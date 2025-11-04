Групповая
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 08:45
11 дек в 08:45
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВсё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 11:00
12 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 ноября 2025Побывали с семьёй на ноябрьские праздники в Петрозаводске. От данного агента брали 2 экскурсии: обзорную по городу и в Рускеалу.
- ЛЛюдмила4 ноября 2025Очень хорошая обзорная экскурсия: недолгая, но со всеми главными достопримечательностями города познакомили. У нас была гид Елена - прекрасно знает
- ЛЛидия3 ноября 2025Нормальная экскурсия
- ООльга11 октября 2025Спасибо за столь интересную экскурсию. Всё доступно и понятно.
- ННиколай8 октября 2025Замечательная экскурсия. Удобный формат. Расказ экскурсовода Елены - великолепен. На все дополнительные вопросы отвечалала. Все заявленное посетили. Где встретились, там и разошлись. Водитель Дмитрий приветлив. По окончании можно было еще побеседовать с экскурсоводом.
- ООльга23 сентября 2025Хочу поблагодарить нашего гида Елену за любовь и неравнодушие к своему городу и интересную экскурсию. Не омрачило даже опоздание автобуса.
- ЮЮлия22 сентября 2025Хороший экскурсовод Ирина. Интересно рассказывала, с воодушевлением и юмором.
немного напрягали организационные моменты:
1. порой очень тихо говорила, вроде есть микрофон и
- ИИгорь21 сентября 2025Хорошая экскурсия, несмотря на моросящий дождь, всё прошло великолепно. Материал отложился в голове. Проходила экскурсия на автобусе, с небольшими пешими передвижениями. Большое спасибо Ирине, и водителю Дмитрию.
- ААндрей17 сентября 2025Экскурсия будет интересна тем, кто уже интересовался городом, знает его историю. К экскурсоводу претензий нет, рассказывает интересно. Но, честно говоря, смотреть в городе особо нечего.
- ЮЮлия17 сентября 2025Очень интересная, содержательная экскурсия. Живой и захватывающий рассказ экскурсовода Елены. Рекомендую!
- ВВера14 сентября 2025Очень понравилась экскурсия по городу. Елена прекрасный экскурсовод, знающий очень хорошо историю города, даты, фамилии. Очень грамотно рассказывала, владеет огромным багажом знаний. Слушать ее одно удовольствие. Всем рекомендую
- ННаталья1 сентября 2025Отличная экскурсия, было интересно и взрослым, и шестилетнему ребенку. Прекрасный способ познакомиться с городом, который мы посетили впервые. Помимо основной экскурсии получили массу дополнительной информации о том, чем можно заняться и куда сходить в оставшиеся дни нашего пребывания в Петрозаводске.
- ММария29 августа 2025Гид Елена очень одушевленно и интересно провела экскурсию, заинтересовала историей города. Мне очень понравилось!
- ППавел25 августа 2025Шикарная Экскурсия по городу. Очень много информации по основанию и развитию Петрозаводска и Карелии. Елена очень подробно и с душой
- УУльяна23 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Елена столько полезной и интересной информации рассказала. Видно, что она душой болеет за свой город
- ННаталья19 августа 2025Все прошло замечательно. Экскурсия познавательная; Дарья - приятный в общении человек. Рекомендую.
- ННаталья16 августа 2025Очень познавательная история знакомства с Петрозаводском, большей частью пешая прогулка по знаковым местам города с возможностью сразу пофотографироваться🤗!
- ЯЯнина15 августа 2025Экскурсия прошла интересно, очень познавательно для первого знакомства с городом. Спасибо, Дарья!
- ЮЮлия12 августа 2025Дарья — замечательный экскурсовод! Очень интересно, живо и с юмором она рассказывает об арт-объектах, вплетая в рассказ историю города. Часть
- ЮЮскова5 августа 2025Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод Лада артистично преподнесла информацию, ответила на все вопросы. Когда это происходило во время движения по
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории ««Онежский комар»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "«Онежский комар»" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 7500. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Петрозаводске на 2025 год по теме ««Онежский комар»», 259 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль