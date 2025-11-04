читать дальше

динамик, но он очень тихий, и не слышно, особенно когда на улице шумно, а экскурсовод идет и говорит, а ты за его спиной, звук-то уходит вперед, а не назад.

2. нам не повезло с погодой, шел мелкий дождь почти все 2 часа. Почему-то нас забрали возле памятника Петру, а высадили в итоге на площади у Национального музея, а не на точке сбора, и нам пришлось под дождем минут 20-25 топать обратно к месту сбора, потому что там и находится наша гостиница. В итоге наутро проснулись простывшие.

3. хотелось бы в обзорной экскурсии получить побольше информации и рекомендаций о музеях и местах в городе, которые можно было бы посетить. Обычно в других городах на обзорных экскурсиях этому уделяют время, т. к. туристы с обзорки и начинают, чтобы в дальнейшем иметь представление о городе и своих дальнейших планах на времяпрепровождение.