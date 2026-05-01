От Онеги до Ладоги в мини-группе: Петрозаводск, Валаам, "Рускеала" и "Марциальные Воды"

Увидеть Мраморный каньон, подняться на гору Сампо и заглянуть в кратер древнего вулкана
За 3 дня мы покажем вам главные достопримечательности Карелии. Погуляем по Петрозаводску и полюбуемся Онежской набережной. Посетим Валаам и горный парк «Рускеала», где добывали мрамор для дворцов Санкт-Петербурга.

Попробуем целебную воду
на первом российском курорте, основанном Петром I, пройдём по застывшей лаве и сделаем фото на фоне водопада Кивач.

Желающие дополнят тур активностями: сплавятся на рафтах по Шуе, заглянут в питомник ездовых собак, прокатятся на квадроциклах и побывают на острове Кижи.

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску и активности по желанию

Встретимся в 8:00 и начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску. Вы увидите памятники архитектуры, посетите Онежскую набережную и узнаете об истории и становлении города.

По желанию и за доплату посетите музей-заповедник «Кижи», отправитесь в сафари на квадроциклах, побываете в питомнике ездовых собак и на подворье домашних животных (здесь живут гуси, поросята, барашки и козочки), сплавитесь на рафтах по реке Шуя.

После обеда разместитесь в гостинице.

2 день

Валаам и горный парк «Рускеала»

В 6:00 отправимся в сторону Сортавалы.

Остров Валаам. На быстроходном катере переправитесь по Ладожскому озеру (45 минут). Осмотрите центральную усадьбу монастыря и Спасо-Преображенский собор. Экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.

Горный парк «Рускеала». Вы полюбуетесь Мраморным каньоном, откуда добывали камень для дворцов Санкт-Петербурга, а желающие прокатятся на троллее или на лодке по изумрудному озеру.

Тохмайокские водопады (за доплату). Послушаете гул воды и увидите места, где снимали фильм «А зори здесь тихие».

В 23:00 вернёмся в Петрозаводск.

Если на озере будет шторм, мы отправимся на катере исследовать Ладожские шхеры (2 часа), прогуляемся по Сортавале и поднимемся на гору Паасо (подъём за доплату). Затем побываем на водопадах Тохмайоки и в горном парке «Рускеала».

3 день

Гора Сампо, «Марциальные Воды», водопад Кивач и вулкан Гирвас

В 9:00 начнём путешествие по «Золотому ожерелью Карелии».

Гора Сампо. Вы прогуляетесь по лесу, подниметесь на вершину и полюбуетесь видами со смотровой площадки на озере Кончезеро.

«Марциальные Воды». Посетите первый российский курорт и продегустируете целебную воду из трёх источников.

Заповедник «Кивач». Увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы, его высота достигает 10,7 метров.

Дендрарий. Окажетесь в роще редкой карельской берёзы и заглянете в Музей природы.

Гирвасский каньон. Пройдёте по застывшей лаве и заглянете в кратер древнего вулкана — ему около 2,5-3 миллиардов лет!

В 17:00 вернёмся в Петрозаводск и доставим вас на вокзал.

Желающие за доплату посетят Соловецкие острова и познакомятся с историей Русского Севера.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение42 600 ₽
1-местное размещение54 240 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 54 240 ₽
  • Дополнительные активности по желанию:
  • Экскурсия на остров Кижи (7 часов) - от 7400 ₽ (взрослый), от 7000 ₽ (пенсионеры, студенты), от 5300 ₽ (дети 5-16 лет)
  • Сафари на квадроциклах - от 8000 ₽ (один человек на квадроцикле), от 5500 ₽ (два человека на квадроцикле)
  • Питомник ездовых собак и подворье домашних животных - от 2850 ₽
  • Сплав на рафтах по реке Шуе с прохождением трёх порогов 1-2 категорий сложности (4-5 часов) - от 2700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 8:00
Завершение: Петрозаводск, ж/д вокзал, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по Русскому Северу вместе с нами! Вы откроете для себя чарующую красоту густых лесов, бескрайних болот и кристально чистых озёр, почувствуете силу каменных глыб
и нежность тающего снега. Погрузитесь в атмосферу северного волшебства и прикоснитесь к духовным традициям местных жителей. Мы предлагаем разнообразные туры, экскурсии и уникальные программы для школьников и взрослых. Наша компания специализируется на организации туристических поездок по Карелии с 2011 года. Благодаря богатому опыту и профессионализму мы создаём незабываемые путешествия, которые позволяют в полной мере насладиться великолепными пейзажами этого края.

