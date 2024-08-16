2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Петрозаводску: от старины до современного искусства
Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска: исторические здания, уникальные скульптуры и захватывающие истории о городе
Начало: На площади Гагарина
28 сен в 08:00
1 окт в 08:00
2 600₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 14:30
23 авг в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
и узнать о нём! (в группе)
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в субботу в 12:00
14 сен в 12:00
21 сен в 12:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 августа 2024Экскурсия понравилась. Грамотный, приятный в общении экскурсовод. Узнали много интересного.
- ММихаил13 августа 2024Прекрасная экскурсия! Знающий экскурсовод с неформальным подходом смог заинтересовать даже детей-подростков. Получили большое удовольствие. Огромное спасибо!
- ИИрина12 августа 2024Сегодня прогулялись с Ольгой по Петрозаводску, узнали много интересного об этом прекрасном городе. Экскурсия очень познавательная, но не тяжелая для
- ГГабриэлла3 июля 2024Обзорная экскурсия прошла замечательно! Виктория провела нас по основным достопримечательностям, прекрасно знает историю Карелии и Петрозаводска,интересный собеседник. 2,5 часа пролетели незаметно,получили много информации. Рекомендуем!
- ААнна30 июня 2024Экскурсия нам очень понравилась. Виктория очень интересно рассказывала про город, интересные факты и история. Мы остались довольны и познакомились с Петрозаводском
- ТТатьяна28 июня 2024Рады, что нашим проводником по Петрозаводску стала Виктория. Первая неловкая пауза при знакомстве исчезла буквально через пару минут, и далее
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гостиница «Северная»»
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