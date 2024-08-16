Гостиница «Северная» – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиница «Северная»» в Петрозаводске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
О Петрозаводске с любовью
Пешая
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
2 600 за всё до 4 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 14:30
23 авг в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
и узнать о нём! (в группе)
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в субботу в 12:00
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Экскурсия понравилась. Грамотный, приятный в общении экскурсовод. Узнали много интересного.
  • М
    Михаил
    13 августа 2024
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Прекрасная экскурсия! Знающий экскурсовод с неформальным подходом смог заинтересовать даже детей-подростков. Получили большое удовольствие. Огромное спасибо!
  • И
    Ирина
    12 августа 2024
    Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
    Сегодня прогулялись с Ольгой по Петрозаводску, узнали много интересного об этом прекрасном городе. Экскурсия очень познавательная, но не тяжелая для
    читать дальше

    восприятия, даже подростки 11 и 14 лет остались довольны. Ольга по ходу прогулки показала также места где можно покушать, и в какие магазины стоит зайди. 2,5 часа экскурсии пролетели незаметно и увлекательно.

  • Г
    Габриэлла
    3 июля 2024
    О Петрозаводске с любовью
    Обзорная экскурсия прошла замечательно! Виктория провела нас по основным достопримечательностям, прекрасно знает историю Карелии и Петрозаводска,интересный собеседник. 2,5 часа пролетели незаметно,получили много информации. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    30 июня 2024
    О Петрозаводске с любовью
    Экскурсия нам очень понравилась. Виктория очень интересно рассказывала про город, интересные факты и история. Мы остались довольны и познакомились с Петрозаводском
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    О Петрозаводске с любовью
    Рады, что нашим проводником по Петрозаводску стала Виктория. Первая неловкая пауза при знакомстве исчезла буквально через пару минут, и далее
    читать дальше

    экскурсия проходила в формате доброго общения. Виктория показала нам все интересные места города - не только знаковые туристические достопримечательности, но и те объекты, куда приведёт не каждый год. Она прекрасно владеет информацией - и об истории Петрозаводска, и о современном городе, о котором, действительно, говорит с большой любовью. От неё мы узнали о местных традициях, национальных блюдах и местах, где их можно попробовать. Кстати, рекомендацией Вики воспользовались в тот же день, попробовав суп лохикейто. Это, и правда, полный восторг. Виктория рассказала о каждом экспонате на набережной, посоветовала места за городом, куда можно отправиться за впечатлениями, рассказала, на чём до них лучше добраться. Спасибо, Виктория, - без Вас наше знакомство с городом заняло бы больше времени, а наши прогулки были бы менее познавательными.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гостиница «Северная»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. О Петрозаводске с любовью
  2. Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
  3. Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Водопад Кивач
  5. Марциальные воды
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Гостиница «Северная»" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2024 год по теме «Гостиница «Северная»», 26 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам