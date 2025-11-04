Мои заказы

«Онежский комар» – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 6 экскурсий в категории ««Онежский комар»» в Петрозаводске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
На автобусе
2 часа
96 отзывов
Групповая
Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
Петрозаводск, расположенный на берегу Онежского озера, приглашает вас на экскурсию по своим знаковым местам. Памятники, площади и старинные районы ждут вас
Начало: Утром на ж/д вокзале, вечером на набережной
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 08:45
11 дек в 08:45
1350 ₽ за человека
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Петрозаводск очарователен в любое время года! История, культура, уникальные артефакты и карельская кухня ждут вас на индивидуальной экскурсии
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Пешая
2 часа
75 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Петрозаводск и мировой кинематограф»
Увидеть достопримечательности города и взглянуть на его историю с необычного ракурса
Начало: На набережной Онежского озера
Сегодня в 11:00
12 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Петрозаводск - город, названный в честь Петра I. Парк скульптур, история Александровского завода и барельефы Петровской слободы ждут вас
Начало: У ротонды
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Петрозаводск: прошлое и настоящее
Откройте для себя Петрозаводск - город с богатым историческим и культурным наследием. Прогулка по набережной и паркам подарит незабываемые впечатления
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 5 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петрозаводск с необычного ракурса
Откройте для себя Карелию с новой стороны: от древних вулканов до уникальных карьеров. Увлекательное путешествие по живописным местам
Начало: В удобном для вас месте в Петрозаводске
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 ноября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Побывали с семьёй на ноябрьские праздники в Петрозаводске. От данного агента брали 2 экскурсии: обзорную по городу и в Рускеалу.
    читать дальше

    Все очень понравилось! Организация хорошая, все точно по времени, никаких задержек. Экскурсоводы очень увлечённые и знающие свое дело люди. Спасибо большое Елене и Андрею за ёмкие и интересные рассказы, а Сергею (водитель) за спокойную и ровную дорогу!

  • Л
    Людмила
    4 ноября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень хорошая обзорная экскурсия: недолгая, но со всеми главными достопримечательностями города познакомили. У нас была гид Елена - прекрасно знает
    читать дальше

    материал, без заминок, мэканий и пауз, всё доступно и понятно. Отвечала на вопросы, и вообще видно, что любит своё дело и знает гораздо больше, чем может вместить в отведенное время. Еще плюс для нас было, что сбор прямо возле ж/д вокзала, мы приехали с утра на поезде и через полчаса уже садились в автобус. Нам всё очень понравилось, спасибо!

  • Л
    Лидия
    3 ноября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Нормальная экскурсия
  • О
    Ольга
    11 октября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Спасибо за столь интересную экскурсию. Всё доступно и понятно.
    Спасибо за столь интересную экскурсию. Всё доступно и понятно
  • Н
    Николай
    8 октября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Замечательная экскурсия. Удобный формат. Расказ экскурсовода Елены - великолепен. На все дополнительные вопросы отвечалала. Все заявленное посетили. Где встретились, там и разошлись. Водитель Дмитрий приветлив. По окончании можно было еще побеседовать с экскурсоводом.
    Замечательная экскурсия. Удобный формат. Расказ экскурсовода Елены - великолепен. На все дополнительные вопросы отвечалала. Все заявленное посетили. Где встретились, там и разошлись. Водитель Дмитрий приветлив. По окончании можно было еще побеседовать с экскурсоводом.
  • О
    Ольга
    23 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Хочу поблагодарить нашего гида Елену за любовь и неравнодушие к своему городу и интересную экскурсию. Не омрачило даже опоздание автобуса.
    Хочу поблагодарить нашего гида Елену за любовь и неравнодушие к своему городу и интересную экскурсию. Не омрачило даже опоздание автобуса.
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Хороший экскурсовод Ирина. Интересно рассказывала, с воодушевлением и юмором.
    немного напрягали организационные моменты:
    1. порой очень тихо говорила, вроде есть микрофон и
    читать дальше

    динамик, но он очень тихий, и не слышно, особенно когда на улице шумно, а экскурсовод идет и говорит, а ты за его спиной, звук-то уходит вперед, а не назад.
    2. нам не повезло с погодой, шел мелкий дождь почти все 2 часа. Почему-то нас забрали возле памятника Петру, а высадили в итоге на площади у Национального музея, а не на точке сбора, и нам пришлось под дождем минут 20-25 топать обратно к месту сбора, потому что там и находится наша гостиница. В итоге наутро проснулись простывшие.
    3. хотелось бы в обзорной экскурсии получить побольше информации и рекомендаций о музеях и местах в городе, которые можно было бы посетить. Обычно в других городах на обзорных экскурсиях этому уделяют время, т. к. туристы с обзорки и начинают, чтобы в дальнейшем иметь представление о городе и своих дальнейших планах на времяпрепровождение.

  • И
    Игорь
    21 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Хорошая экскурсия, несмотря на моросящий дождь, всё прошло великолепно. Материал отложился в голове. Проходила экскурсия на автобусе, с небольшими пешими передвижениями. Большое спасибо Ирине, и водителю Дмитрию.
  • А
    Андрей
    17 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсия будет интересна тем, кто уже интересовался городом, знает его историю. К экскурсоводу претензий нет, рассказывает интересно. Но, честно говоря, смотреть в городе особо нечего.
  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Живой и захватывающий рассказ экскурсовода Елены. Рекомендую!
  • В
    Вера
    14 сентября 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Очень понравилась экскурсия по городу. Елена прекрасный экскурсовод, знающий очень хорошо историю города, даты, фамилии. Очень грамотно рассказывала, владеет огромным багажом знаний. Слушать ее одно удовольствие. Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    1 сентября 2025
    Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Отличная экскурсия, было интересно и взрослым, и шестилетнему ребенку. Прекрасный способ познакомиться с городом, который мы посетили впервые. Помимо основной экскурсии получили массу дополнительной информации о том, чем можно заняться и куда сходить в оставшиеся дни нашего пребывания в Петрозаводске.
  • М
    Мария
    29 августа 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Гид Елена очень одушевленно и интересно провела экскурсию, заинтересовала историей города. Мне очень понравилось!
  • П
    Павел
    25 августа 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Шикарная Экскурсия по городу. Очень много информации по основанию и развитию Петрозаводска и Карелии. Елена очень подробно и с душой
    читать дальше

    провела экскурсию, очень добрый, внимательный человек, профессионал в своём деле. Экскурсия прошла очень легко, и даже на час больше запланированного. Были и смешные моменты, супер, рекомендую

  • У
    Ульяна
    23 августа 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Елена столько полезной и интересной информации рассказала. Видно, что она душой болеет за свой город
    читать дальше

    и старается передать как можно больше о нем туристам. Нам был удобен предлагаемый маршрут. Сначала проехали по историческим местам и остановились на набережной. Кто уже гулял по набережной, мог пойти по своим делам, а мы с удовольствием послушали информацию про экспонаты под открытым небом и еще раз прогулялись.

    Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Елена столько полезной и интересной информации рассказала. Видно, что она душой болеет за свой город и старается передать как можно больше о нем туристам. Нам был удобен предлагаемый маршрут. Сначала проехали по историческим местам и остановились на набережной. Кто уже гулял по набережной, мог пойти по своим делам, а мы с удовольствием послушали информацию про экспонаты под открытым небом и еще раз прогулялись.
  • Н
    Наталья
    19 августа 2025
    Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Все прошло замечательно. Экскурсия познавательная; Дарья - приятный в общении человек. Рекомендую.
    Все прошло замечательно. Экскурсия познавательная; Дарья - приятный в общении человек. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Очень познавательная история знакомства с Петрозаводском, большей частью пешая прогулка по знаковым местам города с возможностью сразу пофотографироваться🤗!
  • Я
    Янина
    15 августа 2025
    Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Экскурсия прошла интересно, очень познавательно для первого знакомства с городом. Спасибо, Дарья!
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2025
    Интерактивная обзорная экскурсия по Петрозаводску
    Дарья — замечательный экскурсовод! Очень интересно, живо и с юмором она рассказывает об арт-объектах, вплетая в рассказ историю города. Часть
    читать дальше

    пути прошла под аккомпанемент кантеле. Время пролетело незаметно. После экскурсии нам рекомендовали, что ещё посмотреть, где купить сувениры.
    Нам очень понравилось. Спасибо!

    Дарья — замечательный экскурсовод! Очень интересно, живо и с юмором она рассказывает об арт-объектах, вплетая в рассказ историю города. Часть пути прошла под аккомпанемент кантеле. Время пролетело незаметно. После экскурсии нам рекомендовали, что ещё посмотреть, где купить сувениры.
Нам очень понравилось. Спасибо!
  • Ю
    Юскова
    5 августа 2025
    Петрозаводск: добро пожаловать в столицу Карелии
    Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод Лада артистично преподнесла информацию, ответила на все вопросы. Когда это происходило во время движения по
    читать дальше

    улице, плоховато было слышно, не все расслышали. И конец экскурсии разочаровал, высадили очень далеко от места посадки. Пришлось 30 мин пешком идти до припаркованной машины. С нами был инвалид, ему это далось тяжело.

Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в декабре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "«Онежский комар»" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1200 до 7500. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Петрозаводске на 2025 год по теме ««Онежский комар»», 259 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль