1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
- ММарина5 июня 2024Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
- ИИлья31 мая 2024Отлично!
- ААнна19 мая 2024Очень понравилась экскурсия, все в восторге, море положительных эмоций и впечатлений🥰 Елена - профессионал своего дела, рассказывает очень интересно, познавательно,
- ТТимощенкова18 мая 2024Лучшая экскурсия по мнению нашей большой и разношёрстный компании (4 взрослых + 3 детей). Экскурсия от начала и до конца
- ТТатьяна14 мая 2024Всем смело рекомендую Елену. Экскурсия прошла очень весело, интересно и очень познавательно. Елена смогла влюбить нас в Петрозаводск. Дала нам много рекомендаций по местам посещения, ресторанам, сувенирам и ответила на все наши вопросы.
- ЮЮлия13 мая 2024Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное, что в этот город
- ККонева13 мая 2024Спасибо огромное Викториии за интересную и познавательную экскурсию!!! Даже погодные условия, майский холод не помешали приятным впечатлениям!
- ААндрей20 марта 2024Большое спасибо Людмиле. Экскурсия очень понравилась, как нам, взрослым, так и детям, которых не так часто можно чем то увлечь. Интересное и "легкое" изложение материала. Плюс рекомендации по организации отдыха в городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Скульптурная композиция «Рыбаки»»
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