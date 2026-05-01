В 9:00 начнём путешествие по «Золотому ожерелью Карелии».

Гора Сампо. Вы прогуляетесь по лесу, подниметесь на вершину и полюбуетесь видами со смотровой площадки на озере Кончезеро.

«Марциальные Воды». Посетите первый российский курорт и продегустируете целебную воду из трёх источников.

Заповедник «Кивач». Увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы, его высота достигает 10,7 метров.

Дендрарий. Окажетесь в роще редкой карельской берёзы и заглянете в Музей природы.

Гирвасский каньон. Пройдёте по застывшей лаве и заглянете в кратер древнего вулкана — ему около 2,5-3 миллиардов лет!

В 17:00 вернёмся в Петрозаводск и доставим вас на вокзал.

Желающие за доплату посетят Соловецкие острова и познакомятся с историей Русского Севера.