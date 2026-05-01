Попробуем целебную воду
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петрозаводску и активности по желанию
Встретимся в 8:00 и начнём обзорную экскурсию по Петрозаводску. Вы увидите памятники архитектуры, посетите Онежскую набережную и узнаете об истории и становлении города.
По желанию и за доплату посетите музей-заповедник «Кижи», отправитесь в сафари на квадроциклах, побываете в питомнике ездовых собак и на подворье домашних животных (здесь живут гуси, поросята, барашки и козочки), сплавитесь на рафтах по реке Шуя.
После обеда разместитесь в гостинице.
Валаам и горный парк «Рускеала»
В 6:00 отправимся в сторону Сортавалы.
Остров Валаам. На быстроходном катере переправитесь по Ладожскому озеру (45 минут). Осмотрите центральную усадьбу монастыря и Спасо-Преображенский собор. Экскурсия проходит при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения.
Горный парк «Рускеала». Вы полюбуетесь Мраморным каньоном, откуда добывали камень для дворцов Санкт-Петербурга, а желающие прокатятся на троллее или на лодке по изумрудному озеру.
Тохмайокские водопады (за доплату). Послушаете гул воды и увидите места, где снимали фильм «А зори здесь тихие».
В 23:00 вернёмся в Петрозаводск.
Если на озере будет шторм, мы отправимся на катере исследовать Ладожские шхеры (2 часа), прогуляемся по Сортавале и поднимемся на гору Паасо (подъём за доплату). Затем побываем на водопадах Тохмайоки и в горном парке «Рускеала».
Гора Сампо, «Марциальные Воды», водопад Кивач и вулкан Гирвас
В 9:00 начнём путешествие по «Золотому ожерелью Карелии».
Гора Сампо. Вы прогуляетесь по лесу, подниметесь на вершину и полюбуетесь видами со смотровой площадки на озере Кончезеро.
«Марциальные Воды». Посетите первый российский курорт и продегустируете целебную воду из трёх источников.
Заповедник «Кивач». Увидите один из крупнейших равнинных водопадов Европы, его высота достигает 10,7 метров.
Дендрарий. Окажетесь в роще редкой карельской берёзы и заглянете в Музей природы.
Гирвасский каньон. Пройдёте по застывшей лаве и заглянете в кратер древнего вулкана — ему около 2,5-3 миллиардов лет!
В 17:00 вернёмся в Петрозаводск и доставим вас на вокзал.
Желающие за доплату посетят Соловецкие острова и познакомятся с историей Русского Севера.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|42 600 ₽
|1-местное размещение
|54 240 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака и 1 обед
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание вне программы
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 54 240 ₽
- Дополнительные активности по желанию:
- Экскурсия на остров Кижи (7 часов) - от 7400 ₽ (взрослый), от 7000 ₽ (пенсионеры, студенты), от 5300 ₽ (дети 5-16 лет)
- Сафари на квадроциклах - от 8000 ₽ (один человек на квадроцикле), от 5500 ₽ (два человека на квадроцикле)
- Питомник ездовых собак и подворье домашних животных - от 2850 ₽
- Сплав на рафтах по реке Шуе с прохождением трёх порогов 1-2 категорий сложности (4-5 часов) - от 2700 ₽