Скульптурная композиция «Рыбаки» – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 6 экскурсий в категории «Скульптурная композиция «Рыбаки»» в Петрозаводске, цены от 2 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
57 отзывов
Петрозаводск: история и секреты в памятниках и арт-объектах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, открывая истории, стоящие за каждым памятником и арт-объектом
Начало: На набережной Онежского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
114 отзывов
Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые - увлекательное путешествие
Ваш первый визит в Петрозаводск превратится в захватывающее приключение. Откройте для себя сердце Карелии, наслаждаясь каждым моментом
Начало: На площади Гагарина, у ж/д вокзала
11 июня в 11:00
23 июня в 15:00
2 800 за всё до 4 чел.
Душевная прогулка по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Душевная прогулка по Петрозаводску: от мезолита до современности
Погрузитесь в уникальный мир Петрозаводска, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры Карелии
Начало: У гостиницы «Северная»
22 июня в 10:00
27 июня в 10:30
3 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по столице Карелии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Прогулка по историческому Петрозаводску: от Петровской слободы до наших дней
Откройте тайны Петрозаводска в увлекательной прогулке, полной исторических открытий и архитектурных жемчужин
Начало: Пр. Карла Маркса 1
8 июля в 08:30
14 июля в 08:30
3 500 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Обзорная экскурсия по Петрозаводску: от деревянных домов до современных скульптур
Погрузитесь в уникальную атмосферу Петрозаводска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени и культуре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Петрозаводск: первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Петрозаводск: первое знакомство
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Начало: В районе набережной
5 сен в 17:00
11 сен в 17:00
2 340 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Огромное спасибо Веронике за экскурсию по городу,за информацию о Петрозаводске. Все интересно и познавательно.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Были на экскурсии с детьми в мае. Понравилось. Посмотрели места, куда сами бы ни когда не пошли и не попали. Получили много интересной информации о городе, горожанах. Послушали интересные истории. Информация предоставляется в простой доступной для восприятия форме.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по Петрозаводску! Самим в таком городе не увидеть очень интересных уголков, разбросаны по площади и спрятаны
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    в закоулках. Отдельное спасибо за список ресторанчиков - заранее заказали, изучили меню, побывали в трех за 2 дня - вкусная кухня, интересные интерьеры.

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Отлично!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Очень понравилась экскурсия, все в восторге, море положительных эмоций и впечатлений🥰 Елена - профессионал своего дела, рассказывает очень интересно, познавательно,
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    простым языком и с юмором, ей удалось заинтересовать и взрослых, и детей) Очень приятно, когда видишь, что экскурсовод действительно любит свой город и так увлечен его историей😊

  • Т
    Тимощенкова
    18 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Лучшая экскурсия по мнению нашей большой и разношёрстный компании (4 взрослых + 3 детей). Экскурсия от начала и до конца
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    проходила в комфортном темпе, в рассказ были вовлечены дети, научный материал подавался в комплексе с интересными историями и шутками. Два часа пролетели совсем незаметно. А ещё мы получили рекомендации куда съездить и куда сходить, чтобы нам было интересно. Дети получили сувениры небольшие и были в восторге. Всем настоятельно рекомендую, если Вам нужна живая экскурсия, а не перечисление исторических фактов!

  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Душевная прогулка по Петрозаводску
    Всем смело рекомендую Елену. Экскурсия прошла очень весело, интересно и очень познавательно. Елена смогла влюбить нас в Петрозаводск. Дала нам много рекомендаций по местам посещения, ресторанам, сувенирам и ответила на все наши вопросы.
  • Ю
    Юлия
    13 мая 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное, что в этот город
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    влюбились и мы!!!!!!!! Я считаю, что это очень важно! Рассказать так спокойно, без пафоса, но так по- настоящему интересно, спокойно, вдумчиво. Спасибо огромное! Петрозаводск, мы тебя любим!!!!!!!

    Экскурсию нам проводила Виктория. Очень понравилось! Интересно, познавательно, с любовью к своему городу! А самое главное
  • К
    Конева
    13 мая 2024
    Петрозаводск в памятниках - традиционных и необычных
    Спасибо огромное Викториии за интересную и познавательную экскурсию!!! Даже погодные условия, майский холод не помешали приятным впечатлениям!
  • А
    Андрей
    20 марта 2024
    Прогулка по столице Карелии
    Большое спасибо Людмиле. Экскурсия очень понравилась, как нам, взрослым, так и детям, которых не так часто можно чем то увлечь. Интересное и "легкое" изложение материала. Плюс рекомендации по организации отдыха в городе.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Скульптурная композиция «Рыбаки»»

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