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экскурсия проходила в формате доброго общения. Виктория показала нам все интересные места города - не только знаковые туристические достопримечательности, но и те объекты, куда приведёт не каждый год. Она прекрасно владеет информацией - и об истории Петрозаводска, и о современном городе, о котором, действительно, говорит с большой любовью. От неё мы узнали о местных традициях, национальных блюдах и местах, где их можно попробовать. Кстати, рекомендацией Вики воспользовались в тот же день, попробовав суп лохикейто. Это, и правда, полный восторг. Виктория рассказала о каждом экспонате на набережной, посоветовала места за городом, куда можно отправиться за впечатлениями, рассказала, на чём до них лучше добраться. Спасибо, Виктория, - без Вас наше знакомство с городом заняло бы больше времени, а наши прогулки были бы менее познавательными.