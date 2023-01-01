Об экскурсии

Мы отправимся к притягивающему с давних времен урочищу «Чертов стул». Там — величественные деревья, скалы и обзорная площадка на Онежское озеро. Я расскажу вам о том, как появилось это место и почему оно получило такое название. После того, как вы насладитесь видами, мы углубимся в лес: будем идти лесными тропами и спустимся к берегу древнего Онего, воды которого хранят память прошлого и древние легенды. Приоткрою завесу тайны: вы узнаете о святилище саамов, народа-кочевника, населявшего этот край сотни лет назад. Урочище за эти годы обросло своим самобытным фольклором, и я погружу вас в него, рассказав сказку о Черте и девушке Пай.

Дальше — интереснее: мы остановимся и приготовим на костре национальный финский суп «Лохикейтто», который поставит вкусную точку в нашем камерном путешествии.