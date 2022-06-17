Тур проводится в любые даты под запрос для групп от трех человек.

Трансфер в аэропорт с посещением рыбного рынка и сувенирного магазина (по желанию).

Ужин в кафе или ресторане (в стоимость не входит).

По пути обед в кафе в п. Мильково (в стоимость не входит).

Поездка на автомобиле к Северному прорыву, восхождение на Сопку Горшкова (лавовый прорыв извержения 1975 года).

По пути обед в кафе в п. Мильково (в стоимость не входит).

Обед и ужин в кафе или ресторане( в стоимость не входит).

Проживание

Программа тура предусматривает проживание в номерах с удобствами в гостинице (2 ночи) и на базе отдыха гостиничного типа (2 ночи), а также ночевки на лоне дикой природы в туристических палатках (3 ночи).

Размещение преимущественно в г. Петропавловск-Камчатский в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.

За дополнительную плату возможно размещение в гостинице в одноместных номерах в 1 и 7 дни тура.