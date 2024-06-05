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проходила в комфортном темпе, в рассказ были вовлечены дети, научный материал подавался в комплексе с интересными историями и шутками. Два часа пролетели совсем незаметно. А ещё мы получили рекомендации куда съездить и куда сходить, чтобы нам было интересно. Дети получили сувениры небольшие и были в восторге. Всем настоятельно рекомендую, если Вам нужна живая экскурсия, а не перечисление исторических фактов!