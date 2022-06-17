Преимущества этого путешествия:
Тур проводится в любые даты под запрос для групп от трех человек.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу города Елизово.
Размещение и отдых.
Обед и ужин в кафе или ресторане( в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Ранний выезд к подножию вулкана Плоский Толбачик.
По пути обед в кафе в п. Мильково (в стоимость не входит).
Установка палаточного лагеря.
Ужин.
Ночь в палатках.
Осмотр Нового Трещинного Толбачинского Извержения 2013 года (причудливые нагромождения застывшей лавы, пещеры-лавоводы, каменные изваяния).
Восхождение на «новый» конус.
Во время экскурсии обед сухим пайком.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин.
Ночь в палатках.
Завтрак.
Поездка на автомобиле к Северному прорыву, восхождение на Сопку Горшкова (лавовый прорыв извержения 1975 года).
Переезд к Южному прорыву, кратер Звезда.
Прогулка по «Мертвому лесу».
Во время экскурсии обед сухим пайком.
Вечером возвращение в лагерь.
Ужин.
Ночь в палатках.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переезд на автомобиле в п. Эссо.
По пути обед на реке Студёнка.
Заселение на базу гостиничного типа.
Ужин.
Купание в бассейне с термальной водой.
Ночь на базе.
Завтрак.
Выезд на реку Быстрая (Эссовская).
Сплав с рыбалкой.
Обед на реке.
Вечером возвращение на базу.
Ужин.
Купание в бассейне с термальной водой.
Ночь на базе.
Завтрак.
Посещение этнографического музея.
Переезд в г. Елизово.
По пути обед в кафе в п. Мильково (в стоимость не входит).
Размещение в гостинице города Елизово.
Ужин в кафе или ресторане (в стоимость не входит).
Ночь в гостинице.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт с посещением рыбного рынка и сувенирного магазина (по желанию).
Программа тура предусматривает проживание в номерах с удобствами в гостинице (2 ночи) и на базе отдыха гостиничного типа (2 ночи), а также ночевки на лоне дикой природы в туристических палатках (3 ночи).
Размещение преимущественно в г. Петропавловск-Камчатский в гостинице «Гейзер». Когда в «Гейзер» не хватает мест, мы заселяем своих гостей в гостиницы «Арсеньев» и «Петропавловск». В редких случаях заселение в гостиницах г. Елизово, т.к. в летнее время гостиниц на Камчатке очень не хватает.
За дополнительную плату возможно размещение в гостинице в одноместных номерах в 1 и 7 дни тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.