нагромождения застывшей лавы, пещеры-лавоводы, каменные изваяния Нового Трещинного Толбачинского Извержения;
  • прогуляемся  по «Мертвому лесу»;
  • сплавимся по реке Быстрая.

Тур проводится в любые даты под запрос для групп от трех человек.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на Камчатку

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу города Елизово.

Размещение и отдых.

Обед и ужин в кафе или ресторане( в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

Прибытие на КамчаткуПрибытие на Камчатку
2 день
Трансфер к подножию вулкана Плоский Толбачик

Завтрак.

Ранний выезд к подножию вулкана Плоский Толбачик.

По пути обед в кафе в п. Мильково (в стоимость не входит).

Установка палаточного лагеря.

Ужин.

Ночь в палатках.

Трансфер к подножию вулкана Плоский ТолбачикТрансфер к подножию вулкана Плоский Толбачик
3 день
Осмотр Нового Трещинного Толбачинского Извержения 2013 года

Осмотр Нового Трещинного Толбачинского Извержения 2013 года (причудливые нагромождения застывшей лавы, пещеры-лавоводы, каменные изваяния).

Восхождение на «новый» конус.

Во время экскурсии обед сухим пайком.

Вечером возвращение в лагерь.

Ужин.

Ночь в палатках.

Осмотр Нового Трещинного Толбачинского Извержения 2013 годаОсмотр Нового Трещинного Толбачинского Извержения 2013 года
4 день
Северный и Южный прорыв. «Мертвый лес». Сопка Горшкова. Кратер Звезда

Завтрак.

Поездка на автомобиле к Северному прорыву, восхождение на Сопку Горшкова (лавовый прорыв извержения 1975 года).

Переезд к Южному прорыву, кратер Звезда.

Прогулка по «Мертвому лесу».

Во время экскурсии обед сухим пайком.

Вечером возвращение в лагерь.

Ужин.

Ночь в палатках.

Северный и Южный прорыв. «Мертвый лес». Сопка Горшкова. Кратер ЗвездаСеверный и Южный прорыв. «Мертвый лес». Сопка Горшкова. Кратер Звезда
5 день
Переезд в п. Эссо

Завтрак.

Сбор лагеря.

Переезд на автомобиле в п. Эссо.

По пути обед на реке Студёнка.

Заселение на базу гостиничного типа.

Ужин.

Купание в бассейне с термальной водой.

Ночь на базе.

Переезд в п. Эссо
6 день
Сплав по реке Быстрая. Рыбалка

 Завтрак.

Выезд на реку Быстрая (Эссовская).

Сплав с рыбалкой.

Обед на реке.

Вечером возвращение на базу.

Ужин.

Купание в бассейне с термальной водой.

Ночь на базе.

Сплав по реке Быстрая. РыбалкаСплав по реке Быстрая. РыбалкаСплав по реке Быстрая. Рыбалка
7 день
Эссовский музей. Возвращение в город

Завтрак.

Посещение этнографического музея.

Переезд в г. Елизово.

По пути обед в кафе в п. Мильково (в стоимость не входит).

Размещение в гостинице города Елизово.

Ужин в кафе или ресторане (в стоимость не входит).

Ночь в гостинице.

8 день
Трансфер в аэропорт

Завтрак.

Трансфер в аэропорт с посещением рыбного рынка и сувенирного магазина (по желанию).

Проживание

Программа тура предусматривает проживание в номерах с удобствами в гостинице (2 ночи) и на базе отдыха гостиничного типа (2 ночи), а также ночевки на лоне дикой природы в туристических палатках (3 ночи).

Размещение преимущественно в г. Петропавловск-Камчатский в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.

За дополнительную плату возможно размещение в гостинице в одноместных номерах в 1 и 7 дни тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице города(TWIN, завтрак)
  • Проживание на базе гостиничного типа в п. Эссо (3х разовое питание)
  • Трансфер по программе
  • Услуги гидов
  • Питание на активной части тура
  • Базовое групповое снаряжение
  • Разрешительные документы для нахождения на платных, особо охраняемых территориях
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Одноместное размещение в 1 и 7 дни тура
  • Обеды и ужины в кафе и ресторанах на городской части тура
  • Билеты в музей в п. Эссо
  • Алкоголь
  • Покупка сувениров
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Треккинговая обувь на жесткой подошве (или высокие кроссовки)
  2. Сменная обувь (кроссовки, кеды)
  3. Ветро-влагонепроницаемая куртка с капюшоном (штормовка) и штаны
  4. Флиска или свитер
  5. Термобелье, футболка
  6. Головной убор (теплая шапочка, кепка или бандана)
  7. Перчатки (х/б)
  8. Носки теплые (1 пара) и тонкие (по 1 паре на каждый день тура)
  9. Купальные принадлежности (купальный костюм, сланцы, полотенце)
  10. Солнцезащитные очки
  11. Солнцезащитный крем
  12. Репеллент
  13. Предметы личной гигиены
  14. Личная аптечка
  15. Налобный фонарик
  16. Фото- и видеоаппаратура, запасные батарейки
  17. Небольшой рюкзак
  18. Спальный мешок и туристический коврик.
  19. Альпенштоки - треккинговые палки (желательно, но не обязательно)
  20. Гамаши
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
17 июня 2022
Трансфер, организация экскурсий (информирование, транспорт, питание и т. д.) на высшем уровне. Размещение (отель "Арсеньев Green Hotel") на 5+
Г
20 апр 2022
«Большая страна» - прекрасный организатор, очень надежные и внимательные по отношению к клиенту-заказчику. Ваша отличительная черта - доброжелательность и корректность. Все вопросы решались оперативно, их можно было задать и по телефону, и по электронной почте, и через социальные сети, и WhatsApp. Слова признательности и благодарности Юлии Ростовщиковой. Уверена, что и ещё не раз обращусь за помощью к «Большой стране». Спасибо, что Вы есть! Вы - открытие, вселяющее в меня, как клиента, оптимизм и уверенность.
Д
15 апр 2022
Нет претензий. Тур организован на высшем уровне!

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